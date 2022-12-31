Сестра Роналду Элма о переходе Криштиану в «Аль-Наср»: «Поздравляю, мой король. Мы всегда с тобой»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Элма Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду поддержала футболиста после перехода в «Аль-Наср». 

37-летний нападающий подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года. 

«Поздравляю, мой король. Бог знает все и может сделать все. И мы всегда с тобой. Потому что ты король», – написала Элма Авейру в сторис инстаграма. 

Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы всегда с тобой, чую даже их духа не будет в Саудовской Аравии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Голицын
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Джорджина заказала ещё парочку Бентли,на будущие подарки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xomamb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ zzzeeerrrooo
2
это не считая Пирса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рональду в ответ: Ай лайк ту мув ит мув ит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vaksinator
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
поздравляю с окончанием карьеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Харен Брогг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гляньте как активизировались, оно и понятно, у братца то оклад в 200 лямов в год, кусочек откусить хочется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Supermodjo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они когда-нибудь друг друга по имени называют? Ну или там - брат, сестра?) Или только титулами и т.п.?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brt202
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
когда спортс перечислит высказывания всех родственников, то перейдет на соседей и продавцов близлежащих лавок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ zzzeeerrrooo
2
Но шуму, как от 22🤓
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Villarreal 32
Сколько у него этих сестёр ?
2
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rinat Khudayberdin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Содержанка*
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У элмы имя какое-то не для мусульман. Как понимаю там будет просить, чтобы ее звали Наташка
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эх королевны...Как же смешно читать ваши высказывании о вашем " короле"..))).
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreas Soffliggare
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Теперь на все воля Аллаха, он ведь в Саудовской Аравии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Морган куда-то пропал, видимо кринж ему уже не интересен и он из него выдавил все что смог уже)
Да все норм , на спортсе тут в комментариях регулярно мелькает))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Катя Авейру.
Поздравляю мой лев надеюсь не будешь в тени Абубакара.
Да, а то клубника вырастет маленькой и неаппетитной. Хотя Абубакар-то посильнее будет, за 3 матча 1+1 сделал, в отличие от 1 пенки за 5 матчей🙌
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mike_Podolyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
😂😂😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Villarreal 32
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сколько у него этих сестёр ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Семейка кринжовых)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin_CR7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Катя Авейру.
Поздравляю мой лев надеюсь не будешь в тени Абубакара.
Абубакарчик красава вообще!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Морган куда-то пропал, видимо кринж ему уже не интересен и он из него выдавил все что смог уже)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поздравляю мой лев, теперь на мой банковский счет будет поступать больше денег
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя Авейру.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поздравляю мой лев надеюсь не будешь в тени Абубакара.
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий