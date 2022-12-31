Сестра Роналду Элма о переходе Криштиану в «Аль-Наср»: «Поздравляю, мой король. Мы всегда с тобой»

Сестра Криштиану Роналду поддержала футболиста после перехода в «Аль-Наср».

37-летний нападающий подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

«Поздравляю, мой король. Бог знает все и может сделать все. И мы всегда с тобой. Потому что ты король», – написала в сторис инстаграма.

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