Зеедорф о Роналду: «В «МЮ» он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Посоветовал бы ему закончить карьеру достойно, справляясь с критикой так, как Месси»

прокомментировал переход в « ».

37-летний форвард подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

«Прежде всего, он заслуживает уважения: если он поедет в Аравию и заработает так много, это будет потому, что он имеет ценность.

Однако в « », возможно, он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Если бы мне пришлось дать ему какой-нибудь совет, я бы посоветовал ему сделать выбор, как чемпиону, закончить карьеру достойно, во имя своего величия, не поддаваясь на провокации, лучше справляясь с критикой – так, как это делал Месси», – сказал бывший полузащитник «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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