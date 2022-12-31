Зеедорф о Роналду: «В «МЮ» он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Посоветовал бы ему закончить карьеру достойно, справляясь с критикой так, как Месси»

Теги Кларенс Зеедорф Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Кларенс Зеедорф прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср». 

37-летний форвард подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года. 

«Прежде всего, он заслуживает уважения: если он поедет в Аравию и заработает так много, это будет потому, что он имеет ценность.

Однако в «Юнайтед», возможно, он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Если бы мне пришлось дать ему какой-нибудь совет, я бы посоветовал ему сделать выбор, как чемпиону, закончить карьеру достойно, во имя своего величия, не поддаваясь на провокации, лучше справляясь с критикой – так, как это делал Месси», – сказал бывший полузащитник «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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38 комментариев

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Радость Ди Мария
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Ответ MenOfSoccer
А как Месси справляется с критикой? Кто его критикует то? Он может нах#й послать игрока на весь мир, который хотел обменяться с ним майкой и через день не одни СМИ или публичные личности не будут об этом говорить. Месси давно уже создали совершенно иную репутацию. А Роналду захотел быть собой и по итогу получил свое. Увы, но общество нужно лицемерие и соблюдение всех социальных стандартов. Будь скромным на публику и все будут говорить какой ты хороший. Может быть даже на пару золотых мячей больше бы выиграл.
Читай ветку внимательно. Там есть про критику Месси.
Тогда не будешь туфту гнать.
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jbpopov
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Сколько же в вас жести. Хорошо, что спорт комментарии позволят видеть даже спустя года. Лет через 5 перееобуетесь все повально назад и будете дифирамбы петь о том как скучаете по великому противостоянию Рон-Месси
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Strateg 7
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Ответ Donald J. Trump
Снова какой то ноунейм из сети опустил Роналду.
Наверняка он ещё и аргентинец!!!11
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Радость Ди Мария
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Ответ ksn 1979
Роналду просто красавец, не поспоришь. Ну а Месси, он просто великий, в одном ряду с Пеле и Диего.
Месси прошёл ногомяч. Он теперь в списке величайших спортсменов истории - Джордана, Грецки, Фелпса, продолжить список. Социальное влияние его трудно оценить. А покойных королей лучше оставить в покое.
ЗЫ
Банально всё мерить на бабло, даже атомное бабло.
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Игорь Климов
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Ответ skytent1
В прошлом сезоне Месси, когда перешёл в псж и у него не получалось критиковали все , зайдешь в коменты заплюсованные : золотой мяч этому господину за попадание в каркас ,он не игрок а зритель , псж играет в меньшинстве , предголевик , предобводник , предпредголевая, вручить ему золотую штангу и т.п.
Да, было такое в комментариях от фанатов Португальца7, а теперь Лео Месси получит свой заслуженный 8-й Золотой Мяч!
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MenOfSoccer
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А как Месси справляется с критикой? Кто его критикует то? Он может нах#й послать игрока на весь мир, который хотел обменяться с ним майкой и через день не одни СМИ или публичные личности не будут об этом говорить. Месси давно уже создали совершенно иную репутацию. А Роналду захотел быть собой и по итогу получил свое. Увы, но общество нужно лицемерие и соблюдение всех социальных стандартов. Будь скромным на публику и все будут говорить какой ты хороший. Может быть даже на пару золотых мячей больше бы выиграл.
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на войне как на войне
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Ответ Caterina
Это уже не просто дно, а Марианская впадина.
Желаю там и остаться всем мессиглорам
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Men77
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Ответ Игорь Климов
Она меня сегодня с утра уже достала своими вопросами, так что не хочу её на свидание приглашать, я моложе найду девушку, чем она)
Все эти дамы Алонсы и Войне как на войне и т.д. возможно такие из за отсутствия мужика.
Так что вся надежда юзеров спортса только на тебя, братан💪
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Caterina
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Ответ на войне как на войне
Он аутист. У них нет чувств
Это уже не просто дно, а Марианская впадина.
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Игорь Климов
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Ответ psycho killer
Кринжтиану заблокировал Зеедорфа в инстаграме
Зеедорф оказался для Кринжа7 совсем некрасивым)
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Эрик Оганезов
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Ответ Moe Joe
Месси начиная с 2014 критиковали кому не лень. Что он сдулся, что он уже не тот. Особенно после того, как Роналду взял долгожданный престижный трофей со сборной. (Евро 2016) 4 финала, и ни один из них не был выигран. Он со всем этим справлялся. Итог вы знаете.
я четко помню как все говорили что как только Месси стукнет 32 то он сдуется, до сих пор жду
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Игорь Климов
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Ответ Men77
Тебя Игорь Климов искал, на свидание хочет пригласить😛
Она меня сегодня с утра уже достала своими вопросами, так что не хочу её на свидание приглашать, я моложе найду девушку, чем она)
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ksn 1979
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Ответ Тэо 19
А я тут полностью за Роналду, хоть я никогда и не болел за него, но считаю что тут Роналду поступил все правильно, ушёл к арабам и будет сейчас зарабатывать 200 миллионов ничего не делая, и валять дурака на поле, и играть просто в свое удовольствие за 200 миллионов в 37 лет, и рассекать на своей яхте с шейха и и наслаждаться жизнью, а не мучаться как Месси ради этого ЧМ, просто красавец Роналду !!! 👏👏👏
Роналду просто красавец, не поспоришь.
Ну а Месси, он просто великий, в одном ряду с Пеле и Диего.
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Тэо 19
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А я тут полностью за Роналду, хоть я никогда и не болел за него, но считаю что тут Роналду поступил все правильно, ушёл к арабам и будет сейчас зарабатывать 200 миллионов ничего не делая, и валять дурака на поле, и играть просто в свое удовольствие за 200 миллионов в 37 лет, и рассекать на своей яхте с шейха и и наслаждаться жизнью, а не мучаться как Месси ради этого ЧМ, просто красавец Роналду !!! 👏👏👏
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Радость Ди Мария
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Справляясь критикой Так как Месси??? Месси кто и критиковал так это были персофаны Роналду... А вот Роналду критикуют все, кроме отбитых роналдуйстов... Которые щас начнут меня стервозно минусовать,😂😂😂😂 Да и пусть. В Аль-Насре всё равно ничего интересного не происходит
Месси разносили в пух и прах аргентинские журналюги, Армандыч набрасывал периодически после своего фиаско в 2010, фаны жгли изображения, отвандалили памятник ... Это же аргентосы. Все видели как они праздновали, но когда проигрыш - они жесть как агрессивные.
Итог: три титула за 1,5 года. Фактор Скалони оч важен.
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TheCreator
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Справляясь критикой Так как Месси??? Месси кто и критиковал так это были персофаны Роналду... А вот Роналду критикуют все, кроме отбитых роналдуйстов... Которые щас начнут меня стервозно минусовать,😂😂😂😂 Да и пусть. В Аль-Насре всё равно ничего интересного не происходит
Конечно минусовать за твой бред. Роналду как никого другого максимально обеляют СМИ, возьмем даже недавнее, как Криштиану дал интервью, гед обосрал МЮ и для того , что бы обоюдно разорвать контракт ему пришлось отказаться от выплаты всей оставшейся суммы и это в СМИ преподносят как ПОДВИГ. Мол не стал требовать деньги со своего родного клуба, респект. Смех да и только, в то время, когда Барселона должна Месси денег за его РАБОТУ, которую он выполнил, все СМИ и юзеры поливают его помоями и обвиняют в жадности.
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Арман Мартиросян
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Честно говоря Роналду получил то, что заслужил. Да, он великий спортсмен и топ 2 футболист современности(наверное), но в последнее время он был просто чудаком на букву м, что на поле, что вне его.
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Men77
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Ответ на войне как на войне
Он аутист. У них нет чувств
Тебя Игорь Климов искал, на свидание хочет пригласить😛
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Я Гражданин Мира
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Справляясь критикой Так как Месси??? Месси кто и критиковал так это были персофаны Роналду... А вот Роналду критикуют все, кроме отбитых роналдуйстов... Которые щас начнут меня стервозно минусовать,😂😂😂😂 Да и пусть. В Аль-Насре всё равно ничего интересного не происходит
Уважаемый человек Я вас критиковать не буду, но хочу сказать вам что я лично не критикую Роналду.
Хотя для меня на первом месте всегда был и будет Месси.
Но нельзя же про человека столько сделавший для футбола говарит такие вещи.
Роналду великолепный футболист
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skytent1
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Справляясь критикой Так как Месси??? Месси кто и критиковал так это были персофаны Роналду... А вот Роналду критикуют все, кроме отбитых роналдуйстов... Которые щас начнут меня стервозно минусовать,😂😂😂😂 Да и пусть. В Аль-Насре всё равно ничего интересного не происходит
В прошлом сезоне Месси, когда перешёл в псж и у него не получалось критиковали все , зайдешь в коменты заплюсованные : золотой мяч этому господину за попадание в каркас ,он не игрок а зритель , псж играет в меньшинстве , предголевик , предобводник , предпредголевая, вручить ему золотую штангу и т.п.
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Экспертное мнение
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Ответ corazón blanco
Месси тоже в прошлом сезоне очень сильно критиковали, в Париже у него далеко не все получалось. Однако он стойко выдержал удар, не давал никаких интервью, а в этом сезоне стал показывать тот футбол, который от него все ждут, да еще и выиграл заветный трофей.
Критиковали полные неадекваты придираясь к стате, по самой игре у Месси вообще не было причин грустить, разгонял атаки, обострял, ассистировал, в структуру игры нового клуба влился, адаптировался. Условных Модричей хвалят даже после 0+0 за весь ЧМ, Месси по игре нормально выглядел, просто все привыкли что он делает 20+20 каждый сезон. Еще штанги и перекладины Месси обстучал больше всех тогда, было ясно, немного везения и всё пойдет.
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на войне как на войне
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Ответ Moe Joe
Месси начиная с 2014 критиковали кому не лень. Что он сдулся, что он уже не тот. Особенно после того, как Роналду взял долгожданный престижный трофей со сборной. (Евро 2016) 4 финала, и ни один из них не был выигран. Он со всем этим справлялся. Итог вы знаете.
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на войне как на войне
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Ответ corazón blanco
Месси тоже в прошлом сезоне очень сильно критиковали, в Париже у него далеко не все получалось. Однако он стойко выдержал удар, не давал никаких интервью, а в этом сезоне стал показывать тот футбол, который от него все ждут, да еще и выиграл заветный трофей.
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Barca, Liverpool_forever
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Да хорош Рончкика опускать. Ему и так тяжело, а через пару недели еще тяжелее станет, когда поймет, что проигрывает конкуренцию Абубакару а Аль-Насрале…
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Xm.md
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Справляясь критикой Так как Месси??? Месси кто и критиковал так это были персофаны Роналду... А вот Роналду критикуют все, кроме отбитых роналдуйстов... Которые щас начнут меня стервозно минусовать,😂😂😂😂 Да и пусть. В Аль-Насре всё равно ничего интересного не происходит
Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины - 2016
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Это Месси то справляется с критикой?
До чего же двуличные глоры-хомяки.
+3
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