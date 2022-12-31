Зеедорф о Роналду: «В «МЮ» он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Посоветовал бы ему закончить карьеру достойно, справляясь с критикой так, как Месси»
Кларенс Зеедорф прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
37-летний форвард подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.
«Прежде всего, он заслуживает уважения: если он поедет в Аравию и заработает так много, это будет потому, что он имеет ценность.
Однако в «Юнайтед», возможно, он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Если бы мне пришлось дать ему какой-нибудь совет, я бы посоветовал ему сделать выбор, как чемпиону, закончить карьеру достойно, во имя своего величия, не поддаваясь на провокации, лучше справляясь с критикой – так, как это делал Месси», – сказал бывший полузащитник «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Тогда не будешь туфту гнать.
ЗЫ
Банально всё мерить на бабло, даже атомное бабло.
Так что вся надежда юзеров спортса только на тебя, братан💪
Ну а Месси, он просто великий, в одном ряду с Пеле и Диего.
Итог: три титула за 1,5 года. Фактор Скалони оч важен.
Хотя для меня на первом месте всегда был и будет Месси.
Но нельзя же про человека столько сделавший для футбола говарит такие вещи.
Роналду великолепный футболист
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Это Месси то справляется с критикой?
До чего же двуличные глоры-хомяки.