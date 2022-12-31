Сестра Роналду Катя о Криштиану в «Аль-Насре»: «Гордость моей жизни снова творит историю»
Сестра Криштиану Роналду отреагировала на переход португальца в «Аль-Наср».
37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года.
Катя Авейру отреагировала на пост с презентацией форварда, написав в сторис инстаграма: «Гордость моей жизни… Снова творит историю».
Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Буквально, анекдот. Сценарий под Джима Керри и Эдди Мерфи.