Сестра Роналду Катя о Криштиану в «Аль-Насре»: «Гордость моей жизни снова творит историю»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду отреагировала на переход португальца в «Аль-Наср». 

37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года. 

Катя Авейру отреагировала на пост с презентацией форварда, написав в сторис инстаграма: «Гордость моей жизни… Снова творит историю».

Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никудышний Роналду перешел в никудышную лигу, по мнению мессиглоров и сами все дружно последовали за ним в Аравию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обычно у женщин гордость жизни это сын или отец, а тут странная любовь к брату
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mukunku 64
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
История – место, куда легче влипнуть, чем войти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Семен Войнов
🤣Бадра на персональном верблюде .
Да нет, Агуэро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семен Войнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Персонального Бадра
🤣Бадра на персональном верблюде .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Киселев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он там может столько натворить! Удачно сложится - ещё соточку для статы забьёт. А вот если не попрёт? Интересно, что родственнички споют. В любом случае автопарк пополнит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нейтральный критик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да что уж, Роналду даже когда падает лицом в грязь, творит историю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пол Ганарара:
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот ведь жизнь, вроде бы счастье, когда в твоей семье - знаменитость. Но в этом случае, похоже, не все так однозначно. Почему члены семьи Криштиану превращаются в откровенных подсосов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brt202
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Гордость моей жизни… Снова творит историю», и рассказывает скучными вечерами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Семен Войнов
Интересно ! Фрукту подгонят персонального верблюда или нет ?
Персонального Бадра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Лионеля Месси
Уверен,что даже она не станет смотреть матчи Аль-Насра :)
Почему нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krealpmoney
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ gPk
ахахахахахаха.Фанаты Рона они такие...От сказок из разряда "почти забил / тактически отвлек вратаря / даже пару раз ускорил" перешли к новым сказкам из разряда " ЗАТО ОН ТЕПЕРЬ САМЫЙ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ !!!!!!А кубки ЛЧ - никому не нужны
чел по-моему толсто рофлит, на самом деле, слишком много восклицательных знаков))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iomov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ gPk
ахахахахахаха.Фанаты Рона они такие...От сказок из разряда "почти забил / тактически отвлек вратаря / даже пару раз ускорил" перешли к новым сказкам из разряда " ЗАТО ОН ТЕПЕРЬ САМЫЙ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ !!!!!!А кубки ЛЧ - никому не нужны
Я привел три факта! А ты привел быдлячую шутку!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaiRic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пирс - самая старшая сестра роналду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FCB1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да уж. Перейти в любительскую лигу после того, как от тебя публично отказались ВСЕ клубы Европы - это легендарно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazy manc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Безусловно творит историю.
Буквально, анекдот. Сценарий под Джима Керри и Эдди Мерфи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XavIniesta2008-2015
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чиво шатать-колотить ? Какую историю ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lil Maslach
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
гордость клубничка фруктик пирожочек любовь моя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ gPk
Cмутил гегемонию Ювентуса)
Да, и это тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NURI Galiev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фанаты Криштиану сами себя успокаивают, от безисходности перешёл азиаты.конфереций их кумир , после чего как все участники лч отказали ему . Что у Роналду остро нехватка денег,чтобы променять МЮ на Аль наср?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bibendum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это уже больше похоже на толстый троллинг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Смутил вратаря, смутил тиммейтов, тренера и фанатов
Cмутил гегемонию Ювентуса)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аль-наср это действительно история, дно пробито
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remeslo Wood
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тошнит уж от ее слов,такое ощущение,что это дело семейное
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MonkeyMeister
В чем история то?
Ну нормальный игрок в такую не попадал, как я понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий