Сестра Роналду Катя о Криштиану в «Аль-Насре»: «Гордость моей жизни снова творит историю»

Сестра Криштиану Роналду отреагировала на переход португальца в «Аль-Наср».

37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года.

отреагировала на пост с презентацией форварда, написав в сторис инстаграма: «Гордость моей жизни… Снова творит историю».

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