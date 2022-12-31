Глава «Аль-Насра» о Роналду: «Рады видеть величайшего игрока в истории в Саудовской Аравии»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Председатель совета директоров «Аль-Насра» высказался о подписании Криштиану Роналду.

37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года. 

«Мы очень гордимся тем, что приветствуем Криштиану в его новом доме – «Аль Насре». Это ознаменует начало новой главы в истории нашего клуба и лиги.

Все рады видеть величайшего игрока в истории, который вдохновляет и приносит радость миллионам людей по всему миру, в Саудовской Аравии», – написал Мусли Аль-Муаммар. 

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32 комментария

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Неймар Каземиров
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Ответ Direct free kick
Протянули руку помощи после заговора сионистов, всё равно трагедия. Иудеи уничтожили Криша в угоду номеру 30
Гелевый сам себя закопал
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AminO2
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"Буря в пустыне (Нырок в барханы)"
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Терминатор///Айлбибекович
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Почему то других слов я от этой главы и не ждал))).
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Keep-calm-and-valera
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Причем тут Заболотный?
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Merl1k
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Ответ Alex Legend
Не стоит забывать, что он старше на 2,5 года. Это нехилый срок по спортивным меркам.
по 2.5 года и на 140 матчей больше не кто не вспоминает когда считаю голы.
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Химчанин Юран
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Ответ на войне как на войне
Объективно это как мессиглоры хотят?
Все еще полыхает?
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на войне как на войне
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Ответ Химчанин Юран
Господи, ну какой величайший? Легенда, великий, но никак не величайший. Почему нельзя смотреть на все объективно? Величайших лично на мой взгляд двое. Пеле и Месси
Объективно это как мессиглоры хотят?
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Человек1991
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Хахахаха)) какие же эти альнасровцы шизики ))
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Пилипенко Дмитрий
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через два года на смену Роналду, приедет аргентинский гном, пародия на великого Марадону
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на войне как на войне
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Ответ ВладимирНеПутин
Разве Месси перешел к ним?
Нет. Меся у катарцев. Эти саудиты.
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aidos_1979
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Ответ VLAD SHOW
Надеюсь Криш докажет в аль насре что он ещё способен играть на высшем уровне, и клубы из Европы захотят купить его
Надеюсь Криш докажет в аль насре что он ещё способен играть на высшем уровне, и клубы из Европы захотят ЗАБЫТЬ его!
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ВладимирНеПутин
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Разве Месси перешел к ним?
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Химчанин Юран
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Господи, ну какой величайший? Легенда, великий, но никак не величайший. Почему нельзя смотреть на все объективно?
Величайших лично на мой взгляд двое. Пеле и Месси
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Wasilij Petrow
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На улице в Бердичеве три портняжные мастерские.
Первая вывеска: "Лучший портной на свете".
Вторая: "Лучший портной в стране".
Третья: "Лучший портной на этой улице".
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qiqe
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с очередным поставленным вызовом Криша, а Мэсси так и будет сидеть в тепличных условиях, уверен портиш поднимет аль наср как поднял ювентус с низов
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Коррадо Сопрано
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Думаю побьет рекорд по пробитым и забитым пенальти и возьмёт лигу чемпионов АФК
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Кукич
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Наср Насралду , Нассссррр. Насссссссссссм
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tyrhnfgmkuyjcftyj
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Фанаты Месси тоже рады видеть величайшего Роналду в альнасре))))
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иингибитор
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Ответ Direct free kick
Протянули руку помощи после заговора сионистов, всё равно трагедия. Иудеи уничтожили Криша в угоду номеру 30
уже еле двигающий Криш по прежнему взрывает ( после чего образовываются огромные дыра) филейные части своим хейтерам.
Бабахает как на Новый Год за окном.
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vitlim
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Шейх через два года будет Месси в Аль-Наср зазывать и сразу переобуется )
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Barsa! bolshe chem klub
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Ответ N1ghtwolf
Истина!! Только арабы говорят правду, пока весь мир восхваляет Месси за победу на посредственном Чемпионате Мира.
Вам надо определиться...
Если вы сказали что арабы говорят правду, то те самые арабы говорили, что в Катаре прошёл лучший чемпионат мира.
А вы говорите посредственный...

А если чемпионат мира был посредственным, то тогда и Роналду не самый величайший в истории и соответственно не вся правда...

Выбирайте
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Фарид Харисов
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Ответ Direct free kick
Протянули руку помощи после заговора сионистов, всё равно трагедия. Иудеи уничтожили Криша в угоду номеру 30
Вскрикнул с твоего комментария, давно никто не связывал футбол с заговорами и сионистами так смешно)
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инок
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Всех форумчан с наступающим Новым Годом! Желаю всем мира и добра! А Роналду удачи в Аль-Насре)
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Barsa! bolshe chem klub
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Опааа...

Хвалят. Значит выгоду ожидают.
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Барсик Юрана
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Всем нас.ать
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