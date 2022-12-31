Глава «Аль-Насра» о Роналду: «Рады видеть величайшего игрока в истории в Саудовской Аравии»
Председатель совета директоров «Аль-Насра» высказался о подписании Криштиану Роналду.
37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года.
«Мы очень гордимся тем, что приветствуем Криштиану в его новом доме – «Аль Насре». Это ознаменует начало новой главы в истории нашего клуба и лиги.
Все рады видеть величайшего игрока в истории, который вдохновляет и приносит радость миллионам людей по всему миру, в Саудовской Аравии», – написал Мусли Аль-Муаммар.
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Величайших лично на мой взгляд двое. Пеле и Месси
Первая вывеска: "Лучший портной на свете".
Вторая: "Лучший портной в стране".
Третья: "Лучший портной на этой улице".
Бабахает как на Новый Год за окном.
Если вы сказали что арабы говорят правду, то те самые арабы говорили, что в Катаре прошёл лучший чемпионат мира.
А вы говорите посредственный...
А если чемпионат мира был посредственным, то тогда и Роналду не самый величайший в истории и соответственно не вся правда...
Выбирайте
Хвалят. Значит выгоду ожидают.