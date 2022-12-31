Глава «Аль-Насра» о Роналду: «Рады видеть величайшего игрока в истории в Саудовской Аравии»

Председатель совета директоров «Аль-Насра» высказался о подписании .

37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года.

«Мы очень гордимся тем, что приветствуем Криштиану в его новом доме – « ». Это ознаменует начало новой главы в истории нашего клуба и лиги.

Все рады видеть величайшего игрока в истории, который вдохновляет и приносит радость миллионам людей по всему миру, в Саудовской Аравии», – написал Мусли Аль-Муаммар.

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