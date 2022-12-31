Озил поздравил фанатов с наступающим Новым годом: «Молюсь за год, полный благословений, здоровья и мира. Да защитит Аллах вас и ваши семьи»

Месут Озил поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Желаю всем вам хорошего начала 2023 года .

Молюсь за год, полный благословений, здоровья и мира 🕊🤍 Да защитит Аллах вас и ваши семьи 🤲🏻» – написал полузащитник «Истанбула».

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