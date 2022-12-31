Озил поздравил фанатов с наступающим Новым годом: «Молюсь за год, полный благословений, здоровья и мира. Да защитит Аллах вас и ваши семьи»
Месут Озил поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
«Желаю всем вам хорошего начала 2023 года .
Молюсь за год, полный благословений, здоровья и мира 🕊🤍 Да защитит Аллах вас и ваши семьи 🤲🏻» – написал полузащитник «Истанбула».
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Итд итд оч много. Если действительно интересно почитай пожалуйста, вбей почему Новый год харам
Лучший мусульманин, которого я видел — мой родственник, который каждый день ел сало. Просто он знал и придерживался всех законов хорошего человека без дурацких запретов.
Мира всем в наступающем году! Пусть растёт как можно больше людей, соблюдающих банальные правила гуманизма и морали, а не думающих как правильно надеть хиджаб, чтобы не попасть к Шайтану.