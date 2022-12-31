Озил поздравил фанатов с наступающим Новым годом: «Молюсь за год, полный благословений, здоровья и мира. Да защитит Аллах вас и ваши семьи»

Теги Месут Озил высшая лига Турция Истанбул религия Футбол

Месут Озил поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. 

«Желаю всем вам хорошего начала 2023 года .

Молюсь за год, полный благословений, здоровья и мира 🕊🤍 Да защитит Аллах вас и ваши семьи 🤲🏻» – написал полузащитник «Истанбула». 

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17 комментариев

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Ответ Dexter Dallas
можно номер или номера сур, где написано, что нельзя поздравлять с новым годом?
Коранит что ли??))
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Пушка_Кутепова
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Ответ Dexter Dallas
можно номер или номера сур, где написано, что нельзя поздравлять с новым годом?
24:15

22:12

5:72
Итд итд оч много. Если действительно интересно почитай пожалуйста, вбей почему Новый год харам
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Dexter Dallas
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Ответ Пушка_Кутепова
Да , запрещено , поздравлять , праздновать , дарить подарки на нг (даже детям). Там много запретного , выпивка , лишние траты (петарды итд) ,
можно номер или номера сур, где написано, что нельзя поздравлять с новым годом?
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Пушка_Кутепова
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Ответ Dexter Dallas
Не. Так я не про праздники в исламе. А про то, что запрещено кого либо поздравлять с новым годом. Тут же пошли комменты, что это запрещено у мусульман.
Да , запрещено , поздравлять , праздновать , дарить подарки на нг (даже детям). Там много запретного , выпивка , лишние траты (петарды итд) ,
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Dexter Dallas
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Ответ Пушка_Кутепова
В исламе только 2 праздника, а если прям интересно почитай на досуге) в твоих же интересах
Не. Так я не про праздники в исламе. А про то, что запрещено кого либо поздравлять с новым годом. Тут же пошли комменты, что это запрещено у мусульман.
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Пушка_Кутепова
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Ответ Dexter Dallas
Ого. Сколько там карану лет? И что почти полторы тысячи лет назад там написали, что нельзя поздравлять с новым годом? Ну мне так чисто интересно. Типо если ты считаешь себя мусульманином то тебе запрещено поздравлять кого либо с новым годом. А с днем бухгалтера можно? Или с 9 мая?
В исламе только 2 праздника, а если прям интересно почитай на досуге) в твоих же интересах
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Dexter Dallas
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Ответ Пушка_Кутепова
Нет , не ошибаешься . Мусульманам запрещено праздновать, и даже поздравлять
Ого. Сколько там карану лет? И что почти полторы тысячи лет назад там написали, что нельзя поздравлять с новым годом? Ну мне так чисто интересно. Типо если ты считаешь себя мусульманином то тебе запрещено поздравлять кого либо с новым годом. А с днем бухгалтера можно? Или с 9 мая?
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Benner
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Ответ Фарид Харисов
Мемеме Месут не мусульманин, мемеме какой новый год, нельзя с ним поздравлять. Лучший мусульманин, которого я видел — мой родственник, который каждый день ел сало. Просто он знал и придерживался всех законов хорошего человека без дурацких запретов. Мира всем в наступающем году! Пусть растёт как можно больше людей, соблюдающих банальные правила гуманизма и морали, а не думающих как правильно надеть хиджаб, чтобы не попасть к Шайтану.
Ты либо трусы надень, либо крестик сними. Это к твоему бреду как раз относится
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Фарид Харисов
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Мемеме Месут не мусульманин, мемеме какой новый год, нельзя с ним поздравлять.

Лучший мусульманин, которого я видел — мой родственник, который каждый день ел сало. Просто он знал и придерживался всех законов хорошего человека без дурацких запретов.

Мира всем в наступающем году! Пусть растёт как можно больше людей, соблюдающих банальные правила гуманизма и морали, а не думающих как правильно надеть хиджаб, чтобы не попасть к Шайтану.
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Insan
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Ответ Дядя ТУРА
Так Новый год вроде не является праздником для мусульман! Или я ошибаюсь?
Не ошибаешься. Но Озила это, по ходу, не касается😏
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Pushkin_CR7
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И даст денег!
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Габриэль Лепехин
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Ответ Пушка_Кутепова
Нет , не ошибаешься . Мусульманам запрещено праздновать, и даже поздравлять
все верно.
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Jurgen Klinsmann
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айда спортс, уверен куча футболистов поздравила людей с новым годом, но запостили именно озила, предвкушая кликбейт от мусульман и не только, которые будут спорить в комментах о запрете празднования нг.
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Пушка_Кутепова
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Ответ Дядя ТУРА
Так Новый год вроде не является праздником для мусульман! Или я ошибаюсь?
Нет , не ошибаешься . Мусульманам запрещено праздновать, и даже поздравлять
+10
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Valentin Kompaneytsev
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Поздравляю всех с Новым годом, здоровья, благополучия, счастья, добра и мира.
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Нелысый шарлатан
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Ответ Дядя ТУРА
Так Новый год вроде не является праздником для мусульман! Или я ошибаюсь?
Не ошибаешься. Поздравлять с праздником никто не запрещает.
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Дядя ТУРА
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Так Новый год вроде не является праздником для мусульман! Или я ошибаюсь?
+5
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