Озил о Марокко в 1/2: «Горжусь, большое достижение для мусульманского мира! Здорово, что сказки еще возможны»

Экс-хавбек сборной Германии Месут Озил высказался о выходе Марокко в полуфинал .

«Горжусь! Что за команда! Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира.

Здорово, что такие сказки еще возможны в современном футболе. Многим людям она придаст сил и надежды», – написал футболист .

Марокко – первая арабская сборная, вышедшая в полуфинал ЧМ

Тренер-волшебник Марокко: возглавил сборную три месяца назад и вывел в полуфинал ЧМ! Кто он такой?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ