Озил о Марокко в 1/2: «Горжусь, большое достижение для мусульманского мира! Здорово, что сказки еще возможны»

Теги Месут Озил высшая лига Турция Сборная Марокко по футболу Истанбул ЧМ-2022 религия Футбол

Экс-хавбек сборной Германии Месут Озил высказался о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022.

«Горжусь! Что за команда! Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира.

Здорово, что такие сказки еще возможны в современном футболе. Многим людям она придаст сил и надежды», – написал футболист «Истанбула».

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