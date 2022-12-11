Озил о Марокко в 1/2: «Горжусь, большое достижение для мусульманского мира! Здорово, что сказки еще возможны»
Экс-хавбек сборной Германии Месут Озил высказался о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022.
«Горжусь! Что за команда! Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира.
Здорово, что такие сказки еще возможны в современном футболе. Многим людям она придаст сил и надежды», – написал футболист «Истанбула».
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