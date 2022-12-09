Озил о Роналду: «Ему скоро 38. Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон? Не думаю, что кто-то из нового поколения повторит его цифры»

возмущен тем, что так критикуют.

«Я действительно не понимаю, откуда берется этот постоянный негатив про Криштиану в прессе... Медиа просто пытаются получить клики, а эксперты, карьеры которых в прошлом, просто хотят привлечь к себе внимание за счет его имени и пытаются выставить его в плохом свете...

Ему скоро 38 лет. Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон? Любой футбольный болельщик должен быть счастлив, что видел, как Роналду показывал футбол мирового уровня на протяжении 20 лет.

Я не думаю, что кто-то из игроков нового поколения повторит его статистику. Он навсегда останется в особой категории 🐐 (эмодзи с козлом используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен) – прим. Sports.ru).

Все должны проявить больше уважение к одному из величайших атлетов в истории спорта», – написал полузащитник , выступавший вместе с Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ