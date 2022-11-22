Бельерин не хочет уходить из «Барсы» зимой и намерен убедить клуб продлить контракт

хочет остаться в «Барселоне».

Защитник каталонского клуба не намерен уходить в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов. Его также не беспокоит желание «Барсы» подписать нового игрока на позицию правого защитника в январе.

Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона, и он хочет остаться в «Барсе» как минимум на этот срок. Бельерин намерен убедить и руководство «блауграны» в необходимости продлить соглашение.

В текущем сезоне Эктор провел 5 матчей за «Барселону». Подробную статистику игрока можно найти здесь.