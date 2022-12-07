Хави убедил Кессиэ остаться в «Барселоне». Он пообещал, что игрок получит шанс

Теги Барселона Хави Ла Лига Мемфис Депай Эктор Бельерин Франк Кессиэ Иньяки Пенья Пабло Торре Футбол

Франк Кессиэ не покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Хави провел встречу с игроком и подтвердил доверие тренерского штаба, который с первого дня делал ставку на его футбольные достоинства.

Главный тренер «Барселоны» объяснил, что процесс адаптации может тяжело даваться игрокам, которые приезжают из-за рубежа. У Кессиэ было мало игровой практики в начале сезона, но Хави заверил игрока, что он получит свой шанс.

В текущем сезоне Кессиэ провел на поле 485 минут, став пятым игроком с наименьшим количеством игрового времени – меньше играли только Эктор Бельерин, Мемфис Депай, Пабло Торре и Иньяки Пенья.

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