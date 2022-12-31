Почти 3 млн пользователей подписались на соцсеть «Аль-Насра» после трансфера Роналду

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Число подписчиков клуба Саудовской Аравии выросло вдвое после перехода Криштиану Роналду.

Португальский нападающий официально перешел в «Аль-Наср» накануне.

До перехода на страницу клуба в социальной сети были подписаны около 860 тысяч пользователей.

В первые часы после сообщения о трансфере португальца число подписчиков «Аль-Насра» в соцсети выросло до 1,6 миллиона пользователей.

Прямо сейчас число пользователей составляет уже 3,6 млн подписчиков. 

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40 комментариев

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Benner
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Ответ Айлин 1990
Роман, Банана, Бишеп, На войне как на войне, Декард Шоу, leexxxxxtm, Direct free kiсk детства болели за Аль Наср. Так что не смейте сказать, что они только начали болеть за Аль Наср.
+должун, севушка, мадрид наказывает
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040474Andrei
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Бабло прёт …
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jvs5t7gcrf
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Ответ QWertY
Direct free kick, Roman, на войне как на войне, Декард Шоу, Юнико, Бишеп, zamorano, Новиков, Алонсо, Лекси и другие одаренные криштибои должны выучить арабский язык и зарегаться на спортсе Саудовской Аравии, чтобы и там защищать своего кумира))
Жаль все твои Альтер его и ригоберка остались
Пацаны я щас проверил
Слово Ригоберка на спортсе уже идёт как оскорбительное!! Он точно админский тролль!
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Айлин 1990
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Роман, Банана, Бишеп, На войне как на войне, Декард Шоу, leexxxxxtm, Direct free kiсk детства болели за Аль Наср.
Так что не смейте сказать, что они только начали болеть за Аль Наср.
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ILYA_FCB
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Во... Интересно сколько юзеров из Спортса подписались на Аль- наср?? Можно узнать статистику???
Мало
Всего лишь на 253
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Фут.Боль
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Ответ Sanan1908
А в каком соц сети?))
Одноклассники
+3
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на войне как на войне
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Ответ QWertY
Точно! Исправил
Себя не забудь. Роналду ушел из МЮ, а ты продолжаешь строчить
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Светлов
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Теперь Рональду обгонит Пеле по голам.
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Александр Гончаров
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200 млн для них отличное вложение в популяризацию футбола и их чемпионата. Теперь все будут искать ролики как Роналду сыграл за Аль-Наср
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ILYA_FCB
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Напомните пожалуйста когда были скачки подписчиков у ПСЖ
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на войне как на войне
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Ответ QWertY
Direct free kick, Roman, на войне как на войне, Декард Шоу, Юнико, Бишеп, zamorano, Новиков, Алонсо, Лекси и другие одаренные криштибои должны выучить арабский язык и зарегаться на спортсе Саудовской Аравии, чтобы и там защищать своего кумира))
А с чего ты взял, что многие из нас не владеют арабским?
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Vitamin_B
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Интересно, а из этих 3 млн сколько про этот клуб хоть что-то знало или что-то слышало
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QWertY
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Ответ Юрий Кечко
Как ты мог забыть Алонсо ???
Точно! Исправил
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Юрий Кечко
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Ответ QWertY
Direct free kick, Roman, на войне как на войне, Декард Шоу, Юнико, Бишеп, zamorano, Новиков, Алонсо, Лекси и другие одаренные криштибои должны выучить арабский язык и зарегаться на спортсе Саудовской Аравии, чтобы и там защищать своего кумира))
Как ты мог забыть Алонсо ???
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BuTaMuH
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Да всем уже Аль-Насра.. как-то .
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Tiestorzn17
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Местных адептов напомаженного тоже туда перекочует немало, что скорее плюс
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Арсений Элин
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Дети побежали подписываться
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Chernoy
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Не кажется парень с таким внутренним нарциссизмом мог перейти только в Аль Наср, просто, потому что нет Аль Обсёра
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atomio
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Среди них 1.5 млн глоров Месси 😅😂
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Джавез Тилл
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Ответ corazón blanco
Риго, не поверю, что ты и сам не подписался, как же ты будешь без новостей о Криштиану, ведь не только его личные болельщики подписались, но и хейтеры.
Этому клоуну за 40 лет, он еще 10 лет назад такое про Рона писал когда тот в свою очередь десятки миллионов зарабатывал... Живя в коммуналке пишет упоминает что у другого величайшего футболиста, бездарная карьера...😂😂😂
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Alex1104
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Арабы ещё и заработают на нём
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AF007
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Какие преданные хомячки
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igor nn
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А еще 200 миллионов глоров впервые сделали троекратный дуа за Аль Насс!
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Sanan1908
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А в каком соц сети?))
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King_X
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Ответ corazón blanco
Риго, не поверю, что ты и сам не подписался, как же ты будешь без новостей о Криштиану, ведь не только его личные болельщики подписались, но и хейтеры.
Реально 😂😂
Более преданных ребят у Криша, чем его хейтерье на спортс - нет

Обещали при переходе забыть его, но все так же будут на ветках
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