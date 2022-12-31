Почти 3 млн пользователей подписались на соцсеть «Аль-Насра» после трансфера Роналду
Число подписчиков клуба Саудовской Аравии выросло вдвое после перехода Криштиану Роналду.
Португальский нападающий официально перешел в «Аль-Наср» накануне.
До перехода на страницу клуба в социальной сети были подписаны около 860 тысяч пользователей.
В первые часы после сообщения о трансфере португальца число подписчиков «Аль-Насра» в соцсети выросло до 1,6 миллиона пользователей.
Прямо сейчас число пользователей составляет уже 3,6 млн подписчиков.
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Пацаны я щас проверил
Слово Ригоберка на спортсе уже идёт как оскорбительное!! Он точно админский тролль!
Так что не смейте сказать, что они только начали болеть за Аль Наср.
Всего лишь на 253
Более преданных ребят у Криша, чем его хейтерье на спортс - нет
Обещали при переходе забыть его, но все так же будут на ветках