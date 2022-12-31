Почти 3 млн пользователей подписались на соцсеть «Аль-Насра» после трансфера Роналду

Число подписчиков клуба Саудовской Аравии выросло вдвое после перехода .

Португальский нападающий официально перешел в « » накануне.

До перехода на страницу клуба в социальной сети были подписаны около 860 тысяч пользователей.

В первые часы после сообщения о трансфере португальца число подписчиков «Аль-Насра» в соцсети выросло до 1,6 миллиона пользователей.

Прямо сейчас число пользователей составляет уже 3,6 млн подписчиков.

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