Массимилиано Аллегри: «После Пеле пришли Марадона и Месси. Но бразилец был лучшим»

Теги ПСЖ Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Диего Марадона Пеле Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри считает, что Пеле как игрок был лучше Диего Марадоны и Лионеля Месси.

«Уникальный игрок. Я видел его только в фильмах, но еще он должен запомниться и как личность, и как пример для молодежи.

Потом пришли Марадона и Месси, но я думаю, что Пеле был лучшим», – сказал тренер «Ювентуса».

Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

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26 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Великие игроки тащат свои команды к победам а не побеждают за счёт них. Вот и вся разница между великими чемпионами и самозванцами, которые сами возвели себя в ранг великих.
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shumi14
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Ответ Игорь Климов
Три самых величайших футболиста - Пеле, Марадона, Месси, которых признают авторитетные специалисты в мире.
Пеле это действительно легенда!!!
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Павел Светлов
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Ответ SkyCarnifex
Не было лучших. Были лучшие в своей эпохе. В футболе невозможно определить лучшего в истории. Все разделено по эпохам, и в каждой эпохе были очень разные условия
влупить хет-трик в полуфинале ЧМ когда тебе 18 плюс-минус-... Мбаппе не смог
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Заяцволк
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"Я видел его только в фильмах", а, сейчас на МатчТВ как раз фильм показывают про Пеле, он там как детей всех обходит, и по 47 голов за матч забивает. Блин, да я таких фильмов могу пачками снимать, хоть с Дзюбой, хоть с Соболевым, хоть с Моратой, они у меня тоже будут обходить всю команду соперников, и забивать ) Пишите, кто ваш любимый футболист, и сколько голов вы хотели бы чтобы он забил, я может быть на досуге тоже сниму такой фильмак.
Не, на самом деле реально стыдно должно быть ставить в один ряд с Месси, Зиданом, Роналдиньо и др. этого Пеле, который играл только в лиге уровня двора
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Ilya Kozaev
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Посмотрел нарезку Пеле при всем уважении к нему но Месси против таких соперников которые тогда были и падали от одного движения корпусом забивал бы по 5 накручивая всю команду
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Игорь Колупанов
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Как по мне величайшиий это Диего Армандо,как он преобразил Наполи своим приходом,а его два гола Англии каждый который по своему шедеврален,и это при том что талант он раскрыл наверное наполовину,по известным причинам.
Клубную карьеру Пеле сложно оценить ,так как она прошла в Бразилии,а это не много другое.
А Месси все таки больше повезло с партнерами ,Хави-Иньеста и Неймар-Суарез,хотя это все субьективно,но такой харизмы и яркости,как у Марадонны у него нет
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Muhammad Juraev
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Ответ Lucky Luciano
Я тебе отвечу как Месси Вегхорсту: Que Mira Bobo!
Молодец, но в чём смысл?!)
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vwzx8mx5vh
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Посмотрел голы Пеле и Марадоны, это конеш дворовый и школьный футбол и скорости соотвествующие по сравнению с тем что сейчас

Как можно с Месси и прочими современными футболистами сравнивать вообще непреятно
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Заяцволк
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Ответ dagerd
Всё дело в том, что чтобы стать лучшим, лучше всего умереть. После смерти признают.
Ой, только не показывайте этот коммент Роналду, а то он ведь задумается
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Леван Мкртчян
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Ответ Arman FCSM
Роналду: "А как же я, Малыш? Ведь я же лучше"
"..... чем собака" (с) ?
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dagerd
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Всё дело в том, что чтобы стать лучшим, лучше всего умереть.
После смерти признают.
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Игорь Климов
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Ответ Илья Бодров
У Месси при всем уважении есть персональный хозяин. Сборная Германии.повезло малышу в этот раз.
Твоя шутка вообще не уместная.
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SkyCarnifex
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Не было лучших. Были лучшие в своей эпохе. В футболе невозможно определить лучшего в истории. Все разделено по эпохам, и в каждой эпохе были очень разные условия
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Игорь Климов
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Ответ igls54
Можно поспорить. Каждому времени - свои герои.
Ты хочешь поспорить с Аллегри? Ну-ну)
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Игорь Климов
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Ответ Джавез Тилл
2 Бразильца(один европейский) и 2 Аргентинца лучшие в истории!!!
Здесь о европейцах не идёт речь.
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Lucky Luciano
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Ответ Muhammad Juraev
Аллегри, Сульшер, Сарри, тен Хаг, Сантуш худшие тренера 😂
Я тебе отвечу как Месси Вегхорсту: Que Mira Bobo!
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Oleg
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Ответ Muhammad Juraev
Аллегри, Сульшер, Сарри, тен Хаг, Сантуш худшие тренера 😂
Они просто некрасивые.
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Илья Бодров
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У Месси при всем уважении есть персональный хозяин. Сборная Германии.повезло малышу в этот раз.
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Muhammad Juraev
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Все действительно великие игроки делали из своих стран чемпионов мира 👏
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Arman FCSM
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Роналду: "А как же я, Малыш? Ведь я же лучше"
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Muhammad Juraev
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Аллегри, Сульшер, Сарри, тен Хаг, Сантуш худшие тренера 😂
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igls54
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Можно поспорить. Каждому времени - свои герои.
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Oleg
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Южноамериканская тройка - Величайшая в истории. Чемпионы мира.

Но вот это - я видел его только в фильмах и поэтому он лучший, немного смущает)
Но отдадим олду право на свое мнение.

Радует что не чемпионы мира в дискуссии не принимают участие.
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Muhammad Juraev
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Никто кринжтиану ни во что не ставит 🤣🤣🤣
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Джавез Тилл
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2 Бразильца(один европейский) и 2 Аргентинца лучшие в истории!!!
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