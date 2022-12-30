Массимилиано Аллегри: «После Пеле пришли Марадона и Месси. Но бразилец был лучшим»

считает, что Пеле как игрок был лучше и .

«Уникальный игрок. Я видел его только в фильмах, но еще он должен запомниться и как личность, и как пример для молодежи.

Потом пришли Марадона и Месси, но я думаю, что Пеле был лучшим», – сказал тренер « ».

Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

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