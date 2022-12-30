Массимилиано Аллегри: «После Пеле пришли Марадона и Месси. Но бразилец был лучшим»
Массимилиано Аллегри считает, что Пеле как игрок был лучше Диего Марадоны и Лионеля Месси.
«Уникальный игрок. Я видел его только в фильмах, но еще он должен запомниться и как личность, и как пример для молодежи.
Потом пришли Марадона и Месси, но я думаю, что Пеле был лучшим», – сказал тренер «Ювентуса».
Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.
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Не, на самом деле реально стыдно должно быть ставить в один ряд с Месси, Зиданом, Роналдиньо и др. этого Пеле, который играл только в лиге уровня двора
Клубную карьеру Пеле сложно оценить ,так как она прошла в Бразилии,а это не много другое.
А Месси все таки больше повезло с партнерами ,Хави-Иньеста и Неймар-Суарез,хотя это все субьективно,но такой харизмы и яркости,как у Марадонны у него нет
Как можно с Месси и прочими современными футболистами сравнивать вообще непреятно
После смерти признают.
Но вот это - я видел его только в фильмах и поэтому он лучший, немного смущает)
Но отдадим олду право на свое мнение.
Радует что не чемпионы мира в дискуссии не принимают участие.