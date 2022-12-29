Анчелотти не стал называть Месси лучшим в истории: «Так говорить несправедливо. Я тренирую обладателей «Золотого мяча», видел Кройффа и Марадону»

не уверен, что является лучшим футболистом в истории.

– Месси – лучший в истории?

– Трудно сказать. Я не знаю, лучший ли он в истории. Так говорить несправедливо, потому что в каждой эпохе есть очень хорошие игроки. Из моих уст не вырвется [фраза] «Месси – лучший в истории».

Я наслаждался столькими хорошими футболистами... Я тренирую каждый день обладателей «Золотого мяча». И я видел, как играют Кройфф, Марадона, – сказал тренер « ».

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