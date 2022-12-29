Анчелотти не стал называть Месси лучшим в истории: «Так говорить несправедливо. Я тренирую обладателей «Золотого мяча», видел Кройффа и Марадону»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Диего Марадона Йохан Кройфф Футбол

Карло Анчелотти не уверен, что Лионель Месси является лучшим футболистом в истории. 

– Месси – лучший в истории? 

– Трудно сказать. Я не знаю, лучший ли он в истории. Так говорить несправедливо, потому что в каждой эпохе есть очень хорошие игроки. Из моих уст не вырвется [фраза] «Месси – лучший в истории».

Я наслаждался столькими хорошими футболистами... Я тренирую каждый день обладателей «Золотого мяча». И я видел, как играют Кройфф, Марадона, – сказал тренер «Реала».

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45 комментариев

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Musa Bark
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Это установленный что ли, что все должны это сказать? Почему у людей не может быть другого мнения🤦🏻‍♂️
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AF007
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Месси - лучший в истории. Все еретики жестоко поплатились в этот декабрь за своё невежество, включая этого физрука
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Oleg
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Ответ Tua
Месси даже на родине не считают выше Марадоны, о чем еще говорить
На родине Месси номер 1 для всех ибо все понимают что для Аргентины он выиграл больше.
Диего там любят как родного, но то, что Месси номер 1 признали даже его хейтеры среди аргентинской журналисткой братии.
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Добрый_Ээх
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Карло забыл добавить "пока я в Реале" )
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FantasticFede
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Анчелотти не захотел обижать других легенд против которых и с которыми он играл. Не сомневаюсь, что он тоже считает Месси великим, но высказался очень корректно.
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Oleg
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Доказательства в студию!
Championat.com: набираешь - Эндрик удалил твитт восхваления Месси.
Там статья целая со скрином этого твитта)
Мадрид банально надавил на парня , а ты хочешь что бы Анчи публично это сказал.
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Экспертное мнение
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Ответ Xabi Alonso78
Мог сказать, что меси - лучший в истории, но не стал лгать и идти на поводу толпы, у которых мозг атрофировался от мусорных пенальти меси на ЧМ
Думаю Карло мог бы многое рассказать о левом пенальти Хаби Алонсо в финале ЛЧ-2005)
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BeastI666I
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мбаппе в Реале не будет.
хах! ты будешь инсайдером, ты молодец )))
А если серьезно, то когда говорят нет это значит да. Золотое правило скаутов, тренеров и пескова.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ BeastI666I
дипломат. просто звезды обидчивые. Кто знает если завтра Мбаппе придет в Реал. Полюбому он себя считает лучшим в истории. Зачем Папе Карло такие траблы.
Мбаппе в Реале не будет.
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DolJun
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адекватно
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corazón blanco
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Карло корректен, он прав, что в каждой эпохе были великие игроки. Месси возможно самый великий, в этой эпохе так точно. А сравнивать современных футболистов с Пеле, Кройффом и т. д. тоже невозможно, игра одна - но футбол был разный.
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BeastI666I
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Ответ Злобный Конь
Я видел игру Роналдо. Если соединить технику Месси и мощь Роналду... Не,даже такой составной игрок не равен Феномену.
так он забил меньше, играл меньше, травм больше. Уже не лучший. Лучший это если более 10 лет стабильно феерил.
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BeastI666I
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дипломат. просто звезды обидчивые. Кто знает если завтра Мбаппе придет в Реал. Полюбому он себя считает лучшим в истории. Зачем Папе Карло такие траблы.
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Злобный Конь
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Я видел игру Роналдо.
Если соединить технику Месси и мощь Роналду... Не,даже такой составной игрок не равен Феномену.
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rigobersong
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Доказательства в студию!
Держи:))

https://ibb.co/YhVH95Q
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Oleg
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Доказательства в студию!
Ну так зайди в твиттер, интернет все помнит.
Люди успели заскринить этот твитт.
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Tua
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Месси даже на родине не считают выше Марадоны, о чем еще говорить
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Механик Минарди
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Анчелотти: Из моих уст не вырвется "Месси-лучший в истории". Ой, неужели я только что сказал, что Месси-лучший в истории?
Но я же не хотел говорить, что Месси-лучший в истории и в будущем не планирую говорить, что Месси-лучший в истории.
Нет, я точно не скажу, что Месси-лучший в истории.
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Xabi Alonso78
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Мог сказать, что меси - лучший в истории, но не стал лгать и идти на поводу толпы, у которых мозг атрофировался от мусорных пенальти меси на ЧМ
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Oleg
Конечно не вырвется если ваш новичок из Бразилии, под давлением, вынужден был удалить твитт о том что Месси величайший)
Доказательства в студию!
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Oleg
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Ответ rigobersong
Конечно не хочет, ведь тогда мадридские глорики будут💥💥💥 😭😭😭 Вам больше ничего не остается:)) Конечно забавно как все обернулось:))
Причем Мадрид надавил на своего бразильского новичка что бы он удалил твитт о том, что Месси величайший.
Эндрик ( вроде так) написал это после триумфа Лео в Катаре.
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rigobersong
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Ответ Oleg
Конечно не вырвется если ваш новичок из Бразилии, под давлением, вынужден был удалить твитт о том что Месси величайший)
Ахаххахх:)))
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Oleg
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Конечно не вырвется если ваш новичок из Бразилии, под давлением, вынужден был удалить твитт о том что Месси величайший)
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BoGaL
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А это теперь в обязалово как я понял ?!
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Фанат Лионеля Месси
После того ,как перестанет тренировать Реал Папа Карло тоже это признает Все Мадридисты признают ,что Месси лучший в истории ,это лишь вопрос времени :)
Так и есть, он величайший. Но все равно смешно как вы кидайтесь на тех, кто так не считает 🤭
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