Анчелотти не стал называть Месси лучшим в истории: «Так говорить несправедливо. Я тренирую обладателей «Золотого мяча», видел Кройффа и Марадону»
Карло Анчелотти не уверен, что Лионель Месси является лучшим футболистом в истории.
– Месси – лучший в истории?
– Трудно сказать. Я не знаю, лучший ли он в истории. Так говорить несправедливо, потому что в каждой эпохе есть очень хорошие игроки. Из моих уст не вырвется [фраза] «Месси – лучший в истории».
Я наслаждался столькими хорошими футболистами... Я тренирую каждый день обладателей «Золотого мяча». И я видел, как играют Кройфф, Марадона, – сказал тренер «Реала».
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Диего там любят как родного, но то, что Месси номер 1 признали даже его хейтеры среди аргентинской журналисткой братии.
Там статья целая со скрином этого твитта)
Мадрид банально надавил на парня , а ты хочешь что бы Анчи публично это сказал.
А если серьезно, то когда говорят нет это значит да. Золотое правило скаутов, тренеров и пескова.
Если соединить технику Месси и мощь Роналду... Не,даже такой составной игрок не равен Феномену.
https://ibb.co/YhVH95Q
Люди успели заскринить этот твитт.
Но я же не хотел говорить, что Месси-лучший в истории и в будущем не планирую говорить, что Месси-лучший в истории.
Нет, я точно не скажу, что Месси-лучший в истории.
Эндрик ( вроде так) написал это после триумфа Лео в Катаре.