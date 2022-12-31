35-летний экс-тренер «Енисея» Горлов возглавил «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия трансферы Енисей Пари НН Артем Горлов Футбол

Артем Горлов назначен главным тренером «Пари НН».

35-летний специалист ранее расторг контракт с «Енисеем». 

Уже 7 января игроки «Пари НН» выйдут из отпуска и под руководством Горлова начнут работу на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Нижегородский клуб искал нового тренера после того, как Михаил Галактионов возглавил «Локомотив».

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице чемпионата России после 17 матчей.

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5 комментариев

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Кеды и бутса
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Уже ПоГорлов вашим ФНЛ, в Париж еду
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Uef@
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Даже толком не успел себя проявить в Енисее. Сумел не разрушить то, что было, в этом он большой молодец, но своего привнес мало. Судя по всему Енисей сам отказался от него в пользу Гаранина. По крайней мере хочется в это верить.
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0mertas626
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Успехов и плодотворного сотрудничества! Радует, что доверяют молодому тренеру в молодой команде.
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RSI
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Один уже из Енисея в РПЛ перешёл…
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psycho killer
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Тьфу, #####

А. Мостовой
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