35-летний экс-тренер «Енисея» Горлов возглавил «Пари НН»

назначен главным тренером « ».

35-летний специалист ранее расторг контракт с «Енисеем».

Уже 7 января игроки «Пари НН» выйдут из отпуска и под руководством Горлова начнут работу на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Нижегородский клуб искал нового тренера после того, как Михаил Галактионов возглавил «Локомотив».

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице чемпионата России после 17 матчей.

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