«Енисей» подтвердил переговоры «Пари НН» с Горловым: «Рады, что уже 2-й раз подряд нашим тренером интересуется клуб РПЛ. Защищаем свои интересы»

Директор « » оценил вероятность ухода с поста главного тренера.

Сообщалось, что 35-летний специалист уже договорился с « », но клубам нужно согласовать отступные.

«Непростое решение, но мы рады, что уже второй раз подряд главным тренером нашей команды интересуется клуб (ранее Вадим Гаранин возглавил «Сочи» – прим. Sports.ru).

Только сегодня (29 декабря – прим. Sports.ru) начался диалог, и в упреждение скептицизма хочу сказать: мы прежде всего защищаем интересы клуба», – сказал Алексей Ивахов.

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