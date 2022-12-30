«Енисей» подтвердил переговоры «Пари НН» с Горловым: «Рады, что уже 2-й раз подряд нашим тренером интересуется клуб РПЛ. Защищаем свои интересы»
Директор «Енисея» оценил вероятность ухода Артема Горлова с поста главного тренера.
Сообщалось, что 35-летний специалист уже договорился с «Пари НН», но клубам нужно согласовать отступные.
«Непростое решение, но мы рады, что уже второй раз подряд главным тренером нашей команды интересуется клуб РПЛ (ранее Вадим Гаранин возглавил «Сочи» – прим. Sports.ru).
Только сегодня (29 декабря – прим. Sports.ru) начался диалог, и в упреждение скептицизма хочу сказать: мы прежде всего защищаем интересы клуба», – сказал Алексей Ивахов.
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