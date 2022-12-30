«Енисей» подтвердил переговоры «Пари НН» с Горловым: «Рады, что уже 2-й раз подряд нашим тренером интересуется клуб РПЛ. Защищаем свои интересы»

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Енисей Алексей Ивахов Пари НН Артем Горлов Вадим Гаранин Футбол

Директор «Енисея» оценил вероятность ухода Артема Горлова с поста главного тренера.

Сообщалось, что 35-летний специалист уже договорился с «Пари НН», но клубам нужно согласовать отступные.

«Непростое решение, но мы рады, что уже второй раз подряд главным тренером нашей команды интересуется клуб РПЛ (ранее Вадим Гаранин возглавил «Сочи» – прим. Sports.ru).

Только сегодня (29 декабря – прим. Sports.ru) начался диалог, и в упреждение скептицизма хочу сказать: мы прежде всего защищаем интересы клуба», – сказал Алексей Ивахов.

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3 комментария

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Арсений Элин
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Енисей при горлове стал не хуже,даже можно сказать играл интереснее чем при гаранине,посмотрим как получится в команде рпл
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Никита Самарин
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Пари НН снова нашёл неочевидный вариант. А вообще Горлов очень неплохо работал после Гаранина, на футбол Енисея было приятно смотреть.
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WelcomeBackPURE
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Витой подряд окажется обычным физруком и будет уволен ))
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