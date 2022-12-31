«Енисей» объявил об уходе Горлова с поста главного тренера. Он близок к назначению в «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига отставки Енисей Пари НН Артем Горлов Футбол

Артем Горлов покинул пост главного тренера «Енисея».

35-летний специалист и красноярский клуб договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

«Енисей» добавил, что Горлов возглавит команду Мир РПЛ. Ожидается, что специалист станет новым главным тренером «Пари НН».

Нижегородский клуб искал нового тренера после того, как Михаил Галактионов возглавил «Локомотив».

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице чемпионата России после 17 матчей.

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5 комментариев

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Redmurza
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Ответ St. Alex
Впечатление, будто нижегородцы просто без Мигалки мечутся как черти на сковородке. Надеюсь, выбор Енисея на замену Горлову будет более осознанным. На таком пике неохота рухнуть вниз, когда в первом круге и так хромаем на выезде. Енисею — ухватиться за счастливый билет, волжанам — не вылететь (если Енисей не попадётся в стыках, конечно). Сибирь, не сдавайся!
Так Горлов и уходит, потому что наши дураки в Красноярске, решили позвать ганарина обратно,а Ганарин как раз в нн метил. а у нас как бы горлов главный. Ну он не дурак и сам решил поискать варианты , а по итогу горлов в НН, гаранин наверное опять вернётся, но максимум до конца сезона и все
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St. Alex
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Впечатление, будто нижегородцы просто без Мигалки мечутся как черти на сковородке. Надеюсь, выбор Енисея на замену Горлову будет более осознанным. На таком пике неохота рухнуть вниз, когда в первом круге и так хромаем на выезде.
Енисею — ухватиться за счастливый билет, волжанам — не вылететь (если Енисей не попадётся в стыках, конечно). Сибирь, не сдавайся!
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Отец Мбаппе
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Блин такое ощущение что НН хочет найти плохого тренера, но никак не получается))
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Нико Гонсалес
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Удачи
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