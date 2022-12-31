«Енисей» объявил об уходе Горлова с поста главного тренера. Он близок к назначению в «Пари НН»

покинул пост главного тренера «Енисея».

35-летний специалист и красноярский клуб договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

« » добавил, что Горлов возглавит команду Мир . Ожидается, что специалист станет новым главным тренером « ».

Нижегородский клуб искал нового тренера после того, как Михаил Галактионов возглавил «Локомотив».

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице чемпионата России после 17 матчей.

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