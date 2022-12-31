«Енисей» объявил об уходе Горлова с поста главного тренера. Он близок к назначению в «Пари НН»
Артем Горлов покинул пост главного тренера «Енисея».
35-летний специалист и красноярский клуб договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.
«Енисей» добавил, что Горлов возглавит команду Мир РПЛ. Ожидается, что специалист станет новым главным тренером «Пари НН».
Нижегородский клуб искал нового тренера после того, как Михаил Галактионов возглавил «Локомотив».
«Пари НН» занимает 12-е место в таблице чемпионата России после 17 матчей.
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Енисею — ухватиться за счастливый билет, волжанам — не вылететь (если Енисей не попадётся в стыках, конечно). Сибирь, не сдавайся!