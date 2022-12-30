«Пари НН» договорился с тренером «Енисея» Горловым

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Енисей Пари НН Артем Горлов Футбол

«Пари НН» определился с новым главным тренером.

Волжане сделали выбор в пользу Артема Горлова из «Енисея».

В среду 35-летний специалист приезжал в Нижний Новгород, где встретился с куратором и руководством клуба, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Кроме того, Горлову показали клубное хозяйство и устроили экскурсию по городу.

Теперь «Пари НН» нужно договориться с «Енисеем», поскольку у тренера действующий контракт с красноярским клубом.

Информация о том, что «Енисей» требует 15 млн рублей за расторжение соглашения с Горловым, не соответствует действительности.

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3 комментария

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Арсений Элин
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Круговорот тренеров какой-то) )
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zbumer
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Очередной Гаранин... Ничему людей опыт других клубов с тренерами односезониками не учит.
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whitepele
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Енисей команда-донор
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