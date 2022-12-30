«Пари НН» договорился с тренером «Енисея» Горловым

« » определился с новым главным тренером.

Волжане сделали выбор в пользу из «Енисея».

В среду 35-летний специалист приезжал в Нижний Новгород, где встретился с куратором и руководством клуба, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

Кроме того, Горлову показали клубное хозяйство и устроили экскурсию по городу.

Теперь «Пари НН» нужно договориться с « », поскольку у тренера действующий контракт с красноярским клубом.

Информация о том, что «Енисей» требует 15 млн рублей за расторжение соглашения с Горловым, не соответствует действительности.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!