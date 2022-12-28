Горлов возглавит «Пари НН», если «Енисей» не потребует компенсацию за тренера («ФНЛ с Ильевым»)
Артем Горлов из «Енисея» — основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН».
35-летний специалист должен возглавить нижегородцев уже в ближайшее время при условии, что красноярский клуб не запросит компенсацию при разрыве контракта с Горловым, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Также «Пари НН» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив» рассматривает вариант с экс-тренером «Факела» Олегом Василенко.
Ранее стало известно, что в «Енисей» может вернуться Вадим Гаранин, возглавлявший ранее «Сочи».
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