Горлов возглавит «Пари НН», если «Енисей» не потребует компенсацию за тренера («ФНЛ с Ильевым»)

из «Енисея» — основной кандидат на пост главного тренера « ».

35-летний специалист должен возглавить нижегородцев уже в ближайшее время при условии, что красноярский клуб не запросит компенсацию при разрыве контракта с Горловым, сообщает « с Ильевым».

Также «Пари НН» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив» рассматривает вариант с экс-тренером «Факела» .

Ранее стало известно, что в « » может вернуться Вадим Гаранин, возглавлявший ранее «Сочи».

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