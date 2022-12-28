Горлов возглавит «Пари НН», если «Енисей» не потребует компенсацию за тренера («ФНЛ с Ильевым»)

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Енисей Олег Василенко Пари НН Артем Горлов Футбол

Артем Горлов из «Енисея» — основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН».

35-летний специалист должен возглавить нижегородцев уже в ближайшее время при условии, что красноярский клуб не запросит компенсацию при разрыве контракта с Горловым, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Также «Пари НН» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив» рассматривает вариант с экс-тренером «Факела» Олегом Василенко.

Ранее стало известно, что в «Енисей» может вернуться Вадим Гаранин, возглавлявший ранее «Сочи».

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5 комментариев

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Хорошо когда берут лучших из низших лиг. Главный резерв в этом.
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AIBOLIT66
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Г.орлов?
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Ярик01
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Василенко можно было бы в Факел вернуть, никогда не поздно исправиться.
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psycho killer
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Опять Мостовому чемодан разбирать. Да что ты будешь делать 😶
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Havi Thongman
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До сих пор не понимаю, зачем нужно было увольнять Кержа
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