Клопп о Нуньесе: «Вижу положительную динамику. Для соперников он реально не подарок»

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Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о форварде мерсисайдцев после матча с «Лестером» (2:1).

«Сравнивать нападающих с Левандовским не совсем справедливо. Он начал [карьеру в « »] не очень удачно, упускал кучу моментов на тренировках, но когда у форварда есть шансы забить – это уже хорошо.

Я вижу положительную динамику. Мне понравилось, как сегодня болельщики пели о Дарвине. От его игры легко получать удовольствие. Для соперников он реально не подарок. Защитники иногда ничего не могут с ним поделать», – сказал Клопп.

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