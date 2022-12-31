Клопп о Нуньесе: «Вижу положительную динамику. Для соперников он реально не подарок»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп высказался о Дарвине Нуньесе.

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о форварде мерсисайдцев после матча АПЛ с «Лестером» (2:1).

«Сравнивать нападающих с Левандовским не совсем справедливо. Он начал [карьеру в «Ливерпуле»] не очень удачно, упускал кучу моментов на тренировках, но когда у форварда есть шансы забить – это уже хорошо.

Я вижу положительную динамику. Мне понравилось, как сегодня болельщики пели о Дарвине. От его игры легко получать удовольствие. Для соперников он реально не подарок. Защитники иногда ничего не могут с ним поделать», – сказал Клопп.

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10 комментариев

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Кукич
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Достойный наследник Мораты
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newhood@icloud.com
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Ну ништяк же пацан играет, круто за ним наблюдать.. кто ж его сглазил, Гвардиола?)) Трент в защите ваще на 150%, саутгейт научил? А вот Харви никакой был, Хендо тоже, он не хочет за ливерпуль как за сборную поиграть?)) Тьяго - килла, хитрый, быстрый -🤴🏻
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Бедякович
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Так троянский конь никому и не нужен.
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Кино Музыка
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Все наладится. У Клоппа даже Мане забивал.
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Iuasamotu
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Нуньес перспективен, ему нужна поддержка, поэтому Клопп всё правильно говорит
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Gornostaev
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Дарвину Нуньесу пора вручать премию Дарвина!
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melwood- lfc
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Ответ Владислав Бондарчук
Сядет на лавку как придёт коди
Аоч сядет
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Mario14
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Клопп ну признай уже, что тебе удалось найти второго Морату😂
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Владислав Бондарчук
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Сядет на лавку как придёт коди
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Wekil Halylow
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Для соперников Нунус именнно подарок транжит столько моментов
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