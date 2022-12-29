Клопп о Нуньесе: «Выдающийся талант. Для нападающего проблема, если нет моментов. Остальное приложится»

высказался о проблемах с реализацией моментов.

«Единственная проблема заключается в том, что если ты совершенствуешься, то проходишь проверку почти каждые три дня. Работаем ли мы над этим? Конечно. Это скорее про то, чтобы говорить и оставаться в такие моменты спокойным.

Я не вчера пришел в футбол, я видел много игроков, которые менялись. Для нападающего проблема, если у него нет шансов. Вот и все. Если у него не бывает голевых моментов – это проблема. С этим можно работать, но это гораздо сложнее. В остальном ты набираешься опыта, много раз попадая в похожие ситуации. Ты помнишь, как поступил в прошлый раз, поэтому поступаешь немного иначе, или же делаешь то же самое еще раз, потому что тебе не повезло. Все это приходит со временем.

В турнирах высшего уровня, таких, как АПЛ, с ограниченным количеством тренировок, просто невозможно сказать: «Хорошо, а теперь мы отработаем завершение». Все дело в том, чтобы говорить об этом, но в правильной манере. Не указывая пальцем и не говоря: «ты должен забивать».

У него выдающийся талант. По-настоящему выдающийся. Остальное приложится. Так обстоят дела. Мы говорим об этом почти ежедневно, порой нужно лишь немного времени, но в футболе может просто случиться вот так (щелкает пальцами – прим.). Ты забиваешь невероятный гол – и внезапно успокаиваешься.

Я видел множество нападающих мирового уровня в ситуациях, когда весь мир осуждал их. Но если у тебя есть класс и правильное отношение, все будет в порядке – и это как раз его случай», – сказал главный тренер « ».

Нуньес упустил 4 явных голевых момента в матче с «Виллой». Он реализовал лишь 4 из 16 таких эпизодов в сезоне – худший показатель в АПЛ

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