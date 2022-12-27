Клопп об игре Нуньеса с «Виллой: «Он был на топ-уровне. Дарвин забьет, нет поводов для беспокойства»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Дарвин Нуньес Стефан Байчетич Футбол

Юрген Клопп похвалил Дарвина Нуньеса.

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 17 туре АПЛ. Уругвайский форвард упустил 4 явных голевых момента.

«Он был на топ-уровне. Он дает нам так много. Дарвин придает нам глубину и растягивает оборону соперника. Он усложняет защиту против нас, а не только Мо Салах.

Конечно, он забьет, все это знают. Его шанс был в каких-то миллиметрах, неважно, влетел мяч или нет. Это не повод для беспокойства. Очень хорошо, что он остался в игре и организовал третий гол.

Обычно нападающие в такой игре – хорошей, но без гола – берут мяч, идут вперед и бьют прямо во вратаря. Но Нуньес все видел и отдал пас Байчетичу, который очень круто завершил момент», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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9 комментариев

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Marcus-light
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Ответ Rick Sorkin
Уверен, что будет клепать голы. Умение находить моменты на каком-то космическом уровне, а вот реализация оставляет желать лучшего. Дело в психологии. Сравнивающие его с Кэроллом ничего не понимают в футболе.
Проблема только в том, что Клопп не большой мастер по части бесед с форвардами. Помню такая же история была с Иммобиле. Он здорово открывался, помогал, но забить не мог. Закончилось тем, что сам Иммобиле сдался. Если Дарвин продолжит пахать и займётся вопросом сам - возможно, ждёт повторение истории Левандовски.
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Jordan95
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Уверен, он ещё забьет 4 мяча до конца сезона. Не зря же за него такие деньги выложили.
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mr.snooker
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Влад Клопов: Нуньес? Его обменяли. Нет поводов для беспокойства(с) 🐸
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dzadzia
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Мне нравится то , как сильно Нуньес обостряет игру и создаёт моменты буквально на пустом месте. Да пока мячи не идут в ворота, но какое же у него крутое чувство пространства.
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Yri Yrov
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Ответ Rick Sorkin
Уверен, что будет клепать голы. Умение находить моменты на каком-то космическом уровне, а вот реализация оставляет желать лучшего. Дело в психологии. Сравнивающие его с Кэроллом ничего не понимают в футболе.
Так тут все эксперты футбола начиная от всяких высеров вроде гегенпресс рангника до Бубнова
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pit4er
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Чтоб ваши девушки/жёны верили в вас так, как Клопп верит в Нуньеса
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Rick Sorkin
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Уверен, что будет клепать голы. Умение находить моменты на каком-то космическом уровне, а вот реализация оставляет желать лучшего. Дело в психологии. Сравнивающие его с Кэроллом ничего не понимают в футболе.
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Арман Мартиросян
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Ему бы нормального психолога найти. Свое слово он ещё скажет, нет никаких сомнений.
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За Сити с 2008 года
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Кэролл 2.0
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