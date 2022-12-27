Клопп об игре Нуньеса с «Виллой: «Он был на топ-уровне. Дарвин забьет, нет поводов для беспокойства»
Юрген Клопп похвалил Дарвина Нуньеса.
«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 17 туре АПЛ. Уругвайский форвард упустил 4 явных голевых момента.
«Он был на топ-уровне. Он дает нам так много. Дарвин придает нам глубину и растягивает оборону соперника. Он усложняет защиту против нас, а не только Мо Салах.
Конечно, он забьет, все это знают. Его шанс был в каких-то миллиметрах, неважно, влетел мяч или нет. Это не повод для беспокойства. Очень хорошо, что он остался в игре и организовал третий гол.
Обычно нападающие в такой игре – хорошей, но без гола – берут мяч, идут вперед и бьют прямо во вратаря. Но Нуньес все видел и отдал пас Байчетичу, который очень круто завершил момент», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
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