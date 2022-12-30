Клопп о проблемах Нуньеса с реализацией: «У меня было такое с Левандовским. Мы с ним спорили на голы, и мои карманы были полны денег»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп сравнил Дарвина Нуньеса с Робертом Левандовским.

Тренер «Ливерпуля» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся форвард, сейчас выступающий за «Барселону», после перехода в «Боруссию» в 2010 году.

«Если честно, между ними много сходств. Думаю, Леви тоже рассказал бы вам такую историю. На некоторых тренировках мы отрабатывали удары, и он не забивал ни один. Мы постоянно спорили на 10 евро. «Если ты забиваешь больше 10 раз, я плачу тебе 10 евро. Если нет, то ты платишь мне». Мои карманы были полны денег!

Нужно сохранять спокойствие. Это необходимо, когда ты видишь потенциал игрока. Думаю, мы все согласимся, что потенциал Дарвина очевиден. Это ясно, если посмотреть на второй явный момент во втором тайме [матч с «Астон Виллой»]. Он мог пробежать под иным углом. Если бы он это сделал, то получил бы свободу выбора. Но все это еще впереди. Сейчас ты сыграл так, в следующий раз сыграешь иначе.

У меня была такая ситуация с Леви, но дело не только в нем. Понимаю, что это слишком очевидное сравнение.

Нужно просто сохранять спокойствие, и я суперспокоен. Команда тоже спокойна. Она очень верит в него, и это здорово», – сказал тренер «Ливерпуля».

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13 комментариев

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Давид Agabekyan
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Ответ Владимир Долгополов
Моментов у него много,это главное.Желания не отнять,что тоже значимо.Реализацию подтянет и пойдут голы на постоянной основе.
У Мораты тоже есть и моменты и желание, а к 30 реализацию так и не подтянул
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savik-A.M.
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Ответ Давид Agabekyan
Только от Левандовского ничего не ждали в отличие от Нуньеса
От Боруссии вобще не ждали того , чем она стала при Клопе
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Владимир Долгополов
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Ответ белошип
Должно прорвать уругвайца)
Моментов у него много,это главное.Желания не отнять,что тоже значимо.Реализацию подтянет и пойдут голы на постоянной основе.
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savik-A.M.
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Глянул ради интереса , у Левандовски в первый сезон в Боруссии 8 голов , во второй уже 22
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Давид Agabekyan
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Ответ Мурат Морин
Ну он не Лева. И скорее всего руководство клуба ошиблись с трансфером, с одним хорошим сезоном в бенфике
В начале карьеры Левандовски тоже супер игроком не казался. Средненьким игроком для аутсайдеров типа Блэкберна (в который он чуть не перешёл)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Все рекламные бордюры и воробьи отбил Дарвин
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Иван Рыбаков
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Ответ Мурат Морин
Ну он не Лева. И скорее всего руководство клуба ошиблись с трансфером, с одним хорошим сезоном в бенфике
Ну кто знает. Может потребуется целый сезон на адаптацию, а не сразу встроится идеально. Покажет лишь время.
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Marcus-light
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Левандовски отрабатывал удары. Клопп предложил: "Если ты забьешь больше 10 голов с 10 ударов, я даю тебе 10 евро. Если нет - ты мне". Так продолжалось каждый день в течение года, пока Роберт не понял подвох, и от обиды на Клоппа в итоге ушёл в Баварию.
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Мурат Морин
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Ну он не Лева. И скорее всего руководство клуба ошиблись с трансфером, с одним хорошим сезоном в бенфике
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Dizzod
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Клопп специально покупает плохих нападающих что бы на них заработать. И зарабатывает до тех пор пока они не станут хорошими.
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Давид Agabekyan
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Только от Левандовского ничего не ждали в отличие от Нуньеса
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Иван Рыбаков
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Последнее предложение в заголовке неплохо бы рифмовалось, если бы не было слова "денег".
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белошип
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Должно прорвать уругвайца)
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