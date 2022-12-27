Клопп о Нуньесе: «Он неудержим при своевременном пасе, ни один защитник не догонит его. В «Ливерпуле» спокойны, все будет хорошо»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал форварда Дарвина Нуньеса.
«Он неудержим в ситуациях, когда мы держим мяч и находим подходящий момент для паса. Ни один защитник не способен его догнать.
Я знаю, что о нем говорят, но мы совершенно спокойны. Все будет хорошо. Он провел прекрасную игру [с «Астон Виллой»], мы выиграли 3:1, и это главное.
Я не первый день в этом деле, я уже работал с нападающими. Я знаю, что голы поначалу не настолько важны, есть куда более важные аспекты. Нужно просто сохранять спокойствие», – сказал немец.
Нуньес упустил 4 явных голевых момента в матче с «Виллой». Он реализовал лишь 4 из 16 таких эпизодов в сезоне – худший показатель в АПЛ
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Он если бы реализовывал хотя бы половину моментов, по три штуки бы клал в каждой игре, но так не бывает, это вам не фифа на плойке