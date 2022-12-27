Клопп о Нуньесе: «Он неудержим при своевременном пасе, ни один защитник не догонит его. В «Ливерпуле» спокойны, все будет хорошо»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Дарвин Нуньес Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал форварда Дарвина Нуньеса.

«Он неудержим в ситуациях, когда мы держим мяч и находим подходящий момент для паса. Ни один защитник не способен его догнать.

Я знаю, что о нем говорят, но мы совершенно спокойны. Все будет хорошо. Он провел прекрасную игру [с «Астон Виллой»], мы выиграли 3:1, и это главное.

Я не первый день в этом деле, я уже работал с нападающими. Я знаю, что голы поначалу не настолько важны, есть куда более важные аспекты. Нужно просто сохранять спокойствие», – сказал немец.

Нуньес упустил 4 явных голевых момента в матче с «Виллой». Он реализовал лишь 4 из 16 таких эпизодов в сезоне – худший показатель в АПЛ

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12 комментариев

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Ответ Mike Denisovs
Да, и поэтому вы купили Гакпо)
Может, потому, что жота с диазом на соседних койках в лазарете переглядываются, а Карвальо все таки рановато еще с мужиками типа кайла уокера толкаться…
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Yri Yrov
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Ответ mastadon
В последних двух играх он ровно это и делал. С сити от Лапорта легко убежал и Мо выкатил, и с Виллой сделал гол Байтича. Да и до ЧМ в каждой игре забивал или отдавал. Он если бы реализовывал хотя бы половину моментов, по три штуки бы клал в каждой игре, но так не бывает, это вам не фифа на плойке
Камень в огород ФИФы, уже и игра не отличить от реальных
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Мишка Ляшенко
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Ответ mastadon
В последних двух играх он ровно это и делал. С сити от Лапорта легко убежал и Мо выкатил, и с Виллой сделал гол Байтича. Да и до ЧМ в каждой игре забивал или отдавал. Он если бы реализовывал хотя бы половину моментов, по три штуки бы клал в каждой игре, но так не бывает, это вам не фифа на плойке
Холланд поспорил бы с твоим высказыванием)
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mastadon
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Ну к слову Мане с Салахом тоже всегда были любители 100% моменты запороть. В прошлом сезоне помню игру в начале сезона, когда Садио несколько раз по пустым не попал, но всё-таки свои гол положил
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Алекс Самойлов
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Ответ Красный чай
Он шикарно открывается поэтому у него много моментов только реализацию подкачать и все, за пол года уже забил десять голов хотя мог 20 положить.
Феранн=Нуньес
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mastadon
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В последних двух играх он ровно это и делал. С сити от Лапорта легко убежал и Мо выкатил, и с Виллой сделал гол Байтича. Да и до ЧМ в каждой игре забивал или отдавал.

Он если бы реализовывал хотя бы половину моментов, по три штуки бы клал в каждой игре, но так не бывает, это вам не фифа на плойке
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Mike Denisovs
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Да, и поэтому вы купили Гакпо)
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здоровяк
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Пока Нуньес напоминает Морату. Все компоненты на топ-уровне, но в завершении не хватает везения и хладнокровности.
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savik-A.M.
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Нуньес отлично бежит , открывается , подыгрывает , но в завершении , хоть вешайся , надеюсь исправится , помнится Бергкамп с Анри , в Италии совсем ничего не показывали
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Красный чай
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Он шикарно открывается поэтому у него много моментов только реализацию подкачать и все, за пол года уже забил десять голов хотя мог 20 положить.
+13
-3
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Yuri Ten
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🤣🤣🤣
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Ебздрогыч
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Футбол заключается в забитии голов, что ли? (с)
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