Фетисов о Пеле: «Проповедник мира, добра. Он лучше всех играл в футбол, был любимцем мира, гражданином своей страны, патриотом»

Теги Вячеслав Фетисов Сборная Бразилии по футболу Пеле Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о смерти Пеле.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря. Ему было 82 года.

«Он проповедник мира, добра. Спорт для него всегда был инструментом общения. Он лучше всех играл в футбол, был любимцем всего мира, гражданином своей страны, патриотом.

Для него идеалы спорта были символом, что как раз попирается сегодня. Спорт перестал быть инструментом дружбы, мостом, является инструментом политики.

Когда мы двигали проект Олимпийских игр в Сочи, то тоже пересекались с ним на разных площадках. Он говорил, как было бы здорово провести Игры в России.

Он понимал, что значит спорт в жизни людей, как важно соблюдать все традиции, устои, был послом мира. Мир, я думаю, недооценил его возможности как посла спорта для того, чтобы избегать всякие конфликты.

В последний раз мы лет семь-восемь назад ужинали в Нью-Йорке в рамках мероприятий по экологии. Провели с ним тогда практически весь вечер в одном из ресторанов.

Нужно было видеть, как человек заходит в любое заведение, какое сразу к нему внимание. Узнаваемость просто потрясающая! К нему подходили фотографироваться, он встречал всех своей знаменитой улыбкой.

В первый раз я пригласил его, будучи руководителем российского спорта, в Москву в 2003 году, и тогда сказал ему, что хотим построить самое лучшее футбольное поле в Москве в детском доме.

Он сразу понял, в чем дело, сказал, что прилетит, и специально прилетел. С тех пор мы нечасто общались, но достаточно, чтобы понять масштаб его личности», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конифеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно, понял в чем дело - и с тех пор больше и не общались по доброй воле :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Telstar22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кеша
Фетисов сам легенда , Включен в зал славы НХЛ и ИИХФ. Я уверен в искренности слов о Пеле . Ему ни к чему пиар на некрологе.
Для тебя "вражеская" НХЛ и ИИХФ значит мерило? А что же не патриотическая КХЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Telstar22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот именно Пеле был за спорт и за мир.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фетисов сам легенда , Включен в зал славы НХЛ и ИИХФ. Я уверен в искренности слов о Пеле . Ему ни к чему пиар на некрологе.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У меня вопрос! Футбольное поле самое лучшее, построено в детском доме? 19 лет прошло
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Партизанен
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Великий
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий