Фетисов о Пеле: «Проповедник мира, добра. Он лучше всех играл в футбол, был любимцем мира, гражданином своей страны, патриотом»

высказался о смерти Пеле.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря. Ему было 82 года.

«Он проповедник мира, добра. Спорт для него всегда был инструментом общения. Он лучше всех играл в футбол, был любимцем всего мира, гражданином своей страны, патриотом.

Для него идеалы спорта были символом, что как раз попирается сегодня. Спорт перестал быть инструментом дружбы, мостом, является инструментом политики.

Когда мы двигали проект Олимпийских игр в Сочи, то тоже пересекались с ним на разных площадках. Он говорил, как было бы здорово провести Игры в России.

Он понимал, что значит спорт в жизни людей, как важно соблюдать все традиции, устои, был послом мира. Мир, я думаю, недооценил его возможности как посла спорта для того, чтобы избегать всякие конфликты.

В последний раз мы лет семь-восемь назад ужинали в Нью-Йорке в рамках мероприятий по экологии. Провели с ним тогда практически весь вечер в одном из ресторанов.

Нужно было видеть, как человек заходит в любое заведение, какое сразу к нему внимание. Узнаваемость просто потрясающая! К нему подходили фотографироваться, он встречал всех своей знаменитой улыбкой.

В первый раз я пригласил его, будучи руководителем российского спорта, в Москву в 2003 году, и тогда сказал ему, что хотим построить самое лучшее футбольное поле в Москве в детском доме.

Он сразу понял, в чем дело, сказал, что прилетит, и специально прилетел. С тех пор мы нечасто общались, но достаточно, чтобы понять масштаб его личности», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.