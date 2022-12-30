Федерер о Пеле: «Одна из первых настоящих икон спорта. Покойтесь с миром, Король»

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Роджер Федерер посвятил Пеле трогательное обращение.

Трехкратный чемпион мира по футболу ушел из жизни вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

«Спасибо за то, что вдохновляете миллионы любителей спорта и спортсменов. Я считаю, что мне очень повезло, что я встретил вас и получил возможность учиться у вас.

Вы были одной из первых настоящих мировых спортивных икон. Покойтесь с миром, Король Пеле», – написал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в инстаграме, приложив совместное фото с бразильцем.

Фото: instagram.com/rogerfederer

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1 комментарий

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Владимир Владимирович
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Два короля разных видов спорта
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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