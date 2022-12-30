«Сантос» временно вывел 10-й номер Пеле из обращения до принятия окончательного решения

Теги Сантос высшая лига Бразилия Пеле игровая форма стиль Футбол

«Сантос» временно вывел 10-й номер Пеле из обращения.

Пеле, выступавший за «Сантос» под этим номером, скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

Пока 10-й номер выведен временно до принятия окончательное решения.

Президент «Сантоса» Андрес Руэда направит вопрос о выведении 10-го номера на постоянной основе на рассмотрение совещательного совета.

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21 комментарий

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Я думал,его уже давно вывели
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Telstar22
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Тут нужен другой способ. Статую можно поставить, например. Стадион назвать, проспект, но номер выводить это бессмыслица
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misha___97
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Ответ Амин Чич
Детские команды тут причём!? Основа клуба может такое себе позволить, это практикуется у клубов
Так речь не о детской команде же
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Гари Невилл
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Ответ Denis Fomin
Позорный жест. Это не его личный номер, который после него еще 50 лет использовали.
Ну это не его личный номер, но под ним он сделал историю Сантоса, 3ех кратный чемпион мира. Его вся Бразилия обожествляет, он и был футболом для них. Поэтому логично, что от них стоило ожидать такого действия. Для их страны не позорно, в в других странах кто как считает
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Cash_flow
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Процедура выведения номеров из обращения это самое глупое, что только существует во всех видах спорта. Это вовсе не акт уважения к героям прошлого. Это в первую очередь неуважение к легендам будущего 👎
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Леван Мкртчян
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Ответ Амин Чич
Салас или Саморано !?
Саморано в Интере играл в такой майке. Только не помню ,то ли 8+1 написал, то ли 1+8)
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Denis Fomin
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Ответ error505
Красивый жест
Позорный жест. Это не его личный номер, который после него еще 50 лет использовали.
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s_h_a_m_a_n
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Выведите его временно(на год например).
В знак признания заслуг легенды.
А потом пусть доказывают, что достойны 10.
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vzi
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Ответ Hunterr Hunter
Заморано
Цамарама
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Фанат Лионеля Месси
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Временно пойдёт
Но не вижу смысла выводить его навсегда
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TaR
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В данном случае это неправильно. Должны зажигаться десятки в Сантосе - великий вызов для любого игрока
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Амин Чич
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Ответ Hunterr Hunter
Заморано
По моему в Интере
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Hunterr Hunter
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Ответ Амин Чич
Салас или Саморано !?
Заморано
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Амин Чич
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Ответ Леван Мкртчян
Согласен. Но один чилийский игрок легко бы выпутался из такой ситуации, написав на майке 1+0 или 9+1
Салас или Саморано !?
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Леван Мкртчян
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Ответ misha___97
Честно говоря не совсем понимаю подобные вещи. Куча детей из Бразилии мечтают носить заветный 10 номер играя в Сантосе, в своё время Юве думал вывести из обращения 10 номер из-за Дель Пьеро, тот сам выступил против подобного, аргументируя как раз тем, что многие дети мечтают получить эту десятку
Согласен. Но один чилийский игрок легко бы выпутался из такой ситуации, написав на майке 1+0 или 9+1
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corazón blanco
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Это конечно проявление уважения к легенде, а с другой стороны огромная честь и мотивация для игроков, которые будут носить легендарный номер.
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Амин Чич
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Ответ misha___97
Честно говоря не совсем понимаю подобные вещи. Куча детей из Бразилии мечтают носить заветный 10 номер играя в Сантосе, в своё время Юве думал вывести из обращения 10 номер из-за Дель Пьеро, тот сам выступил против подобного, аргументируя как раз тем, что многие дети мечтают получить эту десятку
Детские команды тут причём!?
Основа клуба может такое себе позволить, это практикуется у клубов
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Гари Невилл
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Ну надеюсь что действительно времено. Нельзя из-за одного игрока, хоть и великого, и хоть и даже Короля Футбола, но в истории было много великих десяток, после которых не выводили номера, и надо оставить , чтобы другие великие будущие игроки взросли под этим номером
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flibuster
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Ну правильно, надо всё взвесить.
С одной стороны, номер Короля логично закрепить за ним.
С другой, 10-ый номер можно выдавать только заслужившим своей супер-игрой футболистам, чтобы у игроков был стимул соприкоснуться к наследию Пеле.
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misha___97
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Честно говоря не совсем понимаю подобные вещи. Куча детей из Бразилии мечтают носить заветный 10 номер играя в Сантосе, в своё время Юве думал вывести из обращения 10 номер из-за Дель Пьеро, тот сам выступил против подобного, аргументируя как раз тем, что многие дети мечтают получить эту десятку
+46
-3
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error505
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Красивый жест
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