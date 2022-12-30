«Сантос» временно вывел 10-й номер Пеле из обращения до принятия окончательного решения

« » временно вывел 10-й номер Пеле из обращения.

Пеле, выступавший за «Сантос» под этим номером, скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

Пока 10-й номер выведен временно до принятия окончательное решения.

Президент «Сантоса» Андрес Руэда направит вопрос о выведении 10-го номера на постоянной основе на рассмотрение совещательного совета.

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