«Сантос» временно вывел 10-й номер Пеле из обращения до принятия окончательного решения
«Сантос» временно вывел 10-й номер Пеле из обращения.
Пеле, выступавший за «Сантос» под этим номером, скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.
Пока 10-й номер выведен временно до принятия окончательное решения.
Президент «Сантоса» Андрес Руэда направит вопрос о выведении 10-го номера на постоянной основе на рассмотрение совещательного совета.
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В знак признания заслуг легенды.
А потом пусть доказывают, что достойны 10.
Но не вижу смысла выводить его навсегда
Основа клуба может такое себе позволить, это практикуется у клубов
С одной стороны, номер Короля логично закрепить за ним.
С другой, 10-ый номер можно выдавать только заслужившим своей супер-игрой футболистам, чтобы у игроков был стимул соприкоснуться к наследию Пеле.