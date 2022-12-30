ФИФА попросила все 211 национальных ассоциаций провести минуты молчания в память о Пеле

Теги высшая лига Португалия высшая лига Нидерланды высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига ФИФА Пеле Футбол

ФИФА просит почтить память Пеле минутой молчания.

Организация попросили все 211 национальных ассоциаций провести минуты молчания перед каждым матчем в эти выходные и на следующей неделе.

Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

Легендарная жизнь Пеле: от первого гола за сборную до дружбы с Марадоной

Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ

«Он превратил футбол в искусство и развлечение». Неймар, Роналду, Месси, Мбаппе, Холанд, Макрон, Обама и другие прощаются с Пеле

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitkin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Просить не надо. АПЛ это уже сделает, как и все федерации, которые знали Пеле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ovsyankin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тут и просить было не нужно, все кому дорог футбол.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
!Sc@ryClown!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеле настоящий и единственный король футбола,говорю как болельщик Барсы с 2002 и Торпедо с 2004.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий