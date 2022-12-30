ФИФА попросила все 211 национальных ассоциаций провести минуты молчания в память о Пеле
ФИФА просит почтить память Пеле минутой молчания.
Организация попросили все 211 национальных ассоциаций провести минуты молчания перед каждым матчем в эти выходные и на следующей неделе.
Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.
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