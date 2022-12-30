Член исполкома РФС Ибрагимов: «Если ответы УЕФА будут невнятные и негарантированные, мы со спокойной душой поедем в Азию»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Лом-Али Ибрагимов Футбол

Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов высказался о возможном переходе в Азию.

«Рабочая группа создана для работы с УЕФА. Сегодня приняли решения изучить всю ситуацию в Европе – должны встречаться, разговаривать, вести диалог.

Мы же не можем просто так хлопнуть дверью и уйти в Азию, а должны изучить всю ситуацию как она есть и уладить все незакрытые варианты с УЕФА.

Хотим знать, могут ли они нам дать гарантию на снятие ограничений, какими будут гарантии, хотят ли они вообще нас видеть в Европе. Если ответы будут невнятные и негарантированные, то мы со спокойной душой поедем в Азию.

В Азии пока тоже ничего официального нет. Все держится на словах, и мы там тоже пока не видим гарантий. Они вроде говорят, что ждут нас, но это только слова. А что будет на голосовании? Неизвестно с Азией ничего. Чтобы начинать изучать Азию, надо сначала закончить с УЕФА.

Почему за неделю уверенная азиатская риторика изменилась? Вы сами видели, какую реакцию показало российское сообщество. Начали говорить про коррупцию в АФК, грязь, нищету и тому подобное. Конечно, такая реакция не могла не отразиться на решении исполкома.

Мы сегодня вообще могли все решить просто – уйти в АФК. Но члены исполкома приняли решение попробовать вести тесный диалог с УЕФА. Тут же РФС не виноват вообще, это только политика.

УЕФА должна нам объяснить, как нам вместе из этого выбираться. Поэтому сегодня было принято самое разумное решение – консультироваться до марта. А там, может, и политическая ситуация измениться.

Конечно, нам лучше играть в Европе, но если до марта ничего не изменится, то мы должны действовать в своих интересах. Сейчас мы пытаемся минимизировать возможные потери в случае ухода из УЕФА», – сказал Ибрагимов. 

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20 комментариев

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Михаил1970
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Почему только Азия? Есть вариант с Антарктидой.
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Kit244098
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Ты, Ибрагимов, можешь в Азию хоть сейчас идти. И даже пешком. Думаю, что возражать никто не станет))
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Трампист
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Австралия уже высказывалась. А Души все ровно нету, гуляет она, но далеко)
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Деревня31
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Ответ Pixel 7 Pro.
А чё, хорошая идея, деловые завтраки, командировки, сидишь в костюмчике, красивую ерунду говоришь и слушаешь. На своём мухосранском уровне немало подобных мероприятий посетил, отдыхаешь и кушаешь в основном.
)
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Pixel 7 Pro.
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Ответ Деревня31
Не создать консультационный совет при рабочей группе
А чё, хорошая идея, деловые завтраки, командировки, сидишь в костюмчике, красивую ерунду говоришь и слушаешь.
На своём мухосранском уровне немало подобных мероприятий посетил, отдыхаешь и кушаешь в основном.
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nobrainnopain
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А если ответа вообще не будет, молчание знак согласия, да?
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Деревня31
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Ответ Pixel 7 Pro.
Я так понял, рабочая группа будет проводить с УЕФА заседания, по итогам которых будет принято решение провести очередные заседания.
Не создать консультационный совет при рабочей группе
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ГОЛИБ Хошимов
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Мне кажется не стоит перейти в Азию, УЮлучше ждать ответа от УЕФА
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Феоктист
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Правильно, надо изучить ситуацию. А, то вот, тётенька пытается надеть коньки на мальчика, а они не лезут. — Мальчик это не старые коньки, ты когда их надевал? - Вчера. Надевала ему час, наконец впихнула. - Ну, поехали кататься, надевай варежки, где твои варежки? Малькик плачет. - В коньках, тётенька.
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Dinamik1
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Нам все говорили что последнее время идут плотные консультации с УЕФА по поводу остоваться в Европе или нет.А теперь оказывается надо создать коммисию по этому делу.Опять врут.
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Ростовский
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Есть ведь такие люди, которые так думают и всё воспринимают. Очень жаль
Очень жаль что есть такие наивные как вы. Насмотрелись западных агентов Дудей и верите пропаганде вражеской.
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Григорий Молотков
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Pixel 7 Pro.
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Я так понял, рабочая группа будет проводить с УЕФА заседания, по итогам которых будет принято решение провести очередные заседания.
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инок
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Кто в РФС работает, тот в цирке не смеётся
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Алоизий Могарыч
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Ответ Ростовский
Это правильно. Никого уговаривать нельзя. Россия великая и независимая страна. Если запад наши враги и до весны не возьмутся за ум, то пойдём к друзьям в Азию играть.
Была бы независимая, в Азию бы не шла.. Зависит от Азии таки=))
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Data Architector
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УЕФА не умоляет на коленях РФС остаться.... М-м-м, что-то пошло не так...
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Никита Самарин
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А смысл в марте принимать решение? В отборе на ЧМ через Азию уже точно участвовать не будем.
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Алоизий Могарыч
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А Азия в курсе?
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ответ Ростовский
Это правильно. Никого уговаривать нельзя. Россия великая и независимая страна. Если запад наши враги и до весны не возьмутся за ум, то пойдём к друзьям в Азию играть.
Есть ведь такие люди, которые так думают и всё воспринимают. Очень жаль
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Ростовский
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Это правильно. Никого уговаривать нельзя. Россия великая и независимая страна. Если запад наши враги и до весны не возьмутся за ум, то пойдём к друзьям в Азию играть.
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