Александр Дюков: «В ФИФА настроены дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи»

сообщил, что заинтересована в возвращении России к участию в официальных матчах.

В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Последние контакты с ФИФА были у меня вчера. Были определенные консультации.

Настрой у них – найти какое-то решение и дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи. В этом заинтересованы все», – сказал президент .

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