Александр Дюков: «В ФИФА настроены дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Дюков Политика Р-Спорт Футбол

Александр Дюков сообщил, что ФИФА заинтересована в возвращении России к участию в официальных матчах.

В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Последние контакты с ФИФА были у меня вчера. Были определенные консультации.

Настрой у них – найти какое-то решение и дать возможность  российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи. В этом заинтересованы все», – сказал президент РФС.

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68 комментариев

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Artem Schetnikov
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Ответ n76qkgh96j
Он по факту сказал, что фифа хочет нас вернуть , но хозяева не разрешают , нужно искать решение . Нас там терять не хотят кто бы что не говорил , Газпром туда вливал деньги , я уверен и чиновники леваком получали . «Правильные» Европейцы не заносят , а наши могут , че кормушку терять .
Ни в какую ФИФА Газпром ничего не вливал, был рекламный контракт с уефа…не хотят нас терять ? С чего ты взял ? Из фифа никого не исключали. И им кажется похрен
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oberkorn
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Будет смешнее
Нас допустят к отбору, а мы его не пройдем
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Дмитрий Осипов
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Ответ n76qkgh96j
Он по факту сказал, что фифа хочет нас вернуть , но хозяева не разрешают , нужно искать решение . Нас там терять не хотят кто бы что не говорил , Газпром туда вливал деньги , я уверен и чиновники леваком получали . «Правильные» Европейцы не заносят , а наши могут , че кормушку терять .
Каких хозяев? Он ни разу не упомянул хозяев.
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Ketanest
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Ясно , что еще неопределенное время будем болтаться как г......... в проруби.Но Дюков напрямую так никогда не скажет
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Иван Шуткин
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Обожаю Спортс , всей душой )
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Valentin Kompaneytsev
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Главное чтобы своими действиями Россия не усугубила ситуацию.
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Петрович5%
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Я смотрю тут украинских представителей на ветку прибежала толпа,причем свежзарегестрированных.Ну,да война не только в окопах...
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Ринат
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Ответ art.shu05@gmail.com
Ты в курсе что призывы к убийству и оскорбления Президента караются?
А вот он не призывает,а реально убивает десятками тысяч.И ....ничего!
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Георгий Михеев
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Вполне можно играть на нейтральных полях допустим. Пока вся эта фигня не кончится -)
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Ринат
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Ответ Alex Legend
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Россия?да!
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Pikachu Pikachu
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Ответ ZA CSKA
Не того и не того не читал
Так я не про тебя. Ты ничего и не решаешь, как и я.
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ZA CSKA
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Ответ Pikachu Pikachu
Да уже показывает. Страну втравили в авантюру. Кто-то перечитал Ильина с Солженицыным.
Не того и не того не читал
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Ответ ZA CSKA
Время покажет ,а по поводу у кого там сколько хромосом время покажет!
Да уже показывает. Страну втравили в авантюру. Кто-то перечитал Ильина с Солженицыным.
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n76qkgh96j
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Ответ Старина Шимус
Дать возможность начать возвращаться - очередной шедевр
Он по факту сказал, что фифа хочет нас вернуть , но хозяева не разрешают , нужно искать решение . Нас там терять не хотят кто бы что не говорил , Газпром туда вливал деньги , я уверен и чиновники леваком получали . «Правильные» Европейцы не заносят , а наши могут , че кормушку терять .
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ZA CSKA
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну отошла пока 1 область, остальные только частично (две так без областных центров). Ну и этого явно маловато, чтобы говорить, что страна перестала существовать. Насчет Польши, это такая глупая страшилка - ни США, ни тем более Евросоюз не позволят присоединять ей к себе территории Украины. Поверить в такую перспективу может лишь человек с лишней хромосомой, вроде Медведева.
Время покажет ,а по поводу у кого там сколько хромосом время покажет!
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Alex Legend
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Ответ Romeo Yankovich
В феврале тоже так говорили, только "3 дня" тогда вставляли
Ничего не знаю
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Pikachu Pikachu
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Ответ ZA CSKA
При чем тут трава если так и будет.То что 4 области отошли к нам это не взяли?
Ну отошла пока 1 область, остальные только частично (две так без областных центров). Ну и этого явно маловато, чтобы говорить, что страна перестала существовать. Насчет Польши, это такая глупая страшилка - ни США, ни тем более Евросоюз не позволят присоединять ей к себе территории Украины. Поверить в такую перспективу может лишь человек с лишней хромосомой, вроде Медведева.
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Kappa Pride
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Ответ ZA CSKA
При чем тут трава если так и будет.То что 4 области отошли к нам это не взяли?
И какую же область Россия полностью контролирует?
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Жесткий Костас
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Желаемое за действительное
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ZA CSKA
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Ответ Pikachu Pikachu
Где траву такую забористую берешь? А по делу, странно выеживаться, когда за 10 месяцев ни одного областного центра не взял
При чем тут трава если так и будет.То что 4 области отошли к нам это не взяли?
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Виталий Желтоусов
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Много шума из ничего!!!
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Vasily Ivanov
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Ждали делегацию из УЕФА с извинениями ...не дождались . Ждали делегацию азиатов с приглашением -тоже нету...ну куда вот бедным хрестьянам податься ?
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Злодей Спб
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Мне кажется продолжение истории с полным запретом на участие на уровне ФИФА-УЕФА намного лучше, чем бесконечное выкручивание яиц от национальных ассоциаций "мы не будем с ними играть", "мы не будем визы давать".

Нет матчей - нет проблем. Никакого медийного негатива, кроме самого факта отсутствия матчей. Нет возможности устраивать провокации (обоюдные).

А в случае "восстановления" любой выездной матч (в призме политики) опять начнёт превращаться во фрик-шоу, с выбеганием в вышиванках и размахивания радужными флагами на трибунах европейских стадионов.
Кстати, на домашних матчах тоже могут быть всякие провокации от приехавших поддержать свою национальную команду гостей или очередными "мы не поедем" от национальных футбольных ассоциаций.

И проблемы с безопасностью на выездах возможны. Могут тупо автобус заблокировать или напасть. Если уж автобусы клубов обстреливают-подрывают (Фенербахче, Боруссия) всякие гражданские неадекваты, то тут накал еще сильнее - запросто могут даже спецслужбы "наших европейских партнёров" подключиться и устроить инцидент

Зачем нам эти сложности? Это ж опять ведро помоев медийных, которое выльют на нас.

Надо просто подождать пока (если) всё устаканится. Пара-тройка лет без выездных матчей не нанесёт серьезного ущерба уровню российского футбола и сборной - они и так неконкурентоспособны.

P.S. И не надо мне шить статью за поддержку санкций. В текущих условиях, все озвученные выше риски от участия в международных спортивных мероприятиях перевешивают любые возможные плюсы.
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interfutbol
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Возможность то дадут. Только вот сборные из НАТОвского УЕФА могут послать куда подальше на предложения РФ на товарняки или вообще не выйти на поле в официальных матчах.
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Ответ ZA CSKA
Так скоро и будет западная Украина отойдет к Полякам ее там делить будут,наша восточная часть будет,ну а сама Украина будет три области и на этом все
Где траву такую забористую берешь? А по делу, странно выеживаться, когда за 10 месяцев ни одного областного центра не взял
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