Александр Дюков: «В ФИФА настроены дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи»
Александр Дюков сообщил, что ФИФА заинтересована в возвращении России к участию в официальных матчах.
В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.
«Последние контакты с ФИФА были у меня вчера. Были определенные консультации.
Настрой у них – найти какое-то решение и дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи. В этом заинтересованы все», – сказал президент РФС.
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Нас допустят к отбору, а мы его не пройдем
Нет матчей - нет проблем. Никакого медийного негатива, кроме самого факта отсутствия матчей. Нет возможности устраивать провокации (обоюдные).
А в случае "восстановления" любой выездной матч (в призме политики) опять начнёт превращаться во фрик-шоу, с выбеганием в вышиванках и размахивания радужными флагами на трибунах европейских стадионов.
Кстати, на домашних матчах тоже могут быть всякие провокации от приехавших поддержать свою национальную команду гостей или очередными "мы не поедем" от национальных футбольных ассоциаций.
И проблемы с безопасностью на выездах возможны. Могут тупо автобус заблокировать или напасть. Если уж автобусы клубов обстреливают-подрывают (Фенербахче, Боруссия) всякие гражданские неадекваты, то тут накал еще сильнее - запросто могут даже спецслужбы "наших европейских партнёров" подключиться и устроить инцидент
Зачем нам эти сложности? Это ж опять ведро помоев медийных, которое выльют на нас.
Надо просто подождать пока (если) всё устаканится. Пара-тройка лет без выездных матчей не нанесёт серьезного ущерба уровню российского футбола и сборной - они и так неконкурентоспособны.
P.S. И не надо мне шить статью за поддержку санкций. В текущих условиях, все озвученные выше риски от участия в международных спортивных мероприятиях перевешивают любые возможные плюсы.