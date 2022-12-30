Член исполкома РФС Крысин: «Из УЕФА пока не выходим. Весной вынесем взвешенное решение» 

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Член исполкома РФС сообщил, что решение о возможном переходе в Азию примут весной. 

– Очень сложная ситуация. Мы продолжаем консультации.

– Отправляли ли заявку на выход из УЕФА?

– Пока из УЕФА мы не выходим, будем конструктивно оценивать ситуацию.

Все члены исполкома проголосовали за вынесение взвешенного решения весной. Больше сказать ничего не могу.

– Значит ли это, что мы пропускаем следующий чемпионат мира?

– Без комментариев, – сказал Владимир Крысин.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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59 комментариев

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Andrey Novikov
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Ответ uchiyamada
Если бы с РФ отказалась играть только одна команда, то результат был бы такой же, как в случае с Чили. >>Нет вообще никакого смысла оставаться в ФИФА, там спорт кончился давно. кроме ФИФА-то нет никого, куда идти-то? А какой в ФИФА спорт все наблюдали с 20 ноября по 18 декабря. Могло бы быть лучше, но мне в целом понравилось.
На вкус и цвет товарищей нет, Если бы у бабушки был, то звали бы её дедушкой. По очереди отказникам поражения присуждать, вот и все "если бы".
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Алоизий Могарыч
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Весной какого года... Аж интересно
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Трампист
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Ответ Zenit2013
Эм.. Ты серьёзно? Ну пожалуйста, открой гугл. Ну поинтересуйся ты там, а не на спортсе, хотя, судя по комментам, образование некоторых личностей происходит именно тут, а не в результате чтения тематических статей и литературы.
Какая литература? Что у России есть? Ничего. Вы не сможете сами себя прокормить - если не будете торговать. Это истина
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Трампист
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Ответ Zenit2013
Народ Америки? А ты лично опрос проводил? Народ Америки - за сытую жизнь, и если ситуация на Украине будет этой сытой жизни мешать, я тебя уверяю, народ Америки наплюет на любую страну в мире. Ну и насчёт выбора союзников - это только лишь показывает, что США не за правду, а за выгоду. И сейчас это очень хорошо подтверждается. Советский солдат выиграл жизнь для своих потомков, среди которых, к сожалению, есть и ты.
Народ Америки сказал свое слово через Конгресс - дать Украине все необходимое для победы. И это будет выполнено и все для этого есть. США десятилетиями готовились к войне с СССР, в отличии от самого СССР, с 70-х годов точно. А все что вы сделали в феврале не прокатило - Никто вас не встретил с хлебом и солью, вы вляпились и уже не выбираетесь. Вас надо откатить к первоначальной идеи. К Русской демократии в виде вечевых республик, а не оставлять в виде империи. И это будет сделано. По поводу уровня жизни - да, но Инфляция не больше, чем в России, а продуктовая корзина на человека - Полностью на стороне Запада. Вы все, и будет только хуже, можете оттягивать как угодно, но уже вас ничего не спасет, Запад легко будет брать ресурсы из других стран, вы сами себя закопали
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Таир Бакиев
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Ответ bomzerub
На понт хотели взять УЕФА, да не вышло.
или вышло
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Pixel 7 Pro.
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Ответ Ростовский
Наши военные и так справляются великолепно. А что же твои братья по разуму не могут якобы свои земли освободить даже при помощи всего Запада? Слабаки.
Украинцы мне не братья, я не украинец, не смею себя отождествлять с ними, хоть я и помогаю им финансово по мере возможностей и всячески симпатизирую.
А так какие вопросы? Киевщину, Харьковщину освободили, Изюм, Лиман, Херсон. Это так ваши военные великолепно справляются?
А оружия запад даёт не так много, как просит Украина.
Пойдёшь на фронт? Готов воевать ради россии?
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Zenit2013
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Ответ Трампист
Но, и какой товар будет продавать Россия? Это ещё притом, что США снизили добычу ресурсов прриноврй администрации. Не будет товара- не будет и Зенита в последствии))) Но может и будет, но где-то на уровне чуть выше Динамо СПБ)) Вас легко заменить на рынке ресурсов, если это прямо сильно понадобится
Эм.. Ты серьёзно? Ну пожалуйста, открой гугл. Ну поинтересуйся ты там, а не на спортсе, хотя, судя по комментам, образование некоторых личностей происходит именно тут, а не в результате чтения тематических статей и литературы.
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Zenit2013
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Ответ Трампист
Не постигнет. Народ Америки - за Украину. Во второй мировой кстати США выбрали коммунистов в союзники только потому, что с ними после победы над фашистами воевать было бы легче. Как мы видим даже при холодной фазе вы рухнули на 15 частей, а сейчас как бы в пределах Золотого Кольца не остались)) Про уровень жизни в Союзе я даже говорить не буду после второй мировой, выиграл по-итогу Американский солдат, а не советский, а что советский то выиграл? Советский солдат - самый мучимый солдат в мире
Народ Америки? А ты лично опрос проводил? Народ Америки - за сытую жизнь, и если ситуация на Украине будет этой сытой жизни мешать, я тебя уверяю, народ Америки наплюет на любую страну в мире.
Ну и насчёт выбора союзников - это только лишь показывает, что США не за правду, а за выгоду. И сейчас это очень хорошо подтверждается. Советский солдат выиграл жизнь для своих потомков, среди которых, к сожалению, есть и ты.
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Трампист
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Ответ Zenit2013
Мамкиным политикам, которые всерьёз верят, что Россию можно задушить санкциями и отказаться от неё на всех уровнях экономики, советую изучить мировую экономику, а точнее, её фундамент - производство. Почитать на досуге, что такое глобализация, узнать много интересного про ресурсную зависимость абсолютно любого производства. Уверяю, дорогие политики и политологи, ваш крошечный кругозор значительно расширится, и вы перестанете позориться, неся лютую чушь, читать и воспринимать всерьёз которую невозможно здравомыслящим людям.
Но, и какой товар будет продавать Россия? Это ещё притом, что США снизили добычу ресурсов прриноврй администрации. Не будет товара- не будет и Зенита в последствии))) Но может и будет, но где-то на уровне чуть выше Динамо СПБ)) Вас легко заменить на рынке ресурсов, если это прямо сильно понадобится
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Ростовский
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Ответ Pixel 7 Pro.
Ну если нужно, то велкам на фронт. А пока ты только с дивана можешь лозунги выкрикивать, пока твои братья по разуму гниют в окопах. И не надо говорить, что если надо будет, то пойдешь. Уже давно надо, давно зовут добровольцев.
Наши военные и так справляются великолепно. А что же твои братья по разуму не могут якобы свои земли освободить даже при помощи всего Запада? Слабаки.
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Ростовский
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Ответ atomio
Как ты еще не сошёл с ума от желто-синего на гербе фк Ростов? Мои соболезнования!
Я горд тем что Украина, Швеция, Босния, да и весь Евросоюз копирует наши цвета.
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Ростовский
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Ответ Трампист
Так Запад и России помогал до последнего. Газ, нефть, санкции снял частично, а банки и вовсе в обход работают по распоряжению администрации Байдена. Железо мало Украине дали. Если США объявят Россию страной террористом - вам сразу же конец, потому что с вами будут отрезаны любые отношения, а если у вас нету отношений с США, то нету считай на карте мира, денег не будет с продаж ресурсов, а как так страна полностью под государственным аппаратом - это обернется коллапсом в социальной сфере. На вас никто даже внимания не обращает всерьёз. 1,5-2 процента ВВП, из которых одни ресурсы. Вы сами напросились, хотя Россию спасли в 90-ые, сохранив много территорий в составе РФ, так бы распались ещё бы на части
Вот же зомби вы под пропагандой Западной. Вообще-то Россия помогала и спасала запад много лет дешёвыми ресурсами. Теперь без российских ресурсов на западе огромная инфляция и стремительный упадок уровня жизни. И это ещё им украинских бездельников кормить теперь годами. Сами себя закопали.
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Zenit2013
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Мамкиным политикам, которые всерьёз верят, что Россию можно задушить санкциями и отказаться от неё на всех уровнях экономики, советую изучить мировую экономику, а точнее, её фундамент - производство. Почитать на досуге, что такое глобализация, узнать много интересного про ресурсную зависимость абсолютно любого производства. Уверяю, дорогие политики и политологи, ваш крошечный кругозор значительно расширится, и вы перестанете позориться, неся лютую чушь, читать и воспринимать всерьёз которую невозможно здравомыслящим людям.
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uchiyamada
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Ответ Andrey Novikov
Помню как СССР отказался посылать команду в Чили после путча Пиночета. Тогда просто получили техническое поражение и не поехали на ЧМ 74. А ведь не слабая у нас была тогда команда. Но теперь всё поменялось и команды отказавшись играть с РФ не получили техническое поражение. Нет вообще никакого смысла оставаться в ФИФА, там спорт кончился давно.
Если бы с РФ отказалась играть только одна команда, то результат был бы такой же, как в случае с Чили.

>>Нет вообще никакого смысла оставаться в ФИФА, там спорт кончился давно.

кроме ФИФА-то нет никого, куда идти-то? А какой в ФИФА спорт все наблюдали с 20 ноября по 18 декабря. Могло бы быть лучше, но мне в целом понравилось.
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Трампист
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Ответ Zenit2013
Ахахах, помнится, 80 лет назад один в один такие же речи толкали ждуны Третьего Рейха. Надеюсь, что тебя постигнет их же судьба, родной :))
Не постигнет. Народ Америки - за Украину. Во второй мировой кстати США выбрали коммунистов в союзники только потому, что с ними после победы над фашистами воевать было бы легче. Как мы видим даже при холодной фазе вы рухнули на 15 частей, а сейчас как бы в пределах Золотого Кольца не остались)) Про уровень жизни в Союзе я даже говорить не буду после второй мировой, выиграл по-итогу Американский солдат, а не советский, а что советский то выиграл? Советский солдат - самый мучимый солдат в мире
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Pixel 7 Pro.
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Ответ Ростовский
К весне нужно громить Украину, тогда запад дрогнет. Поймёт, что даже усилия всего Запада не хватает против великой России.
Ну если нужно, то велкам на фронт. А пока ты только с дивана можешь лозунги выкрикивать, пока твои братья по разуму гниют в окопах.
И не надо говорить, что если надо будет, то пойдешь. Уже давно надо, давно зовут добровольцев.
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Andrey Novikov
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Ответ Юрий Кечко
Я вот не могу понять ты бог постиронии или все таки дурачок
Если не можешь понять, то ответ очевиден, смотри в зеркало:)
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Трампист
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Ответ Ростовский
Какая разница что вам пропаганда говорит? По факту мы видим, что Украина даже при помощи всего Запада не смогла освободить якобы свои территории и сейчас держится на последнем издыхании. А Россия спокойно дожимает врага.
Так Запад и России помогал до последнего. Газ, нефть, санкции снял частично, а банки и вовсе в обход работают по распоряжению администрации Байдена. Железо мало Украине дали. Если США объявят Россию страной террористом - вам сразу же конец, потому что с вами будут отрезаны любые отношения, а если у вас нету отношений с США, то нету считай на карте мира, денег не будет с продаж ресурсов, а как так страна полностью под государственным аппаратом - это обернется коллапсом в социальной сфере. На вас никто даже внимания не обращает всерьёз. 1,5-2 процента ВВП, из которых одни ресурсы. Вы сами напросились, хотя Россию спасли в 90-ые, сохранив много территорий в составе РФ, так бы распались ещё бы на части
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atomio
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Ответ Ростовский
К весне нужно громить Украину, тогда запад дрогнет. Поймёт, что даже усилия всего Запада не хватает против великой России.
Как ты еще не сошёл с ума от желто-синего на гербе фк Ростов? Мои соболезнования!
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Злодей Спб
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Переходить - плохо, оставаться - плохо, но еще хуже - это неопределённость. Как клубам в таких условиях планировать бюджеты, проводить зимнюю трансферную компанию? Распродавать легов, докупать легов, а может быть пропылесосить рынок на предмет паспортистов?

Для любого бизнеса самое плохое - это неопределённость. Самое логичное было определиться с переходом (не переходом) сейчас, а за зимнее и летнее трансферные окна без спешки оптимизировать составы, продать игроков, которые отказались бы играть в Азии. А так из-за неопределённости игроки могут уйти на слухах о переходе, а самого перехода и не произойти.

Если эти шатания уходим-остаёмся затянутся, то и летнее трансферное окно профукаем. Кто вообще даст гарантию, что в марте будет принято окончательное решение и не будет очередного переноса сроков?
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uchiyamada
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Ответ Maxim Danilets
Жеребьёвка и начало в 24-м.
вроде в январе должны объявить формат. Если ориентироваться на прошлые циклы, осенью 24-го будет Лига наций, в 25-м непосредственно гладкий отбор. В любом случае, до 24-го еще целый год, надеемся на изменения к лучшему.
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Andrey Novikov
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Помню как СССР отказался посылать команду в Чили после путча Пиночета. Тогда просто получили техническое поражение и не поехали на ЧМ 74. А ведь не слабая у нас была тогда команда. Но теперь всё поменялось и команды отказавшись играть с РФ не получили техническое поражение. Нет вообще никакого смысла оставаться в ФИФА, там спорт кончился давно.
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Andy
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Ожидаемо. Просто поговорили и все.
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Zenit2013
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Ответ Трампист
Я только за Украину. Меня, Сибиряка Москва грабит столетиями и ставит своих во власти, лишив любой самостоятельности денежным потоками через Москву. Мой регион как был отсталым, так и будет через 50 лет, если с этим не покончить. Недолго вам имперцам осталось, если это вообще "Немного"
Ахахах, помнится, 80 лет назад один в один такие же речи толкали ждуны Третьего Рейха. Надеюсь, что тебя постигнет их же судьба, родной :))
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Jan Vorontsov
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Ответ PobeditelZ
Дада, Путину же делать нечего больше
На запуск цеха племенной индейки время находит, значит и на футбол вполне может.
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