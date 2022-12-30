Член исполкома РФС Крысин: «Из УЕФА пока не выходим. Весной вынесем взвешенное решение» 

Член исполкома сообщил, что решение о возможном переходе в Азию примут весной.

– Очень сложная ситуация. Мы продолжаем консультации.

– Отправляли ли заявку на выход из ?

– Пока из УЕФА мы не выходим, будем конструктивно оценивать ситуацию.

Все члены исполкома проголосовали за вынесение взвешенного решения весной. Больше сказать ничего не могу.

– Значит ли это, что мы пропускаем следующий чемпионат мира?

– Без комментариев, – сказал Владимир Крысин.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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