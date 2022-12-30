Член исполкома РФС Крысин: «Из УЕФА пока не выходим. Весной вынесем взвешенное решение»
Член исполкома РФС сообщил, что решение о возможном переходе в Азию примут весной.
– Очень сложная ситуация. Мы продолжаем консультации.
– Отправляли ли заявку на выход из УЕФА?
– Пока из УЕФА мы не выходим, будем конструктивно оценивать ситуацию.
Все члены исполкома проголосовали за вынесение взвешенного решения весной. Больше сказать ничего не могу.
– Значит ли это, что мы пропускаем следующий чемпионат мира?
– Без комментариев, – сказал Владимир Крысин.
Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать
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А так какие вопросы? Киевщину, Харьковщину освободили, Изюм, Лиман, Херсон. Это так ваши военные великолепно справляются?
А оружия запад даёт не так много, как просит Украина.
Пойдёшь на фронт? Готов воевать ради россии?
Ну и насчёт выбора союзников - это только лишь показывает, что США не за правду, а за выгоду. И сейчас это очень хорошо подтверждается. Советский солдат выиграл жизнь для своих потомков, среди которых, к сожалению, есть и ты.
>>Нет вообще никакого смысла оставаться в ФИФА, там спорт кончился давно.
кроме ФИФА-то нет никого, куда идти-то? А какой в ФИФА спорт все наблюдали с 20 ноября по 18 декабря. Могло бы быть лучше, но мне в целом понравилось.
И не надо говорить, что если надо будет, то пойдешь. Уже давно надо, давно зовут добровольцев.
Для любого бизнеса самое плохое - это неопределённость. Самое логичное было определиться с переходом (не переходом) сейчас, а за зимнее и летнее трансферные окна без спешки оптимизировать составы, продать игроков, которые отказались бы играть в Азии. А так из-за неопределённости игроки могут уйти на слухах о переходе, а самого перехода и не произойти.
Если эти шатания уходим-остаёмся затянутся, то и летнее трансферное окно профукаем. Кто вообще даст гарантию, что в марте будет принято окончательное решение и не будет очередного переноса сроков?