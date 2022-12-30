Член исполкома РФС Афанасьев: «Рабочая группа будет сотрудничать с УЕФА по допуску на турниры. Не хотим портить отношения. Если не допустят, будем думать об Азии»

Член исполкома РФС рассказал о создании рабочей группы по взаимодействию с и АФК.

– Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования.

– Получается, вопрос с Азией закрыт?

– Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией.

Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону , – сказал член исполкома РФС Владимир Афанасьев.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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