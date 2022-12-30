Член исполкома РФС Афанасьев: «Рабочая группа будет сотрудничать с УЕФА по допуску на турниры. Не хотим портить отношения. Если не допустят, будем думать об Азии»
Член исполкома РФС рассказал о создании рабочей группы по взаимодействию с УЕФА и АФК.
– Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования.
– Получается, вопрос с Азией закрыт?
– Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией.
Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии, – сказал член исполкома РФС Владимир Афанасьев.
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Уже не допустили и не допустят. Тугодумы. Еще лет 10 работы рабочей группы и таки дозреют.
А отвечать за принятые решения кто будет? «Рабочая группа «? Или все таки руководители рфс и РПЛ.?
пили бюджет...