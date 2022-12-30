Член исполкома РФС Афанасьев: «Рабочая группа будет сотрудничать с УЕФА по допуску на турниры. Не хотим портить отношения. Если не допустят, будем думать об Азии»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Владимир Афанасьев Футбол

Член исполкома РФС рассказал о создании рабочей группы по взаимодействию с УЕФА и АФК.

– Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования.

– Получается, вопрос с Азией закрыт?

– Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией.

Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии, – сказал член исполкома РФС Владимир Афанасьев.

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23 комментария

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поколение пепси
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похоже на красные линии))
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Dinamik1
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Они создают очередную группу тунеядцев.
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sintenced
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А если, что весьма вероятно, в Азии тоже не допустят?
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Осоавиахим
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Ответ Kuznets 09
Твоё изобретение?
Все уже придумано до нас.
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goshforever
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"Если не допустят, будем думать об Азии"
Уже не допустили и не допустят. Тугодумы. Еще лет 10 работы рабочей группы и таки дозреют.
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nobrainnopain
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Короче нас нигде не будет. Этот РФС фсе, надо заносить новый
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Kit244098
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Спасибо, поржал))
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Kuznets 09
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Ответ инок
Не знаешь, что делать - создай рабочую группу и молча пили бюджет...
Твоё изобретение?
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СИ
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Как удобно для руководителей рфс и РПЛ -« рабочая группа.»
А отвечать за принятые решения кто будет? «Рабочая группа «? Или все таки руководители рфс и РПЛ.?
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Глеб Орлов
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Ответ инок
Не знаешь, что делать - создай рабочую группу и молча пили бюджет...
не знаешь что написать -- напиши скептическую ха-ню
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Никита Самарин
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Обнадёживающие слова!
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ДМ-1чемпион
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Короче, главное изобразить бурную деятельность и получать зарплату!
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Волька-ибн-Алёша
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Ответ Тиджани Бабангида
Вот и молодцы ! Нашли разумный компромисс
пипифакс они нашли
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Волька-ибн-Алёша
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дыши в сторону,болезный
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Team_Coach
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Кажется они на блеф рассчитывают
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Трампист
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Ответ Тиджани Бабангида
Вот и молодцы ! Нашли разумный компромисс
Какой компромисс? В АФК и УЕФА все ровно что там у русских на уме, пока буянят нигде играть не будут и никуда их не пустят
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Google Pixel 7 Pro
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Суету наводят, пусть в Азию переходят, вот это я поугораю над рфс.
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Александр Малышев
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Ответ atomio
В итоге выбрали два стула чтоли сразу? С пиками и …..
Ну а чё!? Европейская часть в Европе, азиатская в Азии
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Тиджани Бабангида
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Вот и молодцы ! Нашли разумный компромисс
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Александр Малышев
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Ответ Растиньяк
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Точно! Лучше сво против УЕФА 😂😂😂
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s_h_a_m_a_n
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За двумя зайцами погонишься-от обоих и получишь
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atomio
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В итоге выбрали два стула чтоли сразу? С пиками и …..
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инок
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Не знаешь, что делать - создай рабочую группу и молча
пили бюджет...
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Растиньяк
Комментарий удален
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