«Челси» считает, что Жоржиньо и Канте продлят контракты. Оптимизм в клубе растет

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Жоржиньо Нголо Канте Футбол

«Челси» считает, что Нголо Канте и Жоржиньо подпишут новые контракты с клубом.

По данным The Times, оптимизм лондонского клуба в этом отношении растет. «Челси» склоняется к тому, что Канте и Жоржиньо не уйдут бесплатно летом.

Новый трансферный департамент «Челси» считает усиление полузащиты приоритетом для клуба. Целями лондонцев на два ближайших трансферных окна стали Энцо Фернандес, Джуд Беллингем и Деклан Райс. Несмотря на это, «Челси» хочет сохранить Канте и Жоржиньо и считает, что они останутся.

Контракты Жоржиньо и Канте действуют до июня 2023 года.

Канте в последний раз выходил на поле 14 августа – у него 2 матча в АПЛ в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В этом сезоне Жоржиньо провел 20 матчей в составе «Челси» и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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8 комментариев

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Акира_1
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Ответ rigobersong
А кому они нужны, 2 травмата престарелых, как и Аспиликуету с повышением продлят🤣🤣🤣
Вообще именно Барселона интересуется Канте и Аспиликуету хотели взять, так что Барселоне нужны. 😀
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rigobersong
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А кому они нужны, 2 травмата престарелых, как и Аспиликуету с повышением продлят🤣🤣🤣
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Кино Музыка
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Оба уйдут.
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Константин Ловков
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Ответ Smith09
Вы же только пять минут назад,написали что он хочет в наполи🤦🏻‍♂️
La Repubblica (источник в другой новости) и The Times – разные медиа и утверждают разное, мы же рассказываем о ситуации с разных сторон. Кому из этих источников верить – решать только вам.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Канте в хрусталя превратился. Жоржиньо такое впечатление вообще без мотивации
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DolJun
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по хорошему конечно нужно бы расставаться с обоими.
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Smith09
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Вы же только пять минут назад,написали что он хочет в наполи🤦🏻‍♂️
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Evgen_Hazard
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С одной стороны полезно сохранить опытных старичков в полузащите, чтобы добавлять баланса. Иначе опять на притирку нужно будет сезон или остаток этого потратить
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