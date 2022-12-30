«Челси» считает, что Жоржиньо и Канте продлят контракты. Оптимизм в клубе растет

« » считает, что и Жоржиньо подпишут новые контракты с клубом.

По данным The Times, оптимизм лондонского клуба в этом отношении растет. «Челси» склоняется к тому, что Канте и Жоржиньо не уйдут бесплатно летом.

Новый трансферный департамент «Челси» считает усиление полузащиты приоритетом для клуба. Целями лондонцев на два ближайших трансферных окна стали Энцо Фернандес, Джуд Беллингем и Деклан Райс. Несмотря на это, «Челси» хочет сохранить Канте и Жоржиньо и считает, что они останутся.

Контракты Жоржиньо и Канте действуют до июня 2023 года.

Канте в последний раз выходил на поле 14 августа – у него 2 матча в в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В этом сезоне Жоржиньо провел 20 матчей в составе «Челси» и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!