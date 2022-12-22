Экс-игрок «МЮ» Паркер: «Челси» переоценен. Кулибали деревянный, Канте пережил свой расцвет, Жоржиньо ничего не показывает»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал игру «Челси».
«Честно говоря, я думаю, что «Челси» переоценен. Я никогда не понимал, зачем они подписали Калиду Кулибали. Он деревянный и ничего не может сделать.
У них нет ни классного вратаря, ни классного центрального нападающего. Нголо Канте уже пережил свой расцвет, а Жоржиньо совсем ничего не демонстрирует.
Я действительно не вижу, что они способны бороться за попадание в четверку сильнейших. Полузащите не хватает креативности. Мэйсону Маунту предстоит еще много работы, чтобы доказать, что люди ошибаются на его счет.
Я думаю, что им повезло с Грэмом Поттером, но в их составе нет ни одного игрока, подходящего под его стиль игры», – заявил Паркер.
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