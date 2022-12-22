Экс-игрок «МЮ» Паркер: «Челси» переоценен. Кулибали деревянный, Канте пережил свой расцвет, Жоржиньо ничего не показывает»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал игру « ».

«Честно говоря, я думаю, что «Челси» переоценен. Я никогда не понимал, зачем они подписали . Он деревянный и ничего не может сделать.

У них нет ни классного вратаря, ни классного центрального нападающего. уже пережил свой расцвет, а совсем ничего не демонстрирует.

Я действительно не вижу, что они способны бороться за попадание в четверку сильнейших. Полузащите не хватает креативности. предстоит еще много работы, чтобы доказать, что люди ошибаются на его счет.

Я думаю, что им повезло с Грэмом Поттером, но в их составе нет ни одного игрока, подходящего под его стиль игры», – заявил Паркер.

Экс-игрок «МЮ» Паркер: «Месси – величайший. И Роналдо на этом уровне – он игрался с соперниками»