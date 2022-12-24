Жоржиньо, вероятно, уйдет из «Челси» летом 2023-го. Договориться о контракте не удается

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Жоржиньо Футбол

Полузащитник Жоржиньо, вероятно, проводит последний сезон в «Челси».

По сведениям The Athletic, сторонам не удалось добиться прогресса в ходе переговоров о новом контракте. Ожидается, что в конце сезона футболист сборной Италии покинет клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» и «Милан» хотят подписать Жоржиньо бесплатно летом 2023-го, но каталонцам нужно снизить расходы на зарплаты

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24 комментария

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Evgen_Hazard
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Как быстро летит время. Канте, Жорж…
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Born is the King
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Ответ Shuller18
Надо искать нового. Райс, Беллингем, хотя бы Энцо.
Из тех кого ты перечислил только Райс играет на позиции опорника
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headmaster
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Ответ Сергей Чекулаев
Ему тут в комментариях золотой мяч вручали на полном серьёзне в 2021 году, сильно времена изменились : DDD Помню должун требовал ЗМ для этого гения)))
Я тебе больше скажу. Некоторые болельщики Челси на полном серьезе заявляли, что надо просто выпускать Жоржиньо на поле и он поставит всю игру сам
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Сергей Чекулаев
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Ответ Акира_1
Никогда не понимал, что видят такого невероятного в его игре. С самого начала карьеры в Челси все что он делал - пасы поперек поля и пенальти исполнял. И то под прессингом без Канте он ничего не может. 🤷‍♂️
Ему тут в комментариях золотой мяч вручали на полном серьёзне в 2021 году, сильно времена изменились : DDD
Помню должун требовал ЗМ для этого гения)))
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Master Slova
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Ответ Акира_1
Никогда не понимал, что видят такого невероятного в его игре. С самого начала карьеры в Челси все что он делал - пасы поперек поля и пенальти исполнял. И то под прессингом без Канте он ничего не может. 🤷‍♂️
Он истинный обладатель зм 2021 года, быстро же забывают его заслуги
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mad89
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Ответ Акира_1
Никогда не понимал, что видят такого невероятного в его игре. С самого начала карьеры в Челси все что он делал - пасы поперек поля и пенальти исполнял. И то под прессингом без Канте он ничего не может. 🤷‍♂️
Рекомендую ознакомиться с видео на ютубе под названием: «Here’s Why Jorginho has ZERO assists for Chelsea», чтобы про пасы поперек больше не говорить)
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madjer163
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И правильно
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Мужанов Дмитрий Александрович
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Жаль конечно если уйдёт, особенно бесплатно. Но если он требует долгосрочный контакт с большим увеличением з/п, то лучше пусть уходит, играть лучше он уже точно не станет, только хуже(из-за возраста) да и травматичный он.
Лучше постаратся усилить эту позицию другим топ игроком(Биллингем например, если получится)
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mansur.m96@icloud.com
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Ответ Акира_1
Никогда не понимал, что видят такого невероятного в его игре. С самого начала карьеры в Челси все что он делал - пасы поперек поля и пенальти исполнял. И то под прессингом без Канте он ничего не может. 🤷‍♂️
Честно, интересно твое мнение по поводу игры Бускетса.
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*MVP*
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вполне логично, нужно прощаться, как и с Канте
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Андрей Тихонов
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Не очень-то и нужен.
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Shuller18
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Ответ Born is the King
В этом составе нет хава, который так дижирует полузащитой как Жоржиньо. Надо хотя бы на 2 его продлевать
Надо искать нового. Райс, Беллингем, хотя бы Энцо.
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Акира_1
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Никогда не понимал, что видят такого невероятного в его игре. С самого начала карьеры в Челси все что он делал - пасы поперек поля и пенальти исполнял. И то под прессингом без Канте он ничего не может. 🤷‍♂️
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usman703
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Я вообще не понимаю, что умеет делать такого Жоржиньо на поле, что его кто-то топ-игроком считает?
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Рокко Сиффредди
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уйдет в Лацио к Сарри
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Born is the King
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В этом составе нет хава, который так дижирует полузащитой как Жоржиньо. Надо хотя бы на 2 его продлевать
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Юсуп Магомедов
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Только не в Ювентус
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ljolik888
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Ответ DolJun
у барсы наконец за столько лет кажется намечается топовая полузащита. жоржиньо и канте легко усадят табуреток педри и гави на банку
А у Должунки никогда не хватит ума и это всем ясно . Хватит привлекать Барселону к любой новости о футболе .
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Shuller18
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Спасибо за годы в клубе, но лучше уйти вовремя.
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Родя Раскольников
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Повторяется история со Снейдером - обладателем ЗМ-2010. Обе легенды, как и обладатель ЗМ-21 Жоржиньо, уходят доигрывать ровно через 2 года после получения заветного Золотого Мяча. Славного пути и заслуженного отдыха на пенсии легендам футбола!
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Benner
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Более молодой Алиэкспрессный Бускетс уже закончился раньше, чем более старый и великий оригинал. Вот это да
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DolJun
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у барсы наконец за столько лет кажется намечается топовая полузащита. жоржиньо и канте легко усадят табуреток педри и гави на банку
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HellLight
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Ждем третьего фофану
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Миша 51
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Не хотелось бы
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