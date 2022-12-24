Жоржиньо, вероятно, уйдет из «Челси» летом 2023-го. Договориться о контракте не удается

Полузащитник Жоржиньо, вероятно, проводит последний сезон в « ».

По сведениям The Athletic, сторонам не удалось добиться прогресса в ходе переговоров о новом контракте. Ожидается, что в конце сезона футболист сборной Италии покинет клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 13 матчей в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» и «Милан» хотят подписать Жоржиньо бесплатно летом 2023-го, но каталонцам нужно снизить расходы на зарплаты