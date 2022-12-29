удален в матче « » – « » (1:1, второй тайм).

Бразильский форвард заработал 2 предупреждения за 2 минуты. На 61-й минуте матча Неймар получил желтую за шлепок по лицу хавбека «Страсбура» . На 62-й он был наказан за симуляцию при падении в штрафной соперника.

Матч судит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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