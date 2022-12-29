Неймар удален в матче со «Страсбуром». Он получил 2 желтые за шлепок по лицу соперника и за симуляцию за 2 минуты

Теги ПСЖ лига 1 Франция судьи Страсбур Неймар Клеман Тюрпен Адриен Томассон Футбол

Неймар удален в матче «ПСЖ» – «Страсбур» (1:1, второй тайм).

Бразильский форвард заработал 2 предупреждения за 2 минуты. На 61-й минуте матча Неймар получил желтую за шлепок по лицу хавбека «Страсбура» Адриена Томассона. На 62-й он был наказан за симуляцию при падении в штрафной соперника.

Матч судит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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31 комментарий

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Адриан ЧП
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Неймар отличный даже игрок, на нем в основном и держится игра, таких игроков нет, интересно наблюдать. Он в этой игре хорошо сыграл. Пощёчину дал правильно, видать им можно его бить и по ногам и по лицу, а он должен соглашаться. В первом тайме хабиле благодаря ему, его подаче
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Максим Пантелеев
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Можно вывезти черта из фавелы, но фавелу из черта никогда.
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Максим Пантелеев
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За шлепок красную надо давать. Блатной цыган
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Deeeemayo
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Ответ Deeeemayo
Вы не забыли прошлые 15 матчей в этом сезоне , не забывайте что он один из лидеров Псж и даже все Европы. Хватит бессмысленной критике давайте ему просто пожелаем удачи!
Даже не считая того что он обычная боксёрская груша для соперников , когда мяч у него на него налитают половинна команды как в сегодняшнем матче или в матче с Сербией где он получил травму. Страсбург понимал что он мозг команды и когда был мяч у него не удивительно что 6 человек окружали его а чаще всего и фолили. Особенно когда он им ответить не может , хоть сегодня он зарядил по лицу сопернику)))
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Deeeemayo
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Ответ Deeeemayo
Один матч все перечёркивает? Что хейтеры вообще несут . Тот же Неймар в следующем матче забьет 2 гола как сразу же все начнут жужать какая он легенда и что он прайм вернул. Прямо как было с матчем Саудовская Аравия и Аргентина , как на Месси налетел огромный сплошь критики по типу - эээ меси как талька пошол играть против нормальной каманди не как в лиге 1 так ищо и проиграл , а чта будет против силной сборной , дед токо может слабачков в лиге 1 побиждать. Ребят успокойтесь и дайте Неймару отдохнуть , это могло произойти с любым футболистом хоть с Роналду , Месси , Мбаппе.
Вы не забыли прошлые 15 матчей в этом сезоне , не забывайте что он один из лидеров Псж и даже все Европы. Хватит бессмысленной критике давайте ему просто пожелаем удачи!
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chouchou
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Ответ Ruscello
Наконец-то он кому-то дал по морде. Следует еще несколько раз это сделать и уже задумаются бить его по ногам или нет.
Мог бы и посильнее, а то кажется не поняли!
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Никита Курмачев
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Ответ Tigo_Volchara93
Так ему и надо Переоценённый фристайлер, когда был в Барсе рядом с Месси и ко играл на хорошеем уровне, как ушел в ПСЖ считай закончил
Пф, смешно.
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Fan of Sport
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А чего столько хейта в сторону Неймара?
Я смотрел матч и конечно симуляция была, споров нет, но за отмашку не стоило давать жёлтую, учитывая, что точно также Неймара ударили по лицу несколько минут назад, но судья даже фол не дал, не то что жёлтую. Да и в целом Неймара чересчур много били по ногам, больше чем обычно, в общем отвратительное судейство сегодня было.
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chouchou
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Старый добрый Неймар
Добрый, но не старый!
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Deeeemayo
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Один матч все перечёркивает? Что хейтеры вообще несут . Тот же Неймар в следующем матче забьет 2 гола как сразу же все начнут жужать какая он легенда и что он прайм вернул. Прямо как было с матчем Саудовская Аравия и Аргентина , как на Месси налетел огромный сплошь критики по типу - эээ меси как талька пошол играть против нормальной каманди не как в лиге 1 так ищо и проиграл , а чта будет против силной сборной , дед токо может слабачков в лиге 1 побиждать.
Ребят успокойтесь и дайте Неймару отдохнуть , это могло произойти с любым футболистом хоть с Роналду , Месси , Мбаппе.
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chouchou
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Ответ atomio
Ну, типичный Неймар. Сейчас если еще в ЛЧ вылетят, так по графику дальше ДР сестры, карнавал, ну и можно ближе к последним турам появиться, медали забрать за Лигу 1
Вы матч смотрели? Там Тюрпен не ровно дышит к Неймару!
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Deeeemayo
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Ответ Ruscello
Наконец-то он кому-то дал по морде. Следует еще несколько раз это сделать и уже задумаются бить его по ногам или нет.
Согласен
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Deeeemayo
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Ответ predMBAPPE
Бывает, ничего страшного, один матч перечеркивает всё только для хейтеров)
Вот это умный человек , респектище тебе друг! Ато другие навалились на неймара как бут-то на этом его карьера закончена!
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Tigo_Volchara93
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Так ему и надо
Переоценённый фристайлер, когда был в Барсе рядом с Месси и ко играл на хорошеем уровне, как ушел в ПСЖ считай закончил
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Александра Александрова
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Вот поэтому этой команде ничего не светит похоже , нету капитана , Месси должен быть капитан , а остальные должны биться за него , но такого не будет , это сборище гламурных наемников !
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predMBAPPE
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Ответ Glukinho
Кто там говорил, что Неймар повзрослел и возмужал?
Да ты и Пеле небойсь обосрал бы за один матч
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predMBAPPE
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Бывает, ничего страшного, один матч перечеркивает всё только для хейтеров)
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Gulom Azizkhujaev
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Какой де он мерзкий все таки.
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Romuliq
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Продлил отпуск ;)
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Dark.Babysitter
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Судья лол канешно)))
Зачем пенку ставить, если гол забит? :D
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Александр Степанов
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Ответ artur.mishkin
Такой пресс запорол этот клоун! Эххх ))
Главное, ставишь ты, а клоун - Неймар))
Забавно 😁
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Ruscello
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Старый добрый Неймар
Наконец-то он кому-то дал по морде. Следует еще несколько раз это сделать и уже задумаются бить его по ногам или нет.
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RealFlector
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Ответ artur.mishkin
Такой пресс запорол этот клоун! Эххх ))
не фиг псж добавлять в прессы - на них вечно пролетаешь.
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Glukinho
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Кто там говорил, что Неймар повзрослел и возмужал?
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Колбаскер тут
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Ответ artur.mishkin
Такой пресс запорол этот клоун! Эххх ))
Чо почем
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