Неймар удален в матче со «Страсбуром». Он получил 2 желтые за шлепок по лицу соперника и за симуляцию за 2 минуты
Неймар удален в матче «ПСЖ» – «Страсбур» (1:1, второй тайм).
Бразильский форвард заработал 2 предупреждения за 2 минуты. На 61-й минуте матча Неймар получил желтую за шлепок по лицу хавбека «Страсбура» Адриена Томассона. На 62-й он был наказан за симуляцию при падении в штрафной соперника.
Матч судит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Я смотрел матч и конечно симуляция была, споров нет, но за отмашку не стоило давать жёлтую, учитывая, что точно также Неймара ударили по лицу несколько минут назад, но судья даже фол не дал, не то что жёлтую. Да и в целом Неймара чересчур много били по ногам, больше чем обычно, в общем отвратительное судейство сегодня было.
Ребят успокойтесь и дайте Неймару отдохнуть , это могло произойти с любым футболистом хоть с Роналду , Месси , Мбаппе.
Переоценённый фристайлер, когда был в Барсе рядом с Месси и ко играл на хорошеем уровне, как ушел в ПСЖ считай закончил
Зачем пенку ставить, если гол забит? :D
Забавно 😁