Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения. Бразилец играл за клуб 19 лет
Семья бывшего нападающего «Сантоса» Пеле обратится в клуб с просьбой.
Как передает Globo Esporte, близкие легендарного форварда, сегодня ушедшего из жизни, считают, что никто больше не должен носить в «Сантосе» футболку с номером 10.
В ближайшее время будет направлен запрос о выводе номера из обращения.
Сейчас под 10-м номером за бразильскую команду выступает венесуэльский хавбек Еферсон Сотельдо.
Пеле представлял «Сантос» с 1956 по 1974 год и выиграл чемпионат Бразилии шесть раз.
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