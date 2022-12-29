Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения. Бразилец играл за клуб 19 лет

Семья бывшего нападающего « » обратится в клуб с просьбой.

Как передает Globo Esporte, близкие легендарного форварда, сегодня ушедшего из жизни, считают, что никто больше не должен носить в «Сантосе» футболку с номером 10.

В ближайшее время будет направлен запрос о выводе номера из обращения.

Сейчас под 10-м номером за бразильскую команду выступает венесуэльский хавбек .

Пеле представлял «Сантос» с 1956 по 1974 год и выиграл чемпионат Бразилии шесть раз.

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