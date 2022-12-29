Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения. Бразилец играл за клуб 19 лет

Теги Сантос высшая лига Бразилия Пеле игровая форма Еферсон Сотельдо Футбол

Семья бывшего нападающего «Сантоса» Пеле обратится в клуб с просьбой.

Как передает Globo Esporte, близкие легендарного форварда, сегодня ушедшего из жизни, считают, что никто больше не должен носить в «Сантосе» футболку с номером 10.

В ближайшее время будет направлен запрос о выводе номера из обращения.

Сейчас под 10-м номером за бразильскую команду выступает венесуэльский хавбек Еферсон Сотельдо.

Пеле представлял «Сантос» с 1956 по 1974 год и выиграл чемпионат Бразилии шесть раз.

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6 комментариев

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korysh
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что за мода у всех просить вывести номер. По-моему больше почисти, когда под номером легенды мечтают играть другие игроки. Это и есть память и наследие.
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Владимир Мочалкин
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Ответ Spartakus1984
Это конечно все красиво,но мне кажется,не правильно,ведь будет новое поколение футболистов и болельщиков,каждый с честью носил бы номер величайшего всех времен,но лишится этой возможности.
По твоему в Чикаго Буллс кто-то должен носить 23 номер кроме Майкла Джордана? Это же абсурд. С Пеле и Сантосом тоже самое
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Spartakus1984
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Это конечно все красиво,но мне кажется,не правильно,ведь будет новое поколение футболистов и болельщиков,каждый с честью носил бы номер величайшего всех времен,но лишится этой возможности.
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x2dj8fx6q7
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Опоздали лет этак на 50.
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Astan4o
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Ради Пеле в футбол можно сделать все, это человек глыба, легенда, громадного масштаба человек.
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Lucky Z
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Давно надо было
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