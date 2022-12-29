Родриго о смерти Пеле: «Ты всегда будешь величайшим в истории. Спасибо за все, что ты сделал для нашей страны»

высказался о смерти .

«С сегодняшнего дня 29 декабря всегда будет печальной датой. В « » мы росли, слушая, как люди каждый день говорят о тебе, каким прекрасным игроком и человеком ты был.

Божьей милостью, у меня была возможность встретиться с тобой лично. Это был один из самых особенных дней в моей жизни! Спасибо, Король, за совет и за мужество, которое мне дал наш разговор. «Мальчик, всегда будь собой и ничего не бойся», – эти слова я запомню навсегда.

Спасибо за все, что ты сделал для нашей страны. Покойся с миром, Король. Ты всегда будешь величайшим в истории!» – написал нападающий « » и сборной в твиттере, опубликовав свою фотографию с Пеле.

Изображение: twitter.com/RodrygoGoes