Родриго о смерти Пеле: «Ты всегда будешь величайшим в истории. Спасибо за все, что ты сделал для нашей страны»
Родриго Гоэс высказался о смерти Пеле.
«С сегодняшнего дня 29 декабря всегда будет печальной датой. В «Сантосе» мы росли, слушая, как люди каждый день говорят о тебе, каким прекрасным игроком и человеком ты был.
Божьей милостью, у меня была возможность встретиться с тобой лично. Это был один из самых особенных дней в моей жизни! Спасибо, Король, за совет и за мужество, которое мне дал наш разговор. «Мальчик, всегда будь собой и ничего не бойся», – эти слова я запомню навсегда.
Спасибо за все, что ты сделал для нашей страны. Покойся с миром, Король. Ты всегда будешь величайшим в истории!» – написал нападающий «Реала» и сборной Бразилии в твиттере, опубликовав свою фотографию с Пеле.
Изображение: twitter.com/RodrygoGoes
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