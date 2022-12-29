Родриго о смерти Пеле: «Ты всегда будешь величайшим в истории. Спасибо за все, что ты сделал для нашей страны»

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Пеле Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс высказался о смерти Пеле.

«С сегодняшнего дня 29 декабря всегда будет печальной датой. В «Сантосе» мы росли, слушая, как люди каждый день говорят о тебе, каким прекрасным игроком и человеком ты был.

Божьей милостью, у меня была возможность встретиться с тобой лично. Это был один из самых особенных дней в моей жизни! Спасибо, Король, за совет и за мужество, которое мне дал наш разговор. «Мальчик, всегда будь собой и ничего не бойся», – эти слова я запомню навсегда.

Спасибо за все, что ты сделал для нашей страны. Покойся с миром, Король. Ты всегда будешь величайшим в истории!» – написал нападающий «Реала» и сборной Бразилии в твиттере, опубликовав свою фотографию с Пеле.

Изображение: twitter.com/RodrygoGoes

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6 комментариев

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Алексѣй Пестовъ
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Ответ 7k7cd5d5gq
Я также про бабушку думал, не думал что ее не станет через два дня
Перед смертью так часто бывает
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Автомобилист Зажопинск
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О, не знал, что Родриго сантосовский
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7k7cd5d5gq
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Ответ Bashibuzuck
Жалко, блин, вроде только писали на поправку пошел и вот тебе. Все, Легенд с большой буквы больше не осталось
Я также про бабушку думал, не думал что ее не станет через два дня
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Bashibuzuck
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Жалко, блин, вроде только писали на поправку пошел и вот тебе. Все, Легенд с большой буквы больше не осталось
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Человека нет. А достижения и память бессмертны
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corazón blanco
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К слову Родриго действительно стал действовать на поле лучше и увереннее после этой встречи. Такие слова дорогого стоят от легенды мирового футбола.
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