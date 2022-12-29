«Ливерпуль» – клуб, который выглянет в окно и возьмет зонт, если увидит тучи. «МЮ» раскрывает зонт через 10 минут после начала дождя». Пол Паркер о трансфере Гакпо

прокомментировал переход из ПСВ в «Ливерпуль».

Вингер заключил контракт с английским клубом сроком на 6 лет. Помимо «Ливерпуля», интерес к нидерландцу проявлял «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» реагирует вместо того, чтобы действовать на опережение. «Манчестер Юнайтед» реагирует таким образом, что после начала дождя они подождут 10 минут, прежде чем поднять зонт. Затем они раскрывают зонт, но в данный момент они уже чертовски мокры.

«Ливерпуль» – это клуб, который выглянет в окно и возьмет зонт, если увидит тучи, а не будет ждать начала дождя.

В этом разница между клубами, и Коди Гакпо, вероятно, выбрал «Ливерпуль», потому что «Ман Юнайтед» был слишком медлительным, хотя они крупнее « » и более привлекательны», – сказал бывший защитник « ».

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

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