«Ливерпуль» – клуб, который выглянет в окно и возьмет зонт, если увидит тучи. «МЮ» раскрывает зонт через 10 минут после начала дождя». Пол Паркер о трансфере Гакпо

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Пол Паркер Коди Гакпо Футбол

Пол Паркер прокомментировал переход Коди Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль». 

Вингер заключил контракт с английским клубом сроком на 6 лет. Помимо «Ливерпуля», интерес к нидерландцу проявлял «Манчестер Юнайтед». 

«Манчестер Юнайтед» реагирует вместо того, чтобы действовать на опережение. «Манчестер Юнайтед» реагирует таким образом, что после начала дождя они подождут 10 минут, прежде чем поднять зонт. Затем они раскрывают зонт, но в данный момент они уже чертовски мокры. 

«Ливерпуль» – это клуб, который выглянет в окно и возьмет зонт, если увидит тучи, а не будет ждать начала дождя. 

В этом разница между клубами, и Коди Гакпо, вероятно, выбрал «Ливерпуль», потому что «Ман Юнайтед» был слишком медлительным, хотя они крупнее «Ливерпуля» и более привлекательны», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

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15 комментариев

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Давид Agabekyan
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Ответ Nuraly Amirov
Да нет денег на трансферы, причём тут скорость реакции? У нас владельцы - американские скряги, а не бездонная кубышка черной жижи
Поэтому МЮ чуть ли не больше всех тратит? Особенно по сравнению с Ливерпулем. Такие смешные у вас оправдания
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Тэо 19
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Потому что их Сити из дома выгнали.
☝️🤭👏
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BARCLAYS
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Что вы из этого Гакпо ноу хау делаете посмотрим как в ПСВ будет или нет
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Тэо 19
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Очень хорошо охарактеризовал бездарное руководство МЮ ! ☝️🤦‍♂️
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Дядя Витя_
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Пол Паркер - это английский Василий Уткин.
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Или не раскрывает вообще
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savik-A.M.
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Ответ Nuraly Amirov
Да нет денег на трансферы, причём тут скорость реакции? У нас владельцы - американские скряги, а не бездонная кубышка черной жижи
У МЮ скряги, в сравнении с Ливерпулем ?
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llolishe
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Ответ mad_dog
Энди Кэрролл
Нуньез это очередной игрок, которого хотел купить Юнайтед(как в свое время Мане), но тот перешел в Ливерпуль)
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Lionel Andres Messi 10
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Ответ Леван Мкртчян
А почему энто изначально МЮ на улице торчит во время дождя, а Ливерпуль дома сидит и в окошко выглядывает?
Потому что их Сити из дома выгнали.
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llolishe
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Манчестер Сити это клуб у которого зонт не раскрывается когда они играют за пределами Англии(Лига Чемпионов)
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Леван Мкртчян
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А почему энто изначально МЮ на улице торчит во время дождя, а Ливерпуль дома сидит и в окошко выглядывает?
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llolishe
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Ливерпуль очень своевременно оформил трансфер Гакпо!Подожди неделю две Гакпо оказался бы в Реале
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mad_dog
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Энди Кэрролл
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Олег Ринкевич
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Хотел пошутить про арсенал и погоду на 4 дня, но глянул таблицу и перехотелось!
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Nuraly Amirov
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Да нет денег на трансферы, причём тут скорость реакции? У нас владельцы - американские скряги, а не бездонная кубышка черной жижи
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