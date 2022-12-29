Дитмар Хаманн: «Ливерпулю» нужен был такой игрок, как Гакпо. Его габариты и мощь усилят команду»

Экс-хавбек « » Дитмар Хаманн похвалил клуб за трансфер .

«В последние несколько лет они нуждались в таком игроке, как Гакпо. Думаю, что у «Ливерпуля» исходит недостаточно угрозы воротам соперника из полузащиты.

Они всегда опасны на стандартных положениях, а габариты (рост Гакпо – 189 сантиметров – прим. Sports,ru) и физическая мощь Коди только усилит это. Я чувствую, что им временами не хватает физической мощи в полузащите.

У них нет игрока, обладающего такими данными, как у Гакпо. Я всегда смотрел на из «Ньюкасла» как на игрока, который был нужен «Ливерпулю». Он может продвигать мяч из центра поля, умеет играть головой, очень хорош технически и обладает неплохой скоростью.

Гакпо – отличное усиление, и я надеюсь, что мы будем часто видеть его в ближайшие несколько недель и месяцев», – заявил Хаманн.

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