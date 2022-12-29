Дитмар Хаманн: «Ливерпулю» нужен был такой игрок, как Гакпо. Его габариты и мощь усилят команду»

Теги Ливерпуль Дитмар Хаманн премьер-лига Англия Жоэлинтон Коди Гакпо Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля» Дитмар Хаманн похвалил клуб за трансфер Коди Гакпо.

«В последние несколько лет они нуждались в таком игроке, как Гакпо. Думаю, что у «Ливерпуля» исходит недостаточно угрозы воротам соперника из полузащиты.

Они всегда опасны на стандартных положениях, а габариты (рост Гакпо – 189 сантиметров – прим. Sports,ru) и физическая мощь Коди только усилит это. Я чувствую, что им временами не хватает физической мощи в полузащите.

У них нет игрока, обладающего такими данными, как у Гакпо. Я всегда смотрел на Жоэлинтона из «Ньюкасла» как на игрока, который был нужен «Ливерпулю». Он может продвигать мяч из центра поля, умеет играть головой, очень хорош технически и обладает неплохой скоростью.

Гакпо – отличное усиление, и я надеюсь, что мы будем часто видеть его в ближайшие несколько недель и месяцев», – заявил Хаманн.

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10 комментариев

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glavredaktor
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Ответ Re{FRIGE}r@toR
Увы, но рослые атакующие игроки исторически не приживаются в Ливерпуле( Но пожелаем удачи Коди!
На каждого Кэролла и Бентеке приходятся свои Торрес и Старридж.
Так бред ты написал друг)
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
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Ответ Re{FRIGE}r@toR
Увы, но рослые атакующие игроки исторически не приживаются в Ливерпуле( Но пожелаем удачи Коди!
Фернандо Торрес
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Yri Yrov
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Ответ Re{FRIGE}r@toR
Увы, но рослые атакующие игроки исторически не приживаются в Ливерпуле( Но пожелаем удачи Коди!
Ну да все ведь так однозначно
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Мадрид наказывает!
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Ответ newhood@icloud.com
В конце февраля познакомитесь)
Ну вот и интересно, что там за спаситель пришел))
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Marcus-light
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Последнее что приходит в голову при виде Гакпо - мощь
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newhood@icloud.com
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Ответ Мадрид наказывает!
Кто это такой, что его аж три дня тут пиарят?
В конце февраля познакомитесь)
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Мадрид наказывает!
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Кто это такой, что его аж три дня тут пиарят?
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Re{FRIGE}r@toR
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Увы, но рослые атакующие игроки исторически не приживаются в Ливерпуле(
Но пожелаем удачи Коди!
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afr.ff
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Гакпо хорош
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corazón blanco
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Гакпо действительно должен добавить мощи и немного креатива в атакующий потенциал Ливерпуля. Порой принимает нестандартные решения.
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