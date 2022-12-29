Тимур Журавель: «Положил руку на плечо Месси во время финала ЛЧ-2014/2015. Селфи не прокатило, решил, что дотронуться до божества уже неплохо»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу телевидение Sports.ru ЧМ-2022 Тимур Журавель Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель вспомнил, что однажды повел себя как повар Salt Bae.

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

«Через пару дней после финала ЧМ, когда в сети бурлили мемы про Нусрета, я вспомнил, что однажды повел себя похожим образом. В 2015 году работал на финале Лиги чемпионов у поля. И во время празднования «Барселоны» терся среди игроков, которые пошли к трибунам.

Селфи с Месси не прокатило – тогда я просто положил руку ему на плечо, решив, что дотронуться до божества уже неплохо», – написал комментатор «Матч ТВ» в колонке для Sports.ru.

В финале ЛЧ-2014/15 «Барселона» обыграла «Ювентус» (3:1).

«Пик катарских гуляний – 3% от Никольской». Колонка Тимура Журавеля о ЧМ-2022

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины

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19 комментариев

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Edo Milanian
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Хорошо, что не у писсуаров пересекся
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Oleg
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Ответ SWS
Это клиника.
Почитал тут твои комментарии)
Ну что дружок, не суждено было твоим мечтам сбыться.
Аргентина не перегорела и жиденько не сходила.

А вот твои опасения сбылись - Аргентина Чемпион Мира.

Здоровья тебе)
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Мохнатый55
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А Месси ещё тогда произнес фразу, которую повторил в адрес Вегорста.
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Blaumerc
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Ответ SWS
Это клиника.
Посмотрел несколько твоих комментов, почти все топовые комменты хейт в адрес Месси.
Клиника?
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artpal
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Руку-то мыл с тех пор?
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окечуква
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Журавель взял пример с турецкого пустоголового нарцисса. А мог бы просто вести себя как обычно, разницы никакой ведь.
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Blaumerc
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Да нормально всё, не нужно всё воспринимать буквально. Человек был близок на расстоянии вытянутой руки до лучшего игрока всех времён. Ну приукрасил историю немного. А в комментах так накинулись, клиника, беда, зашквар и всё такое.
При этом те кто вот это пишут, сами похлеще поклоняются кринжу. Криштианиты такие.
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prus_3
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Простите, а Журавель вообще не из спартаковских родом? Просто симптомы типичные такие.
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Sergio Grullo
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Заходил в бары посмотреть среди болельщиков ЧМ. Пусто. Ах, конечно, не играла единственная команда , игрой которой можно действительно наслаждаться - сб. России! Играли какие-то Нидерланды и Аргентина! На морском курорте в отеле с русскими и большим экраном, ну думаю, вечером будем собираться обсуждать смотреть, страна то у нас футбольная! Не-а... Мужички баллантайнц под Ленинград из бумбокса, какой футбол! Единственная стоящая сборная же не играет! Такой вот уровень, господа. А Тимур хотя бы футбольный человек, который тащится откровенно от футбольных вещей. Давайте зачморим его за это....
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Новый тренер ФК Спартак
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руку отрубил и алтарь сделал? есть такая заповедь вроде, как не сотвори себе чела которому ты поклоняешься))) как то так) а вообще это зашквар и стремота))
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NIRVANA
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Ответ SWS
Это клиника.
Какой сезон?
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Злобный Конь
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Какой то школьник,ей-богу.
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Акира_1
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Ответ SWS
Это клиника.
Так тут уже в пору целая религия на Месси или культ фанатиков. Брр...
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SWS
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Это клиника.
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QWertY
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Ответ Sports deti shlyuh
Никакого самоуважения
У мессибоев и криштибоев с головой непорядок. Так что смысла удивляться этому нет
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каток Третьяка
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Его в дверь, он а окно.
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Александр Кошечкин
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Он, конечно, гений, но уже бесит возводить его до Божества (я про Месси, а не Журавля)
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Пако
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Счастливчик!
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Sports deti shlyuh
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