Тимур Журавель: «Положил руку на плечо Месси во время финала ЛЧ-2014/2015. Селфи не прокатило, решил, что дотронуться до божества уже неплохо»
Тимур Журавель вспомнил, что однажды повел себя как повар Salt Bae.
Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.
После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.
«Через пару дней после финала ЧМ, когда в сети бурлили мемы про Нусрета, я вспомнил, что однажды повел себя похожим образом. В 2015 году работал на финале Лиги чемпионов у поля. И во время празднования «Барселоны» терся среди игроков, которые пошли к трибунам.
Селфи с Месси не прокатило – тогда я просто положил руку ему на плечо, решив, что дотронуться до божества уже неплохо», – написал комментатор «Матч ТВ» в колонке для Sports.ru.
В финале ЛЧ-2014/15 «Барселона» обыграла «Ювентус» (3:1).
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Ну что дружок, не суждено было твоим мечтам сбыться.
Аргентина не перегорела и жиденько не сходила.
А вот твои опасения сбылись - Аргентина Чемпион Мира.
Здоровья тебе)
Клиника?
При этом те кто вот это пишут, сами похлеще поклоняются кринжу. Криштианиты такие.