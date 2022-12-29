Тимур Журавель: «Положил руку на плечо Месси во время финала ЛЧ-2014/2015. Селфи не прокатило, решил, что дотронуться до божества уже неплохо»

вспомнил, что однажды повел себя как повар Salt Bae.

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

«Через пару дней после финала ЧМ, когда в сети бурлили мемы про Нусрета, я вспомнил, что однажды повел себя похожим образом. В 2015 году работал на финале Лиги чемпионов у поля. И во время празднования «Барселоны» терся среди игроков, которые пошли к трибунам.

Селфи с Месси не прокатило – тогда я просто положил руку ему на плечо, решив, что дотронуться до божества уже неплохо», – написал комментатор « » в колонке для Sports.ru.

В финале ЛЧ-2014/15 «Барселона» обыграла «Ювентус» (3:1).

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