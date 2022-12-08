«Я был врагом народа номер один. Но это пройденный этап, ничего страшного». Семенов о Евро-2020

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу сборная Финляндии по футболу Сборная Дании по футболу Ахмат Евро-2020 Андрей Семенов Ромелу Лукаку Роман Зобнин Футбол

Андрей Семенов рассказал об эмоциях после Евро-2020.

– Прошло уже больше полутора лет с чемпионата Европы. На ваш взгляд, что там не получилось?

– Тяжело сказать.

– На вас давила та ошибка с Лукаку?

– Да, естественно.

– Долго отходили? Ведь и у Романа Зобнина была судьбоносная ошибка против Дании.

– Единственным врагом народа тогда был я. Это уже пройденный этап. Ничего страшного – уже прошли его, – сказал защитник «Ахмата».

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе, одержав одну победу над Финляндией и проиграв Бельгии и Дании.

Ох, Семенов! Неуклюже сыграл при подаче, подарил Лукаку момент и показывал «вне игры» вместо того, чтобы мешать ему забивать

«Вы захлебнетесь в собственном дерьме». Жена Андрея Семенова защищает мужа после ошибок с Бельгией

Почему я не вижу смысла кричать о провале Семенова

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные