«Я был врагом народа номер один. Но это пройденный этап, ничего страшного». Семенов о Евро-2020

рассказал об эмоциях после Евро-2020.

– Прошло уже больше полутора лет с чемпионата Европы. На ваш взгляд, что там не получилось?

– Тяжело сказать.

– На вас давила та ошибка с Лукаку?

– Да, естественно.

– Долго отходили? Ведь и у была судьбоносная ошибка против .

– Единственным врагом народа тогда был я. Это уже пройденный этап. Ничего страшного – уже прошли его, – сказал защитник .

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