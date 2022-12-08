«Я был врагом народа номер один. Но это пройденный этап, ничего страшного». Семенов о Евро-2020
Андрей Семенов рассказал об эмоциях после Евро-2020.
– Прошло уже больше полутора лет с чемпионата Европы. На ваш взгляд, что там не получилось?
– Тяжело сказать.
– На вас давила та ошибка с Лукаку?
– Да, естественно.
– Долго отходили? Ведь и у Романа Зобнина была судьбоносная ошибка против Дании.
– Единственным врагом народа тогда был я. Это уже пройденный этап. Ничего страшного – уже прошли его, – сказал защитник «Ахмата».
На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе, одержав одну победу над Финляндией и проиграв Бельгии и Дании.
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