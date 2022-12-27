Джуд Беллингем – главная трансферная цель « ».

Несмотря на подписание Коди Гакпо, трансфер Беллингема остается приоритетным для клуба. Полузащитник дортмундской « » также не против перехода в «Ливерпуль» – во время он наиболее близко общался с и Трентом Александер-Арнолдом.

Daily Mail сообщает, что в контракте Беллингема с «Боруссией» есть неподтвержденный пункт об отступных в размере 60 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что на претендуют «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити».

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