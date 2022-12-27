Беллингем – приоритетная цель «Ливерпуля». В контракте с «Боруссией» прописаны отступные в 60 млн фунтов (Daily Mail)
Джуд Беллингем – главная трансферная цель «Ливерпуля».
Несмотря на подписание Коди Гакпо, трансфер Беллингема остается приоритетным для клуба. Полузащитник дортмундской «Боруссии» также не против перехода в «Ливерпуль» – во время ЧМ-2022 он наиболее близко общался с Джорданом Хендерсоном и Трентом Александер-Арнолдом.
Daily Mail сообщает, что в контракте Беллингема с «Боруссией» есть неподтвержденный пункт об отступных в размере 60 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что на Беллингема претендуют «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити».
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Нам ещё тучу раз успеют всякие AS, Daily Mail, the s*n написать что он точно переходит именно в ***** ибо им про это по секрету рассказала бабушка, друг детства и любимая кошка!
"Есть неподтверждённый" ещё раз
Я так и не понял, он есть или нет?)