Беллингем – приоритетная цель «Ливерпуля». В контракте с «Боруссией» прописаны отступные в 60 млн фунтов (Daily Mail)

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Сборная Англии по футболу бундеслига Германия возможные трансферы Джордан Хендерсон ЧМ-2022 Трент Александер-Арнолд Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем – главная трансферная цель «Ливерпуля».

Несмотря на подписание Коди Гакпо, трансфер Беллингема остается приоритетным для клуба. Полузащитник дортмундской «Боруссии» также не против перехода в «Ливерпуль» – во время ЧМ-2022 он наиболее близко общался с Джорданом Хендерсоном и Трентом Александер-Арнолдом.

Daily Mail сообщает, что в контракте Беллингема с «Боруссией» есть неподтвержденный пункт об отступных в размере 60 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что на Беллингема претендуют «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити».

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19 комментариев

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Алексей Антонович
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daily mail супер-источник)
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Рычагилона
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Ответ Тэо 19
До лета не будет, Ливер его просто влегкую подпишет в этом январе! ☝️
Ага,также как и Чуамени )
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Тэо 19
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Ответ Мыкола
Портовик в истерике. Всех скупает в надежде зацепиться за Лигу Европы😁
Смотри что бы этот Ливер не выиграл ЛЧ в этом сезоне! ☝️
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Vadim Slutsky
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То есть он как бы есть, но на самом деле его нет.
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Тэо 19
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Ответ corazón blanco
СМИ в Испании пишут о том, что для Мадрида он является приоритетной целью. СМИ в Англии пишут про Ливерпуль. Так и будут его сватать то в этот клуб, то в другой до лета.
До лета не будет, Ливер его просто влегкую подпишет в этом январе! ☝️
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Jade CAT Odessa
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Ответ corazón blanco
СМИ в Испании пишут о том, что для Мадрида он является приоритетной целью. СМИ в Англии пишут про Ливерпуль. Так и будут его сватать то в этот клуб, то в другой до лета.
Это ещё что!
Нам ещё тучу раз успеют всякие AS, Daily Mail, the s*n написать что он точно переходит именно в ***** ибо им про это по секрету рассказала бабушка, друг детства и любимая кошка!
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Jade CAT Odessa
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Ответ Мыкола
Портовик в истерике. Всех скупает в надежде зацепиться за Лигу Европы😁
- Мыкола, ты топор поймав? Та не хрипи ты, а кажи прямо, поймав чы ни! (с)
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corazón blanco
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СМИ в Испании пишут о том, что для Мадрида он является приоритетной целью. СМИ в Англии пишут про Ливерпуль. Так и будут его сватать то в этот клуб, то в другой до лета.
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Мыкола
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Портовик в истерике. Всех скупает в надежде зацепиться за Лигу Европы😁
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Maggio 13
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За такую сумму, будь она в договоре, его бы уже давно выкупили. По нынешним меркам рынка цена небольшая, особенно для клубов АПЛ.
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Фариз Бахшиев
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"...в контракте Беллингема с «Боруссией» есть неподтвержденный пункт об отступных..."
"Есть неподтверждённый" ещё раз
Я так и не понял, он есть или нет?)
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Давно англичан в Мадриде не было . Перес поборется за него уж точно
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atomio
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Этот пункт сверхмелким шрифтом был написан, который только сейчас смогли прочитать?
И если присмотреться, то там ценник 59,99 млн
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Джа-Джа Бинкс
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Этот пункт сверхмелким шрифтом был написан, который только сейчас смогли прочитать?
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Sevuska
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Супертоповый брит . Будет блистать в любом топовом клубе .
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Экзорцизм Глейзеров
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Писали летом, что пункта об отступных не существует в природе. 120 вынь да положь
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АРТУР АЛИЕВ
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Вечер перестает быть томным
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GuruFutbola
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Модрид опять в пролете, бгг)
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Собака-буддист
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Хаахах, что
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