Килиан Мбаппе: «Никогда не переварю поражение в финале ЧМ. Но «ПСЖ» это не касается, вернем все трофеи в Париж»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Страсбур ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе считает, что поражение в финале ЧМ-2022 не должно влиять на его игру за «ПСЖ».

«ПСЖ» вчера обыграл «Страсбур» (2:1), а Мбаппе отметился голом.

«Лично я никогда не переварю [поражение в финале ЧМ-2022]. Постарался вернуться с максимально позитивной энергией. Хотелось придать команде импульс и одержать победу в сезоне, где мы еще непобедимы. Прошел чемпионат мира, но клуб не имеет к этому никакого отношения.

Мое послание простое – независимо от того, что происходит в сборной, «ПСЖ» – это нечто другое, и я по-прежнему полон решимости вернуть все трофеи в столицу», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григорий Майоров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NartApsua
Кстати, лично меня очень сильно удивило то, насколько французы относительно спокойно перенесли поражение в финале. Я имею ввиду сразу после финанльного свистка. Сколько смотрю футбол, всегда помню на лицах игроков проигравшей команды слезы, ужас, бессилие, одиночество. Как партнеры по команде успокаювают рыдающих промазаваших пенальтистов. Сейчас этого и близко не было. Спокойно получили свои серебряные медали и пошли дальше. Понятно, что многие французы уже брали ЧМ. Но не все же. Удивительно всё это.
Так они и играли всю дорогу без огонька, земляк. Как будто заранее медали себе повесили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B_Boris
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ predMBAPPE
Пенальтист знает о чем говорит
Который в свои 24 пешеходит хлеще Месси с Рональду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vint-Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ruslan_khaibulov
Ну только если Месси его привозил)
Или Рамос)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dm_Tomson
Да у Мбаппе в этом смысле все нормально - человек в 18 лет уже выиграл ЧМ, да и впереди еще целя карьера, при его форме и данных, еще можно сгонять на три ЧМ, два из которых точно он проведет на пике форме, учитывая возраст. Тем более, что с составом и поколением у сборной Франции проблем нет
Таа на клубном уровне пока пшик, а не титулы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HANS-ULRICH RUDEL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Михаил Никитин
Пенальтисту дали звание лучшего игрока ЧМ😉
Главный пенальтист отвалился от Марокко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IRON MAN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NartApsua
Кстати, лично меня очень сильно удивило то, насколько французы относительно спокойно перенесли поражение в финале. Я имею ввиду сразу после финанльного свистка. Сколько смотрю футбол, всегда помню на лицах игроков проигравшей команды слезы, ужас, бессилие, одиночество. Как партнеры по команде успокаювают рыдающих промазаваших пенальтистов. Сейчас этого и близко не было. Спокойно получили свои серебряные медали и пошли дальше. Понятно, что многие французы уже брали ЧМ. Но не все же. Удивительно всё это.
Потому что 90% состава имеет иностранное происхождение. Ну проиграли и ладно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Энвер Велилаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vint-Z
"Вернем все трофеи в Париж"- а когда это, интересно, Кубок Лиги Чемпионов был в Париже?
он про кубок Франции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Родя Раскольников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Слова Мбаппе, не выигравшего ничего на клубном уровне к 24 годам, расходятся с делом, глядя на его эгоистичную игру. Наследник Месси-Роналду, бтв.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vint-Z
"Вернем все трофеи в Париж"- а когда это, интересно, Кубок Лиги Чемпионов был в Париже?
Ну только если Месси его привозил)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vint-Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Вернем все трофеи в Париж"- а когда это, интересно, Кубок Лиги Чемпионов был в Париже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Родя Раскольников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NartApsua
Кстати, лично меня очень сильно удивило то, насколько французы относительно спокойно перенесли поражение в финале. Я имею ввиду сразу после финанльного свистка. Сколько смотрю футбол, всегда помню на лицах игроков проигравшей команды слезы, ужас, бессилие, одиночество. Как партнеры по команде успокаювают рыдающих промазаваших пенальтистов. Сейчас этого и близко не было. Спокойно получили свои серебряные медали и пошли дальше. Понятно, что многие французы уже брали ЧМ. Но не все же. Удивительно всё это.
А с чего это африканцам переживать? Это для них такой же финал, каких у них было и будет десяток. Вот уж повод для удивления придумали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm_Tomson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да у Мбаппе в этом смысле все нормально - человек в 18 лет уже выиграл ЧМ, да и впереди еще целя карьера, при его форме и данных, еще можно сгонять на три ЧМ, два из которых точно он проведет на пике форме, учитывая возраст. Тем более, что с составом и поколением у сборной Франции проблем нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Van Damme
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NartApsua
Кстати, лично меня очень сильно удивило то, насколько французы относительно спокойно перенесли поражение в финале. Я имею ввиду сразу после финанльного свистка. Сколько смотрю футбол, всегда помню на лицах игроков проигравшей команды слезы, ужас, бессилие, одиночество. Как партнеры по команде успокаювают рыдающих промазаваших пенальтистов. Сейчас этого и близко не было. Спокойно получили свои серебряные медали и пошли дальше. Понятно, что многие французы уже брали ЧМ. Но не все же. Удивительно всё это.
Да думаю они были готовы уже к 80 минуте. Пока их в игру не вернул(не помню кто там пеналь заработал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Van Damme
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Михаил Никитин
Пенальтисту дали звание лучшего игрока ЧМ😉
Да это лишь показатель величия Месси. Я го за пенальти(как и Роналду) упрекают, а Мбаппе Герой, лучший в истории!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VOLTER
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ты не виноват - вас засудили.
Просто скажи гному - привет ныряла.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Никитин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ predMBAPPE
Пенальтист знает о чем говорит
Пенальтисту дали звание лучшего игрока ЧМ😉
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мбаппе нужно больше обрабатывать назад даже, где то в минус атаке и быть общим целым с Месси и Неймаром , тогда они смогут выиграть лигу чемпионов , ему нужно засунуть свое эго куда подальше и работать на команду ! Тогда появится шанс на лигу чемпионов , Бавария очень тяжёлый жребий , нужно было обыгрывать Бенфику , а он сопельки жувал ходил !
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну если спортивная злость после финала осталась должны разрывать с Месси и Неймаром в ЛЧ!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пенс
Сложновато будет играя вдесятером, но для Килли нет ничего невозможного.
Кого вы имеете ввиду, лишний?
Я считаю лучше играть без неймара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NartApsua
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати, лично меня очень сильно удивило то, насколько французы относительно спокойно перенесли поражение в финале. Я имею ввиду сразу после финанльного свистка. Сколько смотрю футбол, всегда помню на лицах игроков проигравшей команды слезы, ужас, бессилие, одиночество. Как партнеры по команде успокаювают рыдающих промазаваших пенальтистов. Сейчас этого и близко не было. Спокойно получили свои серебряные медали и пошли дальше. Понятно, что многие французы уже брали ЧМ. Но не все же. Удивительно всё это.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С Маркиносом этого делать трудно не будет , не говоря ещё неймара.
Вот эти звёздочки больше вредить Париж чем помогает.
А Мбпапе молодец, я верю его искренность.
А пара Месси, Мбпапе проста идеально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пенальтист знает о чем говорит
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что стоят слова Мбаппе узнаем по результатам 1/8 ЛЧ (14.02 ПСЖ - Бавария и 8.03 Бавария - ПСЖ).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сложновато будет играя вдесятером, но для Килли нет ничего невозможного.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Abdukadyroff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну Мбаппе выступил на ЧМ как минимум не хуже чем от него ожидали . Так что для него этот турнир прошёл удачно . Он стал лучшим бомбардиром турнира
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий