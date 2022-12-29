Килиан Мбаппе: «Никогда не переварю поражение в финале ЧМ. Но «ПСЖ» это не касается, вернем все трофеи в Париж»

считает, что поражение в финале не должно влиять на его игру за « ».

« » вчера обыграл « » (2:1), а Мбаппе отметился голом.

«Лично я никогда не переварю [поражение в финале ЧМ-2022]. Постарался вернуться с максимально позитивной энергией. Хотелось придать команде импульс и одержать победу в сезоне, где мы еще непобедимы. Прошел чемпионат мира, но клуб не имеет к этому никакого отношения.

Мое послание простое – независимо от того, что происходит в сборной, «ПСЖ» – это нечто другое, и я по-прежнему полон решимости вернуть все трофеи в столицу», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной .

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