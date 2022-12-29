Килиан Мбаппе: «Никогда не переварю поражение в финале ЧМ. Но «ПСЖ» это не касается, вернем все трофеи в Париж»
Килиан Мбаппе считает, что поражение в финале ЧМ-2022 не должно влиять на его игру за «ПСЖ».
«ПСЖ» вчера обыграл «Страсбур» (2:1), а Мбаппе отметился голом.
«Лично я никогда не переварю [поражение в финале ЧМ-2022]. Постарался вернуться с максимально позитивной энергией. Хотелось придать команде импульс и одержать победу в сезоне, где мы еще непобедимы. Прошел чемпионат мира, но клуб не имеет к этому никакого отношения.
Мое послание простое – независимо от того, что происходит в сборной, «ПСЖ» – это нечто другое, и я по-прежнему полон решимости вернуть все трофеи в столицу», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.
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Просто скажи гному - привет ныряла.
Я считаю лучше играть без неймара.
Вот эти звёздочки больше вредить Париж чем помогает.
А Мбпапе молодец, я верю его искренность.
А пара Месси, Мбпапе проста идеально.