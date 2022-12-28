Неймар – единственный игрок с минимум 10 голами и 10 ассистами в топ-5 лиг Европы
Форвард «ПСЖ» Неймар установил уникальное для текущего сезона достижение.
Бразилец стал первым футболистом, на счету которого как минимум 10 голов и 10 результативных передач в одной из пяти ведущих европейских лиг.
Сегодня 30-летний игрок ассистировал защитнику Маркиньосу на 14-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Всего у Неймара на данный момент 11 голов и 10 ассистов в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» – «Страсбур». 1:0 – Маркиньос открыл счет. Онлайн-трансляция
Лишь Неймар и Месси сделали по 10 ассистов в топ-5 лиг Европы. У де Брюйне и Коло-Муани по 9
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Перед голос Страсбура Неймар потерял мяч,после этого Веррати пришел фолить на желтую,так же за минуту до удаления сам идет с мячом бьет по лицу соперника получает желтую и теряет мяч
И Еще кучу мячей потерял только за 10 минут 2 тайма
А за 7 минут до удаления,его игрок соперника чиркашом задел по носу он упал,и лежал минут 5,ну это просто позор,тебя пальцем по носу чирканули ты мега страдания изображаешь будто ногу оторвали Тюрпен лучший судья в мире
Так продолжать и дальше.