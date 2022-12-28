Неймар – единственный игрок с минимум 10 голами и 10 ассистами в топ-5 лиг Европы

Теги ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Страсбур Неймар Маркиньос Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар установил уникальное для текущего сезона достижение.

Бразилец стал первым футболистом, на счету которого как минимум 10 голов и 10 результативных передач в одной из пяти ведущих европейских лиг.

Сегодня 30-летний игрок ассистировал защитнику Маркиньосу на 14-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Всего у Неймара на данный момент 11 голов и 10 ассистов в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Страсбур». 1:0 – Маркиньос открыл счет. Онлайн-трансляция

Лишь Неймар и Месси сделали по 10 ассистов в топ-5 лиг Европы. У де Брюйне и Коло-Муани по 9

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19 комментариев

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chouchou
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Ответ Алексей Иванов
Петушню удалили наконец то,сколько можно все атаки засирать А за 7 минут до удаления,его игрок соперника чиркашом задел по носу он упал,и лежал минут 5,ну это просто позор,тебя пальцем по носу чирканули ты мега страдания изображаешь будто ногу оторвали Тюрпен лучший судья в мире
Петушню у себя в зеркале увидишь!
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Алексей Иванов
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Ответ Deeeemayo
В каком месте он такой , он раз 10 уже дал на того же мбаппе который запорол все моменты .
Буквально за 1 минуту до удаление у него не прошел пас на Мбаппе,хотя у любого норм игрока прошел бы
Перед голос Страсбура Неймар потерял мяч,после этого Веррати пришел фолить на желтую,так же за минуту до удаления сам идет с мячом бьет по лицу соперника получает желтую и теряет мяч
И Еще кучу мячей потерял только за 10 минут 2 тайма
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Петушню удалили наконец то,сколько можно все атаки засирать А за 7 минут до удаления,его игрок соперника чиркашом задел по носу он упал,и лежал минут 5,ну это просто позор,тебя пальцем по носу чирканули ты мега страдания изображаешь будто ногу оторвали Тюрпен лучший судья в мире
Я такую лёгкую желтую карточки никогда ещё не было , как буд-то специально его выгнали
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Deeeemayo
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Ответ Алексей Иванов
Петушню удалили наконец то,сколько можно все атаки засирать А за 7 минут до удаления,его игрок соперника чиркашом задел по носу он упал,и лежал минут 5,ну это просто позор,тебя пальцем по носу чирканули ты мега страдания изображаешь будто ногу оторвали Тюрпен лучший судья в мире
В каком месте он такой , он раз 10 уже дал на того же мбаппе который запорол все моменты .
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Алексей Иванов
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Петушню удалили наконец то,сколько можно все атаки засирать
А за 7 минут до удаления,его игрок соперника чиркашом задел по носу он упал,и лежал минут 5,ну это просто позор,тебя пальцем по носу чирканули ты мега страдания изображаешь будто ногу оторвали Тюрпен лучший судья в мире
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fc-psg
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Ответ инок
Ну, что-ж. Неймар держит себя в хорошем состоянии. Так продолжать и дальше.
Да ужасно играл Неймар. Море брака, скорости нет. Вот только что навесил со штрафного хорошо. А так по делу красную схлопотал.
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Men77
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Подойдет в хорошей форме к ЧМ 2026
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нелюбитель футбола
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Быть Чемпионом Мира лучше... И намного...
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predMBAPPE
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Король Лиги1👑🇧🇷😁
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Alex Rhea
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да нет никаких топ-5, отрыв между Францией и топ-4 очень и очень большой, она гораздо ближе к Португалии и Нидерландам.
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За Кэвс и двор стреляю в упор
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Лучший игрок ПСЖ!
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Kenai Tahov
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Ответ carlitosway
локаттели?? он в серии а ни в одном сезоне даже 5 голов не забивал, ты о чем вообще
Перепутал с Берарди. Эти итальянцы все на одно лицо.
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Cătălin Galben
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Круто
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carlitosway
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Ответ Kenai Tahov
Ну и? А дальше-то что? В прошлом году таким был первым Локателли и где он сейчас?
локаттели?? он в серии а ни в одном сезоне даже 5 голов не забивал, ты о чем вообще
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инок
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Ну, что-ж. Неймар держит себя в хорошем состоянии.
Так продолжать и дальше.
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Kenai Tahov
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Ну и? А дальше-то что? В прошлом году таким был первым Локателли и где он сейчас?
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Абдул Абакаев
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Ответ Социо Пат
Скоро их будет двое!
Лео Кинг
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Социо Пат
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Где-то в пустынях Саудовской Аравии взгрустнул один верблюд в багажнике Ролс Ройса))
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Социо Пат
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Скоро их будет двое!
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