Неймар – единственный игрок с минимум 10 голами и 10 ассистами в топ-5 лиг Европы

Форвард «ПСЖ» Неймар установил уникальное для текущего сезона достижение.

Бразилец стал первым футболистом, на счету которого как минимум 10 голов и 10 результативных передач в одной из пяти ведущих европейских лиг.

Сегодня 30-летний игрок ассистировал защитнику Маркиньосу на 14-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Всего у Неймара на данный момент 11 голов и 10 ассистов в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Страсбур». 1:0 – Маркиньос открыл счет. Онлайн-трансляция

Лишь Неймар и Месси сделали по 10 ассистов в топ-5 лиг Европы. У де Брюйне и Коло-Муани по 9

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