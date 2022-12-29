Неймар покинул стадион после удаления в матче со «Страсбуром», не дожидаясь конца игры

Неймар покинул стадион сразу после удаления в матче против «Страсбура» (2:1).

Нападающий « » был удален с поля на 62-й минуте, получив вторую желтую карточку за симуляцию. Минутой ранее Неймар получил предупреждение за то, что шлепнул по лицу полузащитника «Страсбура» .

Сразу после удаления Неймар покинул «Парк де Пренс», не дожидаясь окончания матча.

«ПСЖ», оставшийся в меньшинстве, в 16-м туре Лиги 1 обыграл Страсбур (2:1) благодаря пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе на 6-й минуте добавленного ко второму тайму времени.

Неймар удален в матче со «Страсбуром». Он получил 2 желтые за шлепок по лицу соперника и за симуляцию за 2 минуты

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