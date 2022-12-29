Неймар покинул стадион после удаления в матче со «Страсбуром», не дожидаясь конца игры
Неймар покинул стадион сразу после удаления в матче против «Страсбура» (2:1).
Нападающий «ПСЖ» был удален с поля на 62-й минуте, получив вторую желтую карточку за симуляцию. Минутой ранее Неймар получил предупреждение за то, что шлепнул по лицу полузащитника «Страсбура» Адриена Томассона.
Сразу после удаления Неймар покинул «Парк де Пренс», не дожидаясь окончания матча.
«ПСЖ», оставшийся в меньшинстве, в 16-м туре Лиги 1 обыграл Страсбур (2:1) благодаря пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе на 6-й минуте добавленного ко второму тайму времени.
Неймар удален в матче со «Страсбуром». Он получил 2 желтые за шлепок по лицу соперника и за симуляцию за 2 минуты
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