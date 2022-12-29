Неймар покинул стадион после удаления в матче со «Страсбуром», не дожидаясь конца игры

Теги ПСЖ лига 1 Франция Страсбур Неймар Парк де Пренс Адриен Томассон Футбол

Неймар покинул стадион сразу после удаления в матче против «Страсбура» (2:1).

Нападающий «ПСЖ» был удален с поля на 62-й минуте, получив вторую желтую карточку за симуляцию. Минутой ранее Неймар получил предупреждение за то, что шлепнул по лицу полузащитника «Страсбура» Адриена Томассона.

Сразу после удаления Неймар покинул «Парк де Пренс», не дожидаясь окончания матча.

«ПСЖ», оставшийся в меньшинстве, в 16-м туре Лиги 1 обыграл Страсбур (2:1) благодаря пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе на 6-й минуте добавленного ко второму тайму времени.

Неймар удален в матче со «Страсбуром». Он получил 2 желтые за шлепок по лицу соперника и за симуляцию за 2 минуты

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11 комментариев

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corazón blanco
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Ответ Адриан ЧП
оТ Вы игру смотрели, благодаря ему был забит первый гол. А то, что его били полицу и по ногам вас не смутило. Судья был скорее куплен, удаление лучшего игрока, это жестко, учитывая то, что остальных не удали
Неймара постоянно бьют во Франции, в каждом матче. Такова участь техничный игроков, да судья был не последователен, что Неймару показал жёлтую за отмашку и удар по лицу, ведь до этого его в такой же манере ударил соперник и не увидел перед собой жёлтой. Ну а когда у тебя есть уже жёлтая, зачем симулировать?
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Адриан ЧП
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Ответ rigobersong
Именно поэтому Неймар и не чемпион мира:)
У него есть все данные, надо будет подножать
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Адриан ЧП
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Ответ corazón blanco
Закончился Мундиаль и вернулся старый добрый Неймар. К Мундиалю набрал сумасшедшую форму, показывал отличную игру, как во время Барселоны, но вот закончился главный праздник футбола и Неймар принялся за старое.
оТ Вы игру смотрели, благодаря ему был забит первый гол. А то, что его били полицу и по ногам вас не смутило. Судья был скорее куплен, удаление лучшего игрока, это жестко, учитывая то, что остальных не удали
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Fan of Sport
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Ответ corazón blanco
Закончился Мундиаль и вернулся старый добрый Неймар. К Мундиалю набрал сумасшедшую форму, показывал отличную игру, как во время Барселоны, но вот закончился главный праздник футбола и Неймар принялся за старое.
Неймар и близко не показывал игру как во времена Барселоны до ЧМ, его статистика может быть лучше, но игра точно нет. Неймар времен Барселоны играл очень тонко и очень легко, практически через его касание мяча заканчивалось обводкой соперника или опасным моментом, а в этом сезоне Неймар просто набрался опыта и больше играет на команду, но в индивидуальном плане тот Неймар был игроком уровня Месси и Роналду.
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Николай Корягин
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Спецом получил чтобы 1-го января не играть и нормально на НГ покайфовать
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perfekte
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симулянт века.
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ТвояМамка
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Неймар похоже от ЧМ не отошёл.
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FilinMD
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Ну, благо он не Роналду, никто ничего не скажет скорее всего)
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corazón blanco
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Закончился Мундиаль и вернулся старый добрый Неймар. К Мундиалю набрал сумасшедшую форму, показывал отличную игру, как во время Барселоны, но вот закончился главный праздник футбола и Неймар принялся за старое.
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rigobersong
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Именно поэтому Неймар и не чемпион мира:)
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damondiamond
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Сам Неймар выбирает Роналду
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