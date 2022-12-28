Глава судей РФС о переходе в Азию: «Наши арбитры могут работать хоть в чемпионате Суринама. Мы вторичное звено, первичны сборные»

Глава департамента судейства РФС высказался о возможном переходе в Азию.

– РФС близок к переходу в AFC. Для арбитров это будет выходом?

– Все это комплексные вопросы. Грубо говоря, вы живете в микрорайоне номер 7, а переезжаете в микрорайон номер 8. На самом деле, в каждой конфедерации свои отношения и ожидания, нужно понимать, что мы выиграем, а что проиграем.

Если руководство РФС посчитает необходимым и целесообразным работать в азиатском регионе, мы будем работать там.

При всей моей любви к судейству, мы вторичное звено. Первичны же сборные России – основная, молодежная, юношеские, а также клубы. Думаю, что из интересов глобального развития футбола в стране исполком и будет принимать решение. А не из того, где судьи будут обслуживать матчи.

Все арбитры знают английский язык, они могут работать хоть в чемпионате Суринама, хоть Австралии, Америки или Канады, любой экзотической или неэкзотической страны, – сказал .

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