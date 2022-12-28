Глава судей РФС о переходе в Азию: «Наши арбитры могут работать хоть в чемпионате Суринама. Мы вторичное звено, первичны сборные»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС судьи Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Павел Каманцев Футбол

Глава департамента судейства РФС высказался о возможном переходе в Азию.

– РФС близок к переходу в AFC. Для арбитров это будет выходом?

– Все это комплексные вопросы. Грубо говоря, вы живете в микрорайоне номер 7, а переезжаете в микрорайон номер 8. На самом деле, в каждой конфедерации свои отношения и ожидания, нужно понимать, что мы выиграем, а что проиграем.

Если руководство РФС посчитает необходимым и целесообразным работать в азиатском регионе, мы будем работать там.

При всей моей любви к судейству, мы вторичное звено. Первичны же сборные России – основная, молодежная, юношеские, а также клубы. Думаю, что из интересов глобального развития футбола в стране исполком и будет принимать решение. А не из того, где судьи будут обслуживать матчи.

Все арбитры знают английский язык, они могут работать хоть в чемпионате Суринама, хоть Австралии, Америки или Канады, любой экзотической или неэкзотической страны, – сказал Павел Каманцев.

Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

УЕФА готов одобрить переход России в АФК, но ФИФА не откажется от отстранения. Вернуться при Чеферине будет сложно («СЭ»)

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Нас никогда не сбить с пути. Нам все равно куда идти»(с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Суринам в Южной Америке.
Он в курсе , судя по содержанию новости, а не только заголовка
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Деревня31
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жалко Вилков закончил посмотрел бы на него в +45 с 80-ти процентной влажностью
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dudufufu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нам бы таких отцов из Суринама
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Суринам в Южной Америке.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий