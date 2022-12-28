Орлов о переходе в Азию: «Слом всей системы, трата огромных денег. Мы европейцы»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе России в АФК.
«У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы европейцы. События могут поменяться в один миг.
Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски.
Повторюсь, лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию – слом всей системы, трата огромных денег, и неизвестно, что к чему. Но, с другой стороны, играть же надо. Может, стоит пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы.
Чернышенко недавно рассказал, как они переадресовали несколько миллиардов, положенных на проведение международных соревнований, на развитие стадионов и спортивных площадок. Это дает возможность молодым ребятам и детям заниматься спортом. Но профессиональный спорт тоже должен существовать. Надо принять какое-то решение.
Однозначного мнения нет и быть не может. Я в раздумьях», – сказал Орлов.
Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным
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Развивать всё нужно тут - и детский футбол, и массовые более занятия.
Проблема - то не в том, что на Смене не занимаются - там занимаются. Проблема в том, что в футбол не играют на обычных площадках, а если и играют, то мало и с матом. Что очень плохо.
Конституция Украины также гарантирует развитие русскому языку и права населению, не зависимо от национальности. Она написана на основании декларации независимости и подтверждает изложенные там основные тезисы. Естественно, никакого разделения граждан на "нацiю та бидло" (один из мемов ещё первого Майдана) там нет."
С точки зрения финансов все эти игры в Азии будут убыточны. Со зрительским интересом тоже. С точки зрения развития... Что в сборных, что в международных кубках в любом случае участвует лишь небольшое с точки зрения всей футбольной пирамиды количество игроков. Тем не менее, участие в европейских соревнованиях давало верхушке нашей футбольной пирамиды приобщаться к топ уровню, а у болельщиков поднимало интерес. А что дадут игры в Азии? Ничего. Хотя нет, дадут: дадут возможность дальше пилить бюджеты и осваивать госбабло, сохранят перегретый внутренний рынок, и дадут возможность лимитчикам и дальше сидеть на шее у государства вместо того, чтобы уезжать развиваться в Европу
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С раскосыми и жадными очами!
Орлов Блока не читал