Орлов о переходе в Азию: «Слом всей системы, трата огромных денег. Мы европейцы»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Геннадий Орлов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе России в АФК.

«У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы европейцы. События могут поменяться в один миг.

Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски.

Повторюсь, лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию – слом всей системы, трата огромных денег, и неизвестно, что к чему. Но, с другой стороны, играть же надо. Может, стоит пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы.

Чернышенко недавно рассказал, как они переадресовали несколько миллиардов, положенных на проведение международных соревнований, на развитие стадионов и спортивных площадок. Это дает возможность молодым ребятам и детям заниматься спортом. Но профессиональный спорт тоже должен существовать. Надо принять какое-то решение.

Однозначного мнения нет и быть не может. Я в раздумьях», – сказал Орлов.

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

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52 комментария

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dimur
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Трата огромных денег, говоришь? Так ради этого всё и затевается.
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Romeo Yankovich
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Ответ Колбаскер тут
Да, русские - это особая нация.
80 лет назад так немцы говорили тоже
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Олег Кузнецов
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Ответ igls54
Скорость переобувания для ветерана просто фантастическая
Азии-нет! Европе-да!
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Алексей ПК
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Ответ Dizzod
Зенит останется в УЕФА.
Смысл оставаться в уЕфа, если у них планы по уничтожению нашей страны - победы военным путем?
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Семён Жуйло
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Кому он говорит, что мы европейцы? Тем, кто переход решает, или тем европейцам, которые никак не успокоятся санкции выдумывать?
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Алексей ПК
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Ответ Max Zhomkov
Оцениваю шансы на переход как 60 на 40. 60 что да. Решать будет разумеется не РФС. С западом все отношения просраны далеко и надолго. Экономический курс сменили на Азию, торговля , экспорт , импорт и т.д. Футбол могут рассмотреть как инструмент налаживания отношений с экономической точки зрения, типа вот мы с вами в футбол играем, мишустин слетает на зенит посмотреть в Китай или ещё куда, там встречу какую нибудь организуют.. Это только мое мнение.
ЕС хочет победить Россию военным путем, то есть уничтожить. Смысл с ними играть в футбол, с гитлером тоже стоило в футбол сыграть в 1942ом?
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Антофф
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Тут другой дед решает...
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Romeo Yankovich
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Ответ Google Pixel 7 Pro
Отблагодари президента - запишись добровольцем.
Человеку бы стоило ещё намекнуть, что бога ему навязали далеко не русские, а привезли откуда-то с другой страны
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Алексей ПК
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Ответ Alex Legend
Из Азии наоборот, на Олимпийский футбольный турнир ещё легче отобраться. Поэтому Владимир Владимирович принял такое решение.
На Чемпионат мира должно быть тоже.
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Алексей ПК
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Ответ Джиза
А зачем вот это "играть надо"? Самый рейтинговый матч в России - без участия сборной России. И не имея возможности играть в еврокубках, может наши олухи поедут наконец в средние европейские клубы и начнуть расти? Может, не надо нам пока играть?
Надо. Потому что футбол он национальный - он не по всему миру расселиться и стать ими во втором-третьем поколении точно.
Развивать всё нужно тут - и детский футбол, и массовые более занятия.
Проблема - то не в том, что на Смене не занимаются - там занимаются. Проблема в том, что в футбол не играют на обычных площадках, а если и играют, то мало и с матом. Что очень плохо.
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AuroraBorealis
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Ответ anastasia Krugova
Лол! а ты только узнал?? я без сарказма! Сдай тест на днк ,удивишься ))) это даже истерический факт ..почитай кому возил дань князь московский ))))
Какая лютая чушь… Лишь бы ляпнуть
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Колбаскер тут
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Ответ DeltaForce
А что это какая-та особая нация или что?
Да, русские - это особая нация.
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Алексей ПК
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Ответ KMR
Чет я не видел других европейцев за последние 20 лет,которые рвались кого-то спасать занимая территории. Вы,Орлов как раз азиаты и по географии и по поведению
"Декларация независимости. В этом документе говорится о внеблоковом статусе государства, равенстве граждан всех национальностей и прочее.
Конституция Украины также гарантирует развитие русскому языку и права населению, не зависимо от национальности. Она написана на основании декларации независимости и подтверждает изложенные там основные тезисы. Естественно, никакого разделения граждан на "нацiю та бидло" (один из мемов ещё первого Майдана) там нет."
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KMR
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Ответ Alex Legend
Из Азии наоборот, на Олимпийский футбольный турнир ещё легче отобраться. Поэтому Владимир Владимирович принял такое решение.
Сначала нада у Туркменистана выигрывать,чтобы о таком мечтать
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KMR
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Чет я не видел других европейцев за последние 20 лет,которые рвались кого-то спасать занимая территории. Вы,Орлов как раз азиаты и по географии и по поведению
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Никита Филимонов
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Сторонники перехода в Азию говорят - пусть хоть где-то играют. Кто и с кем будет играть, и что это даст?
С точки зрения финансов все эти игры в Азии будут убыточны. Со зрительским интересом тоже. С точки зрения развития... Что в сборных, что в международных кубках в любом случае участвует лишь небольшое с точки зрения всей футбольной пирамиды количество игроков. Тем не менее, участие в европейских соревнованиях давало верхушке нашей футбольной пирамиды приобщаться к топ уровню, а у болельщиков поднимало интерес. А что дадут игры в Азии? Ничего. Хотя нет, дадут: дадут возможность дальше пилить бюджеты и осваивать госбабло, сохранят перегретый внутренний рынок, и дадут возможность лимитчикам и дальше сидеть на шее у государства вместо того, чтобы уезжать развиваться в Европу
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Silky Mitts
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Ответ Патриот Великого Отечества
МЫ - РУССКИЕ!! не азиаты и не европейцы. У нас свой, особый , духовный путь! благодарю Б-га за то, что у нас ТАКОЙ Президент.
Жырновато
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Mukunku 64
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Однозначного мнения нет и быть не может. Я в раздумьях», – сказал Орлов
<< - Тихо граждане,Чапай думать будет! >>
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Silky Mitts
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Все придворные шуты резко поменяли риторику. Это значит, что азиаты дали понять, что никто Россию в АФК не ждёт и поступила разнарядка о работе с общественным мнением. Ожидаем следующих тезисов: "не очень-то и хотелось", "мы культурно далеки от Азии" и "лучше не играть, чем играть с азиатами".
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BorisBritva
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Ответ Pb-SE
И немного евреи.
Ну да. Неспроста же Еврейская автономная область в тех краях находится.
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BorisBritva
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Ответ anastasia Krugova
Лол! а ты только узнал?? я без сарказма! Сдай тест на днк ,удивишься ))) это даже истерический факт ..почитай кому возил дань князь московский ))))
Так я не шутил...
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BobMik
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Ответ Колбаскер тут
Вообще-то мы русские. Таков путь
Новая часть света?
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Pb-SE
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Ответ BorisBritva
Судя по всему, мы - монголы.
И немного евреи.
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Wiley Fox
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Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Орлов Блока не читал
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Kit244098
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Геня у нас известный соловей газпрома. Если он так молвит, значит попросили. Это говорит о том,что Миллер и питерская, ныне рулящая эрфеэсом свора и сами в Азию не хотят. Дураки давят. А это страшная сила))
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