Орлов о переходе в Азию: «Слом всей системы, трата огромных денег. Мы европейцы»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе России в АФК.

«У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы европейцы. События могут поменяться в один миг.

Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски.

Повторюсь, лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию – слом всей системы, трата огромных денег, и неизвестно, что к чему. Но, с другой стороны, играть же надо. Может, стоит пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы.

Чернышенко недавно рассказал, как они переадресовали несколько миллиардов, положенных на проведение международных соревнований, на развитие стадионов и спортивных площадок. Это дает возможность молодым ребятам и детям заниматься спортом. Но профессиональный спорт тоже должен существовать. Надо принять какое-то решение.

Однозначного мнения нет и быть не может. Я в раздумьях», – сказал Орлов.

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

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