Генпродюсер «Матч ТВ» о переходе в Азию: «У зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам, думаю. Болельщикам предстоят интересные выезды»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировал возможный переход РФС в Азию.
– В эти дни решается судьба российского футбола: остаемся в Европе или пытаемся перейти в Азию. Российские зрители готовы смотреть азиатский футбол?
– Лучше смотреть игру сборной и наших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего. Будем смотреть, как аудитория среагирует.
Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Также болельщикам предстоят интересные выезды. Но сейчас даже прогнозы давать сложно.
– Что вы думаете о переходе в Азию как болельщик?
– Интересный проект. Когда нас вернет УЕФА – вообще непонятно. Если есть возможность играть на международной арене, то надо этим пользоваться, – сказал Александр Тащин.
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