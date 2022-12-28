Генпродюсер «Матч ТВ» о переходе в Азию: «У зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам, думаю. Болельщикам предстоят интересные выезды»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу телевидение РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

– В эти дни решается судьба российского футбола: остаемся в Европе или пытаемся перейти в Азию. Российские зрители готовы смотреть азиатский футбол?

– Лучше смотреть игру сборной и наших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего. Будем смотреть, как аудитория среагирует.

Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Также болельщикам предстоят интересные выезды. Но сейчас даже прогнозы давать сложно.

– Что вы думаете о переходе в Азию как болельщик?

– Интересный проект. Когда нас вернет УЕФА – вообще непонятно. Если есть возможность играть на международной арене, то надо этим пользоваться, – сказал Александр Тащин.

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39 комментариев

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Ковид 07.10.52
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Он бредит...и забыл. что это сотрудники матчмо за госсредства гоняют за сборной, а болельщики на свои и расходы в Азии вырастут в два раза мин...тьфу...И где их только питерские набирают, уж молчал бы...
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Человек1991
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Отбор в Азии как игра ужастик ) сначала надо пройти мутантов попроще вроде Бутана и Непала , чтобы дойти до монстров боссов вроде Японии и Ирана . ))
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мистер бин
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Ответ Nerazzurri-88
В Иран, Ирак выезды? Круто, безусловно.
Еще Афганистан
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Сергей Трушин
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Кровь из ушей... Кто нибудь... Остановите их...
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Олег Кузнецов
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Ответ angry horse
Такие же экзотические, как и сетка вещания твоего бездарного канальчика😁
Матч ТВ -не звезди.
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Nikita Nikitin
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Ну да, в Бирму и Кампучию.
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MishaFCZ
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Ответ angry horse
Такие же экзотические, как и сетка вещания твоего бездарного канальчика😁
Хорош 👍🏻
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Леван Мкртчян
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Ответ Nerazzurri-88
В Иран, Ирак выезды? Круто, безусловно.
Да разве же это экзотика.Вот в Брунее , говорят, скоро революция и добираться туда с тремя пересадками . Вот это экзотика и адреналин для болельщиков будет. Уверен , что минимум семь самолетов болельщиков туда отправим ,- Генпродюсер Матч ТВ
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Экспертное мнение
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Крым - это Россия. Россия - это Азия. Всё логично.
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Любезный Коссутий
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нет, не будет
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s_h_a_m_a_n
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Готовый член РФС!
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Бронислав Каминский
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Ответ Exyxea
Ну тогда совсем печаль-беда. А кто входит примерно в западную конференцию какие страны, есть информация?
Арабы,Иран,Средняя Азия.В общем,ничего интересного)Вся экзотика в восточной конференции
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Кирилл Шмидт
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Ну да, как надоели эти реалы да баварии. И как же интересно посмотреть на аль ахали, и гунджоу. А съездить на выезд в Иран… это же просто мечта
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Экспертное мнение
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Ответ Илья Савчук
Всегда мечтал смотреть Зенит против Мумбай сити и Бурирам Юнайтед, зачем эти заезженные клубы из АПЛ.
Какая разница, если Мумбай Бурирам тоже вынесет Зенит?
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Илья Ганин
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Какие же бездарности управляют всем
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Мишаня Кашников
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Короче мы азиаты
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arspurs9
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Он болен?
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SlevinKelevra8
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Интерес к экзотическим... Хм... Даже боюсь предположить, чем генпродюсер МатчТВ управлял до этого
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Павел Мельников
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Географы, глобус пропившие. И этот к ним же, вовремя.
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Ответ Nerazzurri-88
В Иран, Ирак выезды? Круто, безусловно.
Япония, Австралия, Мальдивы, Южная Корея)
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Илья Савчук
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Всегда мечтал смотреть Зенит против Мумбай сити и Бурирам Юнайтед, зачем эти заезженные клубы из АПЛ.
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Григорий Молотков
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Ответ Exyxea
Ну тогда совсем печаль-беда. А кто входит примерно в западную конференцию какие страны, есть информация?
статья на главной есть. из клубов, которые хоть немного умеют пинать мяч - саудовская аравия
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дурной сходненский гребист
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клоун б
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Exyxea
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Ответ Григорий Молотков
уже выяснили, что матч с японцами и корейцами возможен будет только в финале, скорей всего, из-за западной конференции
Ну тогда совсем печаль-беда. А кто входит примерно в западную конференцию какие страны, есть информация?
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Caustic
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и вот такие у нас кругом генпродюсерами. тьфу!
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