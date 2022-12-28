Генпродюсер «Матч ТВ» о переходе в Азию: «У зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам, думаю. Болельщикам предстоят интересные выезды»

Генеральный продюсер « » прокомментировал возможный переход в Азию.

– В эти дни решается судьба российского футбола: остаемся в Европе или пытаемся перейти в Азию. Российские зрители готовы смотреть азиатский футбол?

– Лучше смотреть игру сборной и наших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего. Будем смотреть, как аудитория среагирует.

Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Также болельщикам предстоят интересные выезды. Но сейчас даже прогнозы давать сложно.

– Что вы думаете о переходе в Азию как болельщик?

– Интересный проект. Когда нас вернет – вообще непонятно. Если есть возможность играть на международной арене, то надо этим пользоваться, – сказал .

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

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