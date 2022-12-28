Симеоне о 5-м месте «Атлетико»: «У нас 4 финалиста ЧМ-2022, отличный состав. Это я виноват и должен прибавлять»

Главный тренер « » дал самокритичный комментарий.

«У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ( , Родриго Де Поль, Науэль Молина, Анхель Корреа – прим. Sports.ru). Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер. Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в лучше.

Если не считать Триппьера и Суареса, у нас плюс-минус такой же состав, как в год победы в чемпионате. Основа та же, добавился Гризманн.

Тренер виноват больше, чем кто-либо еще», – сказал Симеоне.

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