Симеоне о 5-м месте «Атлетико»: «У нас 4 финалиста ЧМ-2022, отличный состав. Это я виноват и должен прибавлять»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал самокритичный комментарий.
«У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ЧМ-2022 (Антуан Гризманн, Родриго Де Поль, Науэль Молина, Анхель Корреа – прим. Sports.ru). Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер. Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в Ла Лиге лучше.
Если не считать Триппьера и Суареса, у нас плюс-минус такой же состав, как в год победы в чемпионате. Основа та же, добавился Гризманн.
Тренер виноват больше, чем кто-либо еще», – сказал Симеоне.
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