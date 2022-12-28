Симеоне о 5-м месте «Атлетико»: «У нас 4 финалиста ЧМ-2022, отличный состав. Это я виноват и должен прибавлять»

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне ЧМ-2022 Антуан Гризманн Родриго Де Поль Анхель Корреа Науэль Молина Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал самокритичный комментарий.

«У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ЧМ-2022 (Антуан Гризманн, Родриго Де Поль, Науэль Молина, Анхель Корреа – прим. Sports.ru). Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер. Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в Ла Лиге лучше.

Если не считать Триппьера и Суареса, у нас плюс-минус такой же состав, как в год победы в чемпионате. Основа та же, добавился Гризманн.

Тренер виноват больше, чем кто-либо еще», – сказал Симеоне.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну за такие слова надо продлить и дать 50 в год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Диего засахарился. Надо менять команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ &_Bishep_&
Ты не виноват. Ты просто г...о
Г...о, которое регулярно обходило Барсу с МСН и Реал с BBC. А ещё дважды играл в финале ЛЧ. Неплохое такое г...о
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ты не виноват. Ты просто г...о
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень скромно,Симеоне топ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавчик Семён! Всю ответственность,берёт на себя - респект!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самая стабильная команда в Ла Лиге..не подающая никаких особых надежд, но и не безнадёжная...парадокс в мире футбола
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
конь Мюллера)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неожиданно самокритично) Атлетико это такая команда которая может херней страдать весь сезон и в конце просто взять и собраться попадая в ЛЧ)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Честное признание свой вины, это что новое. Браво Диего
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нужно больше защитников, Диего, больше!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
3 победителя ЧМ🇦🇷🥇 Настоящие чемпионы!:) Жаль у Феликса в команде не было настоящего лидера, такого как Месси!:)
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Адекватное мнение, но посмотрим, получится ли у Атлетико. Не хватает той команды 13-16 сезонов
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Степан Шевцов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
👍
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий