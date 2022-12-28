«Челси» может подписать Юрановича из-за травмы Джеймса

Теги Челси высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия возможные трансферы Йосип Юранович Рис Джеймс Футбол

«Челси» ищет замену Рису Джеймсу.

23-летний защитник «синих» получил травму в матче 17-го тура АПЛ с «Борнмутом».

По данным корреспондента Sky Sports Дармеша Шета, лондонцы в связи с этим обратили внимание на игрока «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича. Как сообщает источник, в клубе обсуждают вариант с трансфером правого защитника, пока ждут заключения о том, насколько серьезно повреждение Джеймса.

Ранее сообщалось, что Юранович интересен «Барселоне».

Текущее соглашение Юрановича с «Селтиком» действует до лета 2026 года. «Селтик» заинтересован в сохранении игрока и перед началом ЧМ-2022 провел переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако стороны не смогли договориться. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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9 комментариев

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Арман Бижанов
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Лучше бы Барса его подписала, но у Барсы нет денег))
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Eden Hazard
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Ответ Алексей Прядко
Скорее всего, юранович максимум 3 сезона сможет играть на высочайшем уровнем, так как, он ни разу в жизни не играл в топовой лиге(никогда не испытывал тяжелый уровень АПЛ). Это всё-таки не Дани Алвес, который до 35 был лучшим на своей позиции.
Алвес тоже не испытывал тяжёлый уровень АПЛ)
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rigobersong
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Челси совершенно бездарно тратит время и деньги:) Назначить Поттера и влить в состав полмиллиарда на Кукурелью, Фофану и прочих игроков уровня Брайтона, просто жесть:) Клуб на световые годы отстает от Ливерпуля и МС:)
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Алексей Прядко
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Ответ corazón blanco
Алексей, ему 27 лет, сейчас уже скоро 25 летних футболистов будете считать старыми. Да, у латераля огромный объем работы, но 4-5 сезонов он вполне может играть на высочайшем уровне, а возможно и дольше.
Скорее всего, юранович максимум 3 сезона сможет играть на высочайшем уровнем, так как, он ни разу в жизни не играл в топовой лиге(никогда не испытывал тяжелый уровень АПЛ). Это всё-таки не Дани Алвес, который до 35 был лучшим на своей позиции.
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Акира_1
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Стоило бы. В защите без Джеймса дырка.
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Fox_Mulder_12
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Ох, с Бразилией шикарно сыграл.
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corazón blanco
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Ответ Алексей Прядко
Хоть и юранович, хорошо выступил на чм, староват слишком, лучше пусть возьмут Ренша из Аякса.
Алексей, ему 27 лет, сейчас уже скоро 25 летних футболистов будете считать старыми. Да, у латераля огромный объем работы, но 4-5 сезонов он вполне может играть на высочайшем уровне, а возможно и дольше.
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Алексей Прядко
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Хоть и юранович, хорошо выступил на чм, староват слишком, лучше пусть возьмут Ренша из Аякса.
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Фарид Харисов
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Челси может подписать Юрана, осталось только подцепить вич. К фамилии, естественно.
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