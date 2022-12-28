«Челси» может подписать Юрановича из-за травмы Джеймса

« » ищет замену Рису Джеймсу.

23-летний защитник «синих» получил травму в матче 17-го тура с «Борнмутом».

По данным корреспондента Sky Sports Дармеша Шета, лондонцы в связи с этим обратили внимание на игрока « » и сборной Хорватии Йосипа Юрановича. Как сообщает источник, в клубе обсуждают вариант с трансфером правого защитника, пока ждут заключения о том, насколько серьезно повреждение Джеймса.

Ранее сообщалось, что Юранович интересен «Барселоне».

Текущее соглашение Юрановича с « » действует до лета 2026 года. «Селтик» заинтересован в сохранении игрока и перед началом ЧМ-2022 провел переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако стороны не смогли договориться. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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