«Барселоне» интересен Юранович. Защитник сборной Хорватии не договорился с «Селтиком» о новом контракте
«Барселона» заинтересована в подписании Йосипа Юрановича.
По информации SkySports, игрок «Селтика» и сборной Хорватии является основной трансферной целью клуба на позицию правого защитника, усиление которой «Барселона» считает приоритетной в зимнее трансферное окно.
«Селтик» заинтересован в сохранении игрока и перед началом ЧМ-2022 провел переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако стороны не смогли договориться.
Текущее соглашение Юрановича с «Селтиком» действует до лета 2026 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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