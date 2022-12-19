«Барселоне» интересен Юранович. Защитник сборной Хорватии не договорился с «Селтиком» о новом контракте

« » заинтересована в подписании .

По информации SkySports, игрок «Селтика» и сборной Хорватии является основной трансферной целью клуба на позицию правого защитника, усиление которой «Барселона» считает приоритетной в зимнее трансферное окно.

«Селтик» заинтересован в сохранении игрока и перед началом ЧМ-2022 провел переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако стороны не смогли договориться.

Текущее соглашение Юрановича с « » действует до лета 2026 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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